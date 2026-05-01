Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»

Ακολουθώντας την πεπατημένη ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εκπέμπει διφορούμενα μηνύματα σε σχέση με το Ιράν δηλώνοντας από τη μία ότι η Τεχεράνη αναζητά συμβιβασμό και από την άλλη ότι μπορεί οι ΗΠΑ να ξεκινήσουν εκ νέου τις επιθέσεις.

Στο Ιράν συνεχίζουν να λένε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελεί «επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων» από τις ΗΠΑ και δηλώνουν προετοιμασμένοι για κάθε νέα επίθεση.

Στον Λίβανο πάνω από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις σε ένα 24ωρο παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία.

Εν μέσω ευρείας καταδίκης για πράξη πειρατείας, το Ισραήλ είπε ότι θα παραδώσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στις ελληνικές αρχές αφού κατέλαβε τα πλοιάρια του στόλου ανοιχτά της Κρήτης σε περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας.

