«Έχω παιδιά»: Ευτράπελα στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA
Οι ανησυχίες της καθημερινότητας γίνονται ο καμβάς για τα πιο σπαρταριστά ενσταντανέ, κάθε εβδομάδα στην κωμική σειρά «Έχω παιδιά».
- Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
- Κρήτη: Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο οι 175 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla
- Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Η σπάνια εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας
- Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια
Νέοι φίλοι, ριψοκίνδυνες επιχειρηματικές κινήσεις και υπαρξιακές αναζητήσεις φέρνουν σπαρταριστά ευτράπελα στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, Τι , τη Δευτέρα 4 και την Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:50.
Η Σάρα και ο Μιχάλης ψάχνουν απεγνωσμένα για νέους φίλους και ελπίζουν πως επιτέλους βρήκαν το τέλειο ζευγάρι για παρέα! Την ίδια ώρα, η γιαγιά Αντιγόνη αποφασίζει να αφήσει τα δικαστήρια και να βγει στη σύνταξη, ενώ παράλληλα πέφτει θύμα απάτης μαζί με τον κυρ-Στέλιο.
Ο Μιχάλης και ο Σταύρος ταράζονται όταν καταλαβαίνουν πως περνάνε μια μικρή κρίση ηλικίας, ενώ η Σάρα προσπαθεί να πει «όχι» σε μια μεγάλη δουλειά και μπλέκει σε νέες περιπέτειες.
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Επεισόδιο 27 – «Καριέρα» (Δευτέρα 4 Μαΐου στις 20:50)
Η Σάρα πασχίζει να αρνηθεί τη δελεαστική πρόταση για δουλειά μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, όμως η άρνηση αποδεικνύεται πολύ περίπλοκη. Την ίδια ώρα, η Αντιγόνη και ο Στέλιος πέφτουν θύματα ενός απατεώνα, γεγονός που αναστατώνει την οικογένεια.
Παράλληλα, ο Σταύρος και ο Μιχάλης συνειδητοποιούν με τον πιο κωμικό τρόπο πως τα συμπτώματα που νιώθουν έχουν όνομα: είναι η κλασική κρίση της μέσης ηλικίας που χτυπά την πόρτα τους.
Επεισόδιο 28 – «Νέοι Φίλοι» (Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:50)
Η Σάρα και ο Μιχάλης βιώνουν τη σπάνια τύχη να γνωρίσουν δύο άλλους γονείς με τους οποίους φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα. Η ελπίδα ότι επιτέλους βρήκαν τους «νέους τους φίλους» σύντομα εξανεμίζεται. Ο Τόνι κερδίζει μια καινούργια επιχείρηση στα χαρτιά και ορίζει υπεύθυνους για τη λειτουργία της τον Μιχάλη και τον Σταύρο.
Η Αντιγόνη αποφασίζει να βγει στη σύνταξη.
Πρωταγωνιστούν
Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
- Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
- Ανακοίνωσαν τον Τέιλορ Τζένκινς οι Μιλγουόκι Μπακς (pic)
- Σκωτία: Οργή για τη μητέρα που σκότωσε την 19 ημερών κόρη της – Aνέβασε βίντεο ζητώντας χρήματα για την κηδεία της
- Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
- Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
- «H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπία» – Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban
- Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
- A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests
