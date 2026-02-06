newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Μαρόκο: Πάνω από 140.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 03:15

Μαρόκο: Πάνω από 140.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών

Ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις έχουν πλήξει περιοχές στο βορειοδυτικό Μαρόκο, προκαλώντας πλημμύρες και αναγκάζοντας πάνω από 140.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πάνω από 140.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους μέσα σε χονδρικά μια εβδομάδα στο βορειοδυτικό τμήμα του Μαρόκου, εξαιτίας των ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων, που ώθησαν τις αρχές να κηρύξουν επαρχίες ολόκληρες σε κατάσταση συναγερμού λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών χθες Πέμπτη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @cgtnafrica).

Η αγροτική επαρχία Λαράς, κάπου εκατό χιλιόμετρα νότια από την Ταγγέρη (βόρεια), συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου σημειώθηκαν τα πιο σφοδρά καιρικά φαινόμενα.

«Συνολικά 143.164 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους από την περασμένη Παρασκευή

Στην περιοχή αυτή, στην Κασρ ελ Κεμπίρ, κάτοικοι, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, παγιδεύτηκαν στις οροφές των σπιτιών τους, προτού διασωθούν σε επιχειρήσεις της βασιλικής χωροφυλακής, που χρησιμοποίησε βάρκες.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, καθώς και σφοδροί ριπαίοι άνεμοι, αναμενόταν να συνεχιστούν χθες και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανέφερε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της μαροκινής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

«Συνολικά 143.164 άνθρωποι» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους από την περασμένη Παρασκευή, στο «πλαίσιο προληπτικών επεμβάσεων για να προστατευτούν ζωές», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην επαρχία Σίντι Κάσεμ, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από την Κασρ ελ Κεμπίρ, πάνω από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα — σε κάποιες περιπτώσεις, με ελικόπτερα. Πολλοί δρόμοι βυθίστηκαν κάτω από τα νερά και καλλιέργειες πλημμύρισαν επίσης, ανάμεσά τους χωράφια με λεμονιές.

Μισοβυθισμένοι δρόμοι

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει κατοίκους να κυκλοφορούν με μεγάλη δυσκολία σε περιοχές που έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, κάποιες φορές με τρακτέρ ή δίτροχα, σε μισοβυθισμένους δρόμους.

Κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης εσπευσμένα από γειτονικές επαρχίες, στις πεδιάδες Λούκος και Γάριμπ, στις εκβολές των ποταμών Λούκος και Σίμπου στον Ατλαντικό.

Η φουσκοθαλασσιά στον Ατλαντικό τις τελευταίες ημέρες διατάραξε την εκροή των νερών των δυο ποταμών, εξηγούσε προχθές Τετάρτη κυβερνητικός αξιωματούχος στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο 2M.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάφι, στις ακτές στον Ατλαντικό, εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών· επρόκειτο για τον πιο βαρύ απολογισμό πλημμυρών αυτού του είδους την τελευταία δεκαετία στο βασίλειο.

Στο Μαρόκο οι ροές που καταγράφτηκαν κατά τους τελευταίους πέντε μήνες ξεπέρασαν τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δέκα χρόνων, τόνιζε στα τέλη Ιανουαρίου το υπουργείο Υδάτινων Πόρων στο Γαλλικό Πρακτορείο, έπειτα από επτά συναπτά έτη ξηρασίας στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ

Stream newspaper
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»

Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».

Σύνταξη
Ιράν: Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα θυσιαστεί ο ιρανικός λαός, φοβάται ο Τζαφάρ Παναχί
Τζαφάρ Παναχί 06.02.26

«Ο ιρανικός λαός δεν έχει εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν»

«Ο,τι κι αν συμβεί σε αυτό το είδος των διαπραγματεύσεων, δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον του λαού», κρίνει ο Τζαφάρ Παναχί, αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ιταλία: Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
Αυστηρά μέτρα 05.02.26

Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι

Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε την προληπτική προσαγωγή, η οποία θα διαρκεί μέχρι 12 ώρες, με στόχο να απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδηλώσεις στην Ιταλία, σε πολίτες που έχουν καταδικαστεί για βίαια επεισόδια ή στην κατοχή των οποίων έχουν βρεθεί όπλα

