Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν όσοι βρισκόντουσαν στο δείπνο των ανταποκριτών λόγω της ένοπλης επίθεσης του δράστη περιέγραψε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόλαντ Τραμπ μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News.

Όπως παραδέχθηκε, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου.

Λίγο αργότερο όμως, έγινε αντιληπτό ότι είχε σημειωθεί επίθεση με τους άνδρες της ασφάλειάς του να κινούνται αστραπιαία και να τον απομακρύνουν από το σημείο.

.@POTUS on the White House Correspondents’ Dinner gunman: “I read a manifesto. He’s radicalized. He was a Christian—a believer—and then he became an anti-Christian … he was probably a pretty sick guy.” pic.twitter.com/AzmSukHOV8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Όπως ανέφερε ο Ντόλαντ Τραμπ, αρχικά οδηγήθηκε στο πάτωμα μαζί με την πρώτη κυρία, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το ξενοδοχείο Washington Hilton.

Ο αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης, κλήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του μανιφέστου του δράστη της επίθεσης, στο οποίο, σύμφωνα με τις αναφορές, ακούγονται βαριές κατηγορίες εναντίον του.

“It took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. It looked chaotic…”@POTUS: “It was a little bit me—I wanted to see what was happening, and I wasn’t making it that easy for them…I was surrounded by great people, and I probably… pic.twitter.com/PaenM7lMfb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ακραίες αναφορές που απορρέουν, όπως είπε, από μια «διαστρεβλωμένη και πολιτικά τοξική πραγματικότητα».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις και «συκοφαντίες», όπως τις χαρακτήρισε, δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από τη δημόσια δράση του.

«Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή» λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δεν θέλησε να επιρρίψει ευθύνες στις αρχές για το γεγονός πως ο συλληφθείς για την επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση

Δημοσιογράφος: «Μπορείτε να δείτε τον ένοπλο να τρέχει μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων και να ρίχνει μία ή δύο σφαίρες. Πώς τα κατάφερε;

Τραμπ: «Η ταχύτητα ήταν μάλον εντυπωσιακή, φάνηκε θολό στην εικόνα. Θα πω το εξής: το λέω αυτό επειδή είμαι μεγάλος θαυμαστής των ανθρώπων των σωμάτων ασφαλείας. Και, ξέρετε, μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι τρελοί, αλλά δεν είναι ηλίθιοι και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.

Έτρεξε 45 γιάρδες, λένε, και απλά πήγε προς τα εκεί, και μετά μπουμ, πέρασε από μέσα. Εννοώ, έτρεξε τόσο καλά, νομίζω ότι το NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο) θα έπρεπε να τον προσλάβει. Ήταν γρήγορος.»

Τα επίπεδα ασφαλείας ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο για τέτοια εκδήλωση

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της Washington Post, η κυβέρνηση Τραμπ παρείχε χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας για το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σε σύγκριση με άλλες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Η εκδήλωση δεν είχε χαρακτηριστεί ως «Εθνική Εκδήλωση Ειδικής Ασφάλειας», ένα καθεστώς που συνήθως αναθέτει στη Μυστική Υπηρεσία τον συντονισμό της ενισχυμένης προστασίας για μεγάλες συγκεντρώσεις υψηλόβαθμων ηγετών.