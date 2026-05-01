Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν επιβεβαίωσε ότι το κείμενο της τροποποιημένης πρότασης της Τεχεράνης έχει φτάσει στις ΗΠΑ, μέσω του Πακιστάν που ενεργεί ως διαμεσολαβητής. Πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική δράση ως απειλή για να επιτύχει τους στόχους του.

Να λήξει οριστικά ο πόλεμος

Η επίσημη αυτή πρόταση δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ώστε να γίνει γνωστό το ακριβές περιεχόμενό της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του δικτύου Al Jazeera στην Τεχεράνη, υπάρχουν στοιχεία που στα οποία είναι σαφές ότι θα επιμείνει το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Αλμιγκντάντ Αλρουχαΐντ είναι σίγουρο ότι το Ιράν δεν θα έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό τη θέση του. Αυτό που απαιτεί είναι η «μόνιμη παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, όχι μόνο στο Ιράν. Και ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί τις συνέπειες του πολέμου».

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία υφίστανται ουσιαστικά διπλό αποκλεισμό (από το Ιράν και τις ΗΠΑ), είναι επίσης ένα από τα κύρια ζητήματα. «Το Ιράν έχει δηλώσει ότι αποτελεί δικαίωμά του να ελέγχει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καθώς πρόκειται για ζήτημα κυριαρχίας», λέει ο Αλρουχαΐντ.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη μια σειρά από διπλωματικές επαφές του υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Έχει μιλήσει ήδη με τους ομολόγους του στην Τουρκία, το Ιράκ, το Αζερμπαϊτζάν και την Αίγυπτο. Είπε ότι μετέφερε τα μηνύματά τους στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η επίσημη ανακοίνωση για την ιρανική πρόταση θα γίνει είτε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είτε από τον ίδιο τον Αραγτσί. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ έχει πει πως «αν υπάρξουν νέα σχετικά με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, αυτά θα ανακοινωθούν μέσω των επίσημων καναλιών του Ιράν».

Τι λένε οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με το δίκτυο Axios, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την προηγούμενη πρόταση του Ιράν, δεν τελείωσε η διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εστίασε στο γεγονός ότι το Ιράν δεν αποποιείται πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και το βράδυ της Πέμπτης είπε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, έστειλε στην Τεχεράνη μια λίστα με τροπολογίες. Αυτές επικεντρώνονται στην επανένταξη του πυρηνικού ζητήματος στο προσχέδιο, σύμφωνα με πηγή την οποία επικαλείται το Axios.

Η πηγή ανέφερε ότι μία από τις τροπολογίες περιελάμβανε την απαίτηση το Ιράν να δεσμευτεί να μην προσπαθήσει να μετακινήσει εμπλουτισμένο ουράνιο από τις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Ούτε να επανεκκινήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές τις τοποθεσίες, εφόσον συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Ποιος «καίγεται για συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που την Πέμπτη απέρριψε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό πρόγραμμα έστω για ιατρικούς σκοπούς, δήλωσε ότι το Ιράν «πεθαίνει για μια συμφωνία».

Στο Ιράν λένε το ακριβώς αντίθετο. Ότι οι ΗΠΑ πιέζουν για μια συμφωνία.

Ωστόσο, η πορεία και η διαπραγματευτική διαδικασία παραμένουν ασαφείς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη: «Κανείς δεν ξέρει τι περιλαμβάνουν οι συνομιλίες εκτός από εμένα και μερικούς άλλους. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν μια συμφωνία. Έχουμε πρόβλημα επειδή κανείς δεν ξέρει με σιγουριά ποιοι είναι οι ηγέτες. Είναι ένα μικρό πρόβλημα».