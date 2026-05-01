ΗΠΑ: 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών σε Φλόριντα και Τέξας – Ο ένας περίμενε σχεδόν 50 χρόνια τη θανάτωσή του
Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν στη Φλόριντα και το Τέξας, με τον ένα εξ αυτών, 70 ετών, να περιμένει σχεδόν πενήντα χρόνια στη φυλακή τη θανάτωσή του.
Δυο άνδρες καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στον νότο των ΗΠΑ, αντίστοιχα στις πολιτείες Φλόριντα και Τέξας, ο πρώτος αφού πέρασε σχεδόν 50 χρόνια εν αναμονή της θανάτωσής του (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Courtesy Jenevieve Robbins/Texas Department of Criminal Justice via Reuters).
Στη Φλόριντα, ο Τζέιμς Χίτσκοκ, 70 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1977, για υπόθεση φόνου μια χρονιά νωρίτερα, με θύμα τη Σίνθια Ντρίγκερς, 13 ετών, προγονή του αδελφού του.
Δήλωνε αθώος για τον φόνο, που έλεγε ότι διαπράχθηκε από τον αδελφό του. Εκτελέστηκε στις 18:12.
Στο Τέξας, ο Τζέιμς Μπρόουντναξ, 37 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2008, για τους φόνους δυο μουσικών παραγωγών, του Στίβεν Σουάν και του Μάθιου Μπάτλερ. Εκτελέστηκε στις 18:47.
⚖️TEXAS vs James Broadnax⚖️ Execution Set for April 30, 2026 6pm CT
U.S. Supreme Court denies Texan James Broadnax’s final appeal
Οι δυο εκτελέσεις αύξησαν στις δέκα το σύνολο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Οι περισσότερες—έξι—έγιναν στη Φλόριντα.
Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν συνολικά 47 εκτελέσεις· ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία κι ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).
Εκτελέσεις
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα—39 το 2025.
Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου».
Aλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις—Καλιφόρνια, Oρεγκον, Πενσιλβάνια—εφαρμόζεται μορατόριουμ, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.
Πηγή: ΑΠΕ
