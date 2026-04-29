Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 19:06

ΗΠΑ: Selfie με μαχαίρια και όπλα έβγαλε ο δράστης λίγο πριν επιτεθεί στο δείπνο των Ανταποκριτών

Ο 31χρονος εμφανίζεται να χαμογελά, φορώντας πουκάμισο και γραβάτα, ενώ πάνω του διακρίνονται μαχαίρια, όπλα και πυρομαχικά

Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Selfie στον καθρέφτη του ξενοδοχείου, περίπου 30 λεπτά πριν την επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έβγαλε ο Κόουλ Τόμας Άλεν.

Τη φωτογραφία έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικαστικές Αρχές. Ο 31χρονος εμφανίζεται να χαμογελά, φορώντας πουκάμισο και γραβάτα, ενώ πάνω του διακρίνονται μαχαίρια, όπλα και πυρομαχικά. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η εικόνα τραβήχτηκε λίγο πριν ξεκινήσει την επίθεσή του, στο δείπνο όπου παρευρισκόταν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, ο κατηγορούμενος έφερε εξοπλισμό που παραπέμπει σε πλήρη προετοιμασία επίθεσης.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι στη selfie διακρίνονται: μικρή δερμάτινη τσάντα που φέρεται να περιείχε πυρομαχικά, θήκη όπλου στον ώμο, μαχαίρι σε θήκη και εργαλεία όπως πένσα και κόφτης καλωδίων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα αντικείμενα αυτά αντιστοιχούν σε όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του κατά τη σύλληψη.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι έφερε μαζί του καραμπίνα 12 gauge, πιστόλι διαμετρήματος .38, πολλαπλά μαχαίρια και πυρομαχικά «ικανά να αφαιρέσουν δεκάδες ζωές».

Η selfie που τράβηξε ο 31χρονος

Οι εισαγγελείς αναφέρουν σε αίτηση για την προδικαστική του κράτηση ότι «περίπου στις 20:03, ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό του για να τραβήξει μια φωτογραφία του εαυτού του στον καθρέφτη».

«Τα προγραμματισμένα email του κατηγορουμένου με το συνημμένο “Συγγνώμη και Επεξήγηση” στάλθηκαν λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 20:30», προστίθεται. «Λίγο μετά, ο κατηγορούμενος όρμησε στο σημείο ελέγχου με ένα κυνηγετικό όπλο».

Τη Δευτέρα ο Άλεν παραπέμφθηκε σε δίκη και αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς και δύο κατηγορίες για κατοχή και χρήση όπλου, με ποινές από 10 έτη έως ισόβια.

Ο 31χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ η ακρόαση για την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα εγγύησης έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον.

Οι εισαγγελικές Αρχές χρησιμοποίησαν τόσο τη selfie όσο και φωτογραφίες του οπλισμού, προκειμένου να τεκμηριώσουν τον υψηλό βαθμό σχεδιασμού της επίθεσης και την ανάγκη συνέχισης της κράτησής του.

Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην... τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει

Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Σύνταξη
Το Ισραήλ επιβάλει κυρώσεις σε όσους συγκεντρώνουν χρήματα για το Global Sumud Flotilla και απειλεί με κατάληψη των πλοίων

Η νέα αποστολή του Global Sumud Flotilla αναχώρησε από τη Σικελία για τη Γάζα, με ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα και την Τουρκία - Το Ισραήλ κατηγορεί τον στολίσκο της ελευθερίας για στήριξη της τρομοκρατίας

Σύνταξη
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Τέλος ο κ. Καλός, λογικευτείτε - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση, θα τη μεταβιβάσει στην Ουάσινγκτον - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Σύνταξη
Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύνταξη
MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Σύνταξη
«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

