«Έχω παιδιά»: Ευτράπελα στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA

Νέοι φίλοι, ριψοκίνδυνες επιχειρηματικές κινήσεις και υπαρξιακές αναζητήσεις φέρνουν σπαρταριστά ευτράπελα στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, Τι , τη Δευτέρα 4 και την Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:50.

Η Σάρα και ο Μιχάλης ψάχνουν απεγνωσμένα για νέους φίλους και ελπίζουν πως επιτέλους βρήκαν το τέλειο ζευγάρι για παρέα! Την ίδια ώρα, η γιαγιά Αντιγόνη αποφασίζει να αφήσει τα δικαστήρια και να βγει στη σύνταξη, ενώ παράλληλα πέφτει θύμα απάτης μαζί με τον κυρ-Στέλιο.

Ο Μιχάλης και ο Σταύρος ταράζονται όταν καταλαβαίνουν πως περνάνε μια μικρή κρίση ηλικίας, ενώ η Σάρα προσπαθεί να πει «όχι» σε μια μεγάλη δουλειά και μπλέκει σε νέες περιπέτειες.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 27 – «Καριέρα» (Δευτέρα 4 Μαΐου στις 20:50)

Η Σάρα πασχίζει να αρνηθεί τη δελεαστική πρόταση για δουλειά μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, όμως η άρνηση αποδεικνύεται πολύ περίπλοκη. Την ίδια ώρα, η Αντιγόνη και ο Στέλιος πέφτουν θύματα ενός απατεώνα, γεγονός που αναστατώνει την οικογένεια.

Παράλληλα, ο Σταύρος και ο Μιχάλης συνειδητοποιούν με τον πιο κωμικό τρόπο πως τα συμπτώματα που νιώθουν έχουν όνομα: είναι η κλασική κρίση της μέσης ηλικίας που χτυπά την πόρτα τους.

Επεισόδιο 28 – «Νέοι Φίλοι» (Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:50)

Η Σάρα και ο Μιχάλης βιώνουν τη σπάνια τύχη να γνωρίσουν δύο άλλους γονείς με τους οποίους φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα. Η ελπίδα ότι επιτέλους βρήκαν τους «νέους τους φίλους» σύντομα εξανεμίζεται. Ο Τόνι κερδίζει μια καινούργια επιχείρηση στα χαρτιά και ορίζει υπεύθυνους για τη λειτουργία της τον Μιχάλη και τον Σταύρο.

Η Αντιγόνη αποφασίζει να βγει στη σύνταξη.

Πρωταγωνιστούν

Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

