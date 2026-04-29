Selfie στον καθρέφτη του ξενοδοχείου, περίπου 30 λεπτά πριν την επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έβγαλε ο Κόουλ Τόμας Άλεν.

Τη φωτογραφία έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικαστικές Αρχές. Ο 31χρονος εμφανίζεται να χαμογελά, φορώντας πουκάμισο και γραβάτα, ενώ πάνω του διακρίνονται μαχαίρια, όπλα και πυρομαχικά. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η εικόνα τραβήχτηκε λίγο πριν ξεκινήσει την επίθεσή του, στο δείπνο όπου παρευρισκόταν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, ο κατηγορούμενος έφερε εξοπλισμό που παραπέμπει σε πλήρη προετοιμασία επίθεσης.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι στη selfie διακρίνονται: μικρή δερμάτινη τσάντα που φέρεται να περιείχε πυρομαχικά, θήκη όπλου στον ώμο, μαχαίρι σε θήκη και εργαλεία όπως πένσα και κόφτης καλωδίων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα αντικείμενα αυτά αντιστοιχούν σε όσα εντοπίστηκαν στην κατοχή του κατά τη σύλληψη.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι έφερε μαζί του καραμπίνα 12 gauge, πιστόλι διαμετρήματος .38, πολλαπλά μαχαίρια και πυρομαχικά «ικανά να αφαιρέσουν δεκάδες ζωές».

Η selfie που τράβηξε ο 31χρονος

Οι εισαγγελείς αναφέρουν σε αίτηση για την προδικαστική του κράτηση ότι «περίπου στις 20:03, ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε το κινητό του για να τραβήξει μια φωτογραφία του εαυτού του στον καθρέφτη».

«Τα προγραμματισμένα email του κατηγορουμένου με το συνημμένο “Συγγνώμη και Επεξήγηση” στάλθηκαν λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 20:30», προστίθεται. «Λίγο μετά, ο κατηγορούμενος όρμησε στο σημείο ελέγχου με ένα κυνηγετικό όπλο».

Τη Δευτέρα ο Άλεν παραπέμφθηκε σε δίκη και αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς και δύο κατηγορίες για κατοχή και χρήση όπλου, με ποινές από 10 έτη έως ισόβια.

Ο 31χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ η ακρόαση για την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα εγγύησης έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον.

Οι εισαγγελικές Αρχές χρησιμοποίησαν τόσο τη selfie όσο και φωτογραφίες του οπλισμού, προκειμένου να τεκμηριώσουν τον υψηλό βαθμό σχεδιασμού της επίθεσης και την ανάγκη συνέχισης της κράτησής του.