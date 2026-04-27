Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν όσοι βρισκόντουσαν στο δείπνο των ανταποκριτών λόγω της ένοπλης επίθεσης του δράστη περιέγραψε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόλαντ Τραμπ μιλώντας στην εκπομπή  «60 Minutes» του CBS News.

Όπως παραδέχθηκε,  αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου.

Λίγο αργότερο όμως, έγινε αντιληπτό ότι είχε σημειωθεί επίθεση με τους άνδρες της ασφάλειάς του να κινούνται αστραπιαία και να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Όπως ανέφερε ο Ντόλαντ Τραμπ, αρχικά οδηγήθηκε στο πάτωμα μαζί με την πρώτη κυρία, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχείο Washington Hilton.

Ο αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης,  κλήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του μανιφέστου του δράστη της επίθεσης, στο οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, ακούγονται βαριές κατηγορίες εναντίον του.

Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ακραίες αναφορές που απορρέουν, όπως είπε, από μια «διαστρεβλωμένη και πολιτικά τοξική πραγματικότητα».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις και «συκοφαντίες», όπως τις χαρακτήρισε, δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από τη δημόσια δράση του.

«Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή» λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δεν θέλησε να επιρρίψει ευθύνες στις αρχές για το γεγονός πως ο συλληφθείς για την επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση

Δημοσιογράφος: «Μπορείτε να δείτε τον ένοπλο να τρέχει μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων και να ρίχνει μία ή δύο σφαίρες. Πώς τα κατάφερε;

Τραμπ: «Η ταχύτητα ήταν μάλον εντυπωσιακή, φάνηκε θολό στην εικόνα. Θα πω το εξής: το λέω αυτό επειδή είμαι μεγάλος θαυμαστής των ανθρώπων των σωμάτων ασφαλείας. Και, ξέρετε, μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι τρελοί, αλλά δεν είναι ηλίθιοι και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.

Έτρεξε 45 γιάρδες, λένε, και απλά πήγε προς τα εκεί, και μετά μπουμ, πέρασε από μέσα. Εννοώ, έτρεξε τόσο καλά, νομίζω ότι το NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο) θα έπρεπε να τον προσλάβει. Ήταν γρήγορος.»

Τα επίπεδα ασφαλείας ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο για τέτοια εκδήλωση

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της Washington Post, η κυβέρνηση Τραμπ παρείχε χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας για το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σε σύγκριση με άλλες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Η εκδήλωση δεν είχε χαρακτηριστεί ως «Εθνική Εκδήλωση Ειδικής Ασφάλειας», ένα καθεστώς που συνήθως αναθέτει στη Μυστική Υπηρεσία τον συντονισμό της ενισχυμένης προστασίας για μεγάλες συγκεντρώσεις υψηλόβαθμων ηγετών.

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν – Αναφορές ότι το Ιράν κατέθεσε στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το Ορμούζ
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
