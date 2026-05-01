Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in
Ακολουθώντας την πεπατημένη ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εκπέμπει διφορούμενα μηνύματα σε σχέση με το Ιράν δηλώνοντας από τη μία ότι η Τεχεράνη αναζητά συμβιβασμό και από την άλλη ότι μπορεί οι ΗΠΑ να ξεκινήσουν εκ νέου τις επιθέσεις.
Στο Ιράν συνεχίζουν να λένε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελεί «επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων» από τις ΗΠΑ και δηλώνουν προετοιμασμένοι για κάθε νέα επίθεση.
Στον Λίβανο πάνω από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις σε ένα 24ωρο παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία.
Εν μέσω ευρείας καταδίκης για πράξη πειρατείας, το Ισραήλ είπε ότι θα παραδώσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στις ελληνικές αρχές αφού κατέλαβε τα πλοιάρια του στόλου ανοιχτά της Κρήτης σε περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις
- Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις