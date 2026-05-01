Οι αμερικανικές αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο στο Χ, κάτω).

Στο βίντεο από το ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο το περασμένο Σάββατο, ο 31χρονος εμφανίζεται να κινείται στους διαδρόμους κρατώντας όπλο, και επιχειρώντας να προσεγγίσει τον χώρο της εκδήλωσης.

Λίγο μετά τις 20:00 ακούστηκαν 7 έως 8 πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα. Ο 31χρονος δράστης, κουβαλώντας όπλα και μαχαίρια, όρμησε πάνω στους πράκτορες και άρχισε να πυροβολεί προτού ακινητοποιηθεί.

Κατά την ανταλλαγή πυρών, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς η σφαίρα χτύπησε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner. There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Τη στιγμή που οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να συλλάβουν τον δράστη, πράκτορες απομάκρυναν τον αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ και η εκδήλωση διεκόπη.

Στον δράστη της επίθεσης απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, κατοχή και χρήση όπλου, με ποινές από 10 έτη έως ισόβια.

Ενα ερώτημα, ωστόσο, κυριαρχεί: πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον αμερικανό πρόεδρο;

Ξεγέλασε τις αρχές

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε πως, αν και οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είχαν αποκλειστεί, εντός του ξενοδοχείου οι έλεγχοι ήταν τελείως τυπικοί.

Κατήγγειλε πως ο αστυνομικός που τον έλεγξε δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στην ταυτότητά του, ενώ δεν εξέτασαν καν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο δράστης φέρεται ακόμη και να διέμενε στο ξενοδοχείο το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην επιτήρηση και ξεγελώντας τις αρχές.

Δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων στις εισόδους του κτιρίου, ενώ η ζώνη ασφαλείας είχε περιοριστεί μόνο εσωτερικά, κοντά στην αίθουσα δεξιώσεων.