Σύνταξη
Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας
Έγκλημα σε τρένο 05.02.26

Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας

«Φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του» - Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο άγριος ξυλοδαρμός που οδήγησε στον θάνατο του Τούρκου ελεγκτή εισιτηρίων

Σύνταξη
Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
Κόσμος 05.02.26

Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART

Η NewSTART ήταν η τελευταία σε μια σειρά πυρηνικών συμφωνιών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον που χρονολογούνται από περισσότερο από μισό αιώνα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Σύνταξη
Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
«Πάρτο όλο δεξιά» 05.02.26

Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων
«Καταιγίδα» 05.02.26

Αποκαλύψεις «φωτιά» από τα αρχεία Έπσταϊν για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων

«Σεισμό» προκαλεί η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Οι νέες αποκαλύψεις φωτίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο που έχει ο πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ και γιατί είχε τακτικές επισκέψεις στην Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Ντελίριο 05.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του - «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Ιμάμογλου: Απευθύνει έκκληση από τη φυλακή για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας
Κόσμος 05.02.26

Έκκληση για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας απευθύνει από τη φυλακή ο Ιμάμογλου

Ο φυλακισμένος Εκρέμ Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας του και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο 05.02.26

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»

Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».

Σύνταξη
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
Ιράν: Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα θυσιαστεί ο ιρανικός λαός, φοβάται ο Τζαφάρ Παναχί
Τζαφάρ Παναχί 06.02.26

«Ο ιρανικός λαός δεν έχει εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν»

«Ο,τι κι αν συμβεί σε αυτό το είδος των διαπραγματεύσεων, δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον του λαού», κρίνει ο Τζαφάρ Παναχί, αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν – Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Γιάγκλαντ
«Σοβαρή διαφθορά» 06.02.26

Ερευνούν πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας για την υπόθεση Επσταϊν

Υποψίες για «σοβαρή διαφθορά» έχει η αστυνομία της Νορβηγίας για τον πρώην πρωθυπουργό Γιάγκλαντ, σε βάρος του οποίου ξεκίνησε έρευνα που σχετίζεται με τον αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο
Πολιτική 05.02.26

Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο

Από τη «σοβαρή» ακροδεξιά στην… ευαίσθητη. Η Μαρια Καρυστιανού αν και πονάει βαθιά πήρε θέση για την τραγωδία στη Χίο. «Το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

Σύνταξη
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
On Field 05.02.26

Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο

Ο μάνατζερ του διεθνούς άσου της Ατλέτικο πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα και είχε επαφές με «κανονιέρηδες» αλλά και «μπλε», καθώς η Τσέλσι θέλει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιταλία: Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
Αυστηρά μέτρα 05.02.26

Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι

Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε την προληπτική προσαγωγή, η οποία θα διαρκεί μέχρι 12 ώρες, με στόχο να απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδηλώσεις στην Ιταλία, σε πολίτες που έχουν καταδικαστεί για βίαια επεισόδια ή στην κατοχή των οποίων έχουν βρεθεί όπλα

Σύνταξη
Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας
Έγκλημα σε τρένο 05.02.26

Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας

«Φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του» - Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο άγριος ξυλοδαρμός που οδήγησε στον θάνατο του Τούρκου ελεγκτή εισιτηρίων

Σύνταξη
Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
Κόσμος 05.02.26

Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART

Η NewSTART ήταν η τελευταία σε μια σειρά πυρηνικών συμφωνιών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον που χρονολογούνται από περισσότερο από μισό αιώνα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Ο Ευάγγελος Δουδέσης διατήρησε την Ολλανδία στην κορυφή της Ευρώπης: Νίκησε με 15-13 στα πέναλτι την Ουγγαρία!
Ευρωπαϊκό πόλο 05.02.26

Ο Ευάγγελος Δουδέσης διατήρησε την Ολλανδία στην κορυφή της Ευρώπης: Νίκησε με 15-13 στα πέναλτι την Ουγγαρία!

Μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023 και το Ευρωπαϊκό του 2024, ο Ευάγγελος Δουδέσης οδήγησε την Εθνική Ολλανδίας κορυφή και του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2026!

Σύνταξη
