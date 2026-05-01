Αν σας έλεγαν ότι η παρατήρηση πουλιών ή αλλιώς birdwatching είναι το νέο χόμπι της Gen Z θα το πιστεύατε;

Κάποιοι μπορεί και να το πίστευαν. Αλλά, μάλλον αυτοί οι κάποιοι δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Αν η συγκεκριμένη ερώτηση απευθυνόταν στην Gen Z στην Ελλάδα, η απάντηση μάλλον θα ήταν «όχι».

Δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι

Ωστόσο, η παρατήρηση πουλιών είναι το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι για τη γενιά Ζ μετά την κατασκευή κοσμημάτων, σύμφωνα με μια πολυετή μελέτη σε περισσότερα από 24.000 άτομα.

Σχεδόν 750.000 άτομα της γενιάς Z (16 έως 29 ετών) στη Βρετανία απολαμβάνουν τακτικά την παρατήρηση πουλιών, σημειώνοντας αύξηση -1.088% από το 2018, σύμφωνα με έρευνα της Fifty5Blue που δημοσιεύτηκε από την RSPB.

Η τακτική παρατήρηση πουλιών έχει υιοθετηθεί από όλες τις γενιές τα τελευταία οκτώ χρόνια, με συνολική αύξηση 47%. Μεταξύ των millennials έχει αυξηθεί κατά 216%, παράλληλα με μια αύξηση 66% στους παρατηρητές πουλιών της γενιάς X.

Η Τζες Πέιντερ, 24 ετών, μέλος του Συμβουλίου Νέων του RSPB, είπε ότι είχε παρατηρήσει περισσότερους νέους να ασχολούνται με την παρατήρηση πουλιών, με γνώσεις και πάθος που μοιράζονται με νέους τρόπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι μια στιγμή ηρεμίας και ένας τρόπος να επανασυνδεθώ με τη φύση»

«Όταν παρατηρώ πουλιά, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο – είναι μια στιγμή ηρεμίας και ένας τρόπος να επανασυνδεθώ με τη φύση και με τον εαυτό μου», είπε μιλώντας στον Guardian.

«Αφιερώνοντας μια στιγμή για να δείξω περιέργεια, να παρακολουθήσω, να ακούσω και να μάθω, ανοίγεσαι σε ατελείωτες μικρές στιγμές θαυμασμού».

Η Μόλι Μπράουν, 29 ετών, σύμβουλος άγριας ζωής στο RSPB, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να βλέπεις τόσους πολλούς νέους να επιλέγουν να ασχοληθούν με την παρατήρηση πουλιών. Αυτή η νέα έρευνα δείχνει ότι η παρατήρηση πουλιών δεν είναι πλέον μια εξειδικευμένη ή παλιομοδίτικη ασχολία και προσελκύει ένα νεότερο, πιο ποικιλόμορφο κοινό».

«Είναι κάτι που όλοι μπορούν να κάνουν, ανεξάρτητα από το πόσα πολλά ή λίγα γνωρίζουν για τα πουλιά. Θα σας εμπνεύσει να βγείτε έξω και να ανακαλύψετε όμορφους χώρους πρασίνου, να ασκηθείτε και γενικά να χαλαρώσετε, κάτι από το οποίο όλοι μπορούν να επωφεληθούν».

«Αξίζει να ξυπνήσουμε»

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Χορωδίας της Αυγής, την πρώτη Κυριακή του Μαΐου.

Σηματοδοτεί τη στιγμή της άνοιξης που το πρωινό κελάηδημα των πουλιών φτάνει στο αποκορύφωμά του, καθώς τα πουλιά αναπαράγονται και υπερασπίζονται τα εδάφη τους. Η RSPB ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ρυθμίζουν τα ξυπνητήρια τους, να ξυπνούν νωρίτερα από το συνηθισμένο και να απολαμβάνουν το τραγούδι.

«Οι περισσότεροι από εμάς κοιμόμαστε όταν ακούγεται η χορωδία της αυγής, αλλά είναι πραγματικά ένας ήχος που αξίζει να ξυπνήσουμε», είπε ο Μπράουν.

«Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να το βιώσετε, είτε ακούτε από το παράθυρο του υπνοδωματίου σας, είτε περπατάτε κατά μήκος της όχθης ενός ποταμού ή μέσα από ένα δάσος, είτε επισκέπτεστε ένα φυσικό καταφύγιο. Το πιο σημαντικό είναι να είστε έτοιμοι να τον ακούσετε (τον ήχο) περίπου 45 λεπτά πριν από την αυγή, όταν ο αέρας είναι ακίνητος και το φως χαμηλό».

Ιατρικά οφέλη

Ο Amir Khan, γιατρός και ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής, πρόεδρος της RSPB, δήλωσε: «Το να ακούμε το κελάηδημα των πουλιών, ειδικά κατά τη διάρκεια της χορωδίας της αυγής, όταν είναι πιο δυνατά και όμορφα, μπορεί να παράγει περισσότερη σεροτονίνη και να μας κάνει να νιώθουμε καλά».

« Για χιλιετίες, οι άνθρωποι εξελίσσονταν παράλληλα με τη φύση, επομένως είναι φυσιολογικό να θέλουμε να συνδεθούμε με αυτήν. Υπάρχει ακόμη και ένας επιστημονικός όρος για αυτή τη θεωρία, η υπόθεση της βιοφιλίας, που σημαίνει ότι αναζητούμε ενεργά τη φύση, και ένα τέλειο παράδειγμα αυτού είναι να ακούμε το κελάηδημα των πουλιών – το να ακούμε ένα κοτσύφι ή μια τσίχλα να τραγουδούν είναι μια από τις πιο αγνές χαρές της ζωής».

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η παρατήρηση πουλιών μπορεί ακόμη και να επιβραδύνει τη γνωστική εξασθένηση που σχετίζεται με την ηλικία.