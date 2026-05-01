Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Gen Z: Το νέο χόμπι που θα σας αφήσει άφωνους – «Είναι μια στιγμή ηρεμίας»
Κόσμος 01 Μαΐου 2026, 15:20

Gen Z: Το νέο χόμπι που θα σας αφήσει άφωνους – «Είναι μια στιγμή ηρεμίας»

Άραγε στην Ελλάδα ποια θα ήταν η απάντηση αν ρωτούσαν την δική μας Gen Z για το συγκεκριμένο χόμπι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Αν σας έλεγαν ότι η παρατήρηση πουλιών ή αλλιώς birdwatching είναι το νέο χόμπι της Gen Z θα το πιστεύατε;

Κάποιοι μπορεί και να το πίστευαν. Αλλά, μάλλον αυτοί οι κάποιοι δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Αν η συγκεκριμένη ερώτηση απευθυνόταν στην Gen Z στην Ελλάδα, η απάντηση μάλλον θα ήταν «όχι».

Δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι

Ωστόσο, η παρατήρηση πουλιών είναι το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι για τη γενιά Ζ μετά την κατασκευή κοσμημάτων, σύμφωνα με μια πολυετή μελέτη σε περισσότερα από 24.000 άτομα.

Σχεδόν 750.000 άτομα της γενιάς Z (16 έως 29 ετών) στη Βρετανία απολαμβάνουν τακτικά την παρατήρηση πουλιών, σημειώνοντας αύξηση -1.088% από το 2018, σύμφωνα με έρευνα της Fifty5Blue που δημοσιεύτηκε από την RSPB.

Η τακτική παρατήρηση πουλιών έχει υιοθετηθεί από όλες τις γενιές τα τελευταία οκτώ χρόνια, με συνολική αύξηση 47%. Μεταξύ των millennials έχει αυξηθεί κατά 216%, παράλληλα με μια αύξηση 66% στους παρατηρητές πουλιών της γενιάς X.

Η Τζες Πέιντερ, 24 ετών, μέλος του Συμβουλίου Νέων του RSPB, είπε ότι είχε παρατηρήσει περισσότερους νέους να ασχολούνται με την παρατήρηση πουλιών, με γνώσεις και πάθος που μοιράζονται με νέους τρόπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι μια στιγμή ηρεμίας και ένας τρόπος να επανασυνδεθώ με τη φύση»

«Όταν παρατηρώ πουλιά, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο – είναι μια στιγμή ηρεμίας και ένας τρόπος να επανασυνδεθώ με τη φύση και με τον εαυτό μου», είπε μιλώντας στον Guardian.

«Αφιερώνοντας μια στιγμή για να δείξω περιέργεια, να παρακολουθήσω, να ακούσω και να μάθω, ανοίγεσαι σε ατελείωτες μικρές στιγμές θαυμασμού».

Η Μόλι Μπράουν, 29 ετών, σύμβουλος άγριας ζωής στο RSPB, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να βλέπεις τόσους πολλούς νέους να επιλέγουν να ασχοληθούν με την παρατήρηση πουλιών. Αυτή η νέα έρευνα δείχνει ότι η παρατήρηση πουλιών δεν είναι πλέον μια εξειδικευμένη ή παλιομοδίτικη ασχολία και προσελκύει ένα νεότερο, πιο ποικιλόμορφο κοινό».

«Είναι κάτι που όλοι μπορούν να κάνουν, ανεξάρτητα από το πόσα πολλά ή λίγα γνωρίζουν για τα πουλιά. Θα σας εμπνεύσει να βγείτε έξω και να ανακαλύψετε όμορφους χώρους πρασίνου, να ασκηθείτε και γενικά να χαλαρώσετε, κάτι από το οποίο όλοι μπορούν να επωφεληθούν».

«Αξίζει να ξυπνήσουμε»

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Χορωδίας της Αυγής, την πρώτη Κυριακή του Μαΐου.

Σηματοδοτεί τη στιγμή της άνοιξης που το πρωινό κελάηδημα των πουλιών φτάνει στο αποκορύφωμά του, καθώς τα πουλιά αναπαράγονται και υπερασπίζονται τα εδάφη τους. Η RSPB ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ρυθμίζουν τα ξυπνητήρια τους, να ξυπνούν νωρίτερα από το συνηθισμένο και να απολαμβάνουν το τραγούδι.

«Οι περισσότεροι από εμάς κοιμόμαστε όταν ακούγεται η χορωδία της αυγής, αλλά είναι πραγματικά ένας ήχος που αξίζει να ξυπνήσουμε», είπε ο Μπράουν.

«Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να το βιώσετε, είτε ακούτε από το παράθυρο του υπνοδωματίου σας, είτε περπατάτε κατά μήκος της όχθης ενός ποταμού ή μέσα από ένα δάσος, είτε επισκέπτεστε ένα φυσικό καταφύγιο. Το πιο σημαντικό είναι να είστε έτοιμοι να τον ακούσετε (τον ήχο) περίπου 45 λεπτά πριν από την αυγή, όταν ο αέρας είναι ακίνητος και το φως χαμηλό».

Ιατρικά οφέλη

Ο Amir Khan, γιατρός και ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής, πρόεδρος της RSPB, δήλωσε: «Το να ακούμε το κελάηδημα των πουλιών, ειδικά κατά τη διάρκεια της χορωδίας της αυγής, όταν είναι πιο δυνατά και όμορφα, μπορεί να παράγει περισσότερη σεροτονίνη και να μας κάνει να νιώθουμε καλά».

« Για χιλιετίες, οι άνθρωποι εξελίσσονταν παράλληλα με τη φύση, επομένως είναι φυσιολογικό να θέλουμε να συνδεθούμε με αυτήν. Υπάρχει ακόμη και ένας επιστημονικός όρος για αυτή τη θεωρία, η υπόθεση της βιοφιλίας, που σημαίνει ότι αναζητούμε ενεργά τη φύση, και ένα τέλειο παράδειγμα αυτού είναι να ακούμε το κελάηδημα των πουλιών – το να ακούμε ένα κοτσύφι ή μια τσίχλα να τραγουδούν είναι μια από τις πιο αγνές χαρές της ζωής».

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η παρατήρηση πουλιών μπορεί ακόμη και να επιβραδύνει τη γνωστική εξασθένηση που σχετίζεται με την ηλικία.

MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΗΠΑ 01.05.26

Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Μπούμερανγκ 01.05.26

Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Εσθονία και άλλες χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνά τους, καθώς βασικά όπλα που έχουν παραγγείξει από τις ΗΠΑ θα αργήσουν να παραλειφθούν.

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν
Κόσμος 01.05.26

Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία
MAGA και θρησκεία 01.05.26

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γεμάτος αναφορές στον Θεό και τη θρησκεία, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως τις εσωτερικές υποθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το Ιράν έστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Νέα εξέλιξη 01.05.26 Upd: 15:27

Το Ιράν έστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο - Δείτε live στο in

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Είναι τρελό» 01.05.26

«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Λεπτό προς λεπτό 01.05.26

Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Γεννητούρια σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
Νέα Αριστερά 01.05.26

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή

«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
ΗΠΑ 01.05.26

Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
Νέα Αριστερά 01.05.26

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα

O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Ποιος κερδίζει; 01.05.26

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπεία» – Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban
Σε βλέπω 01.05.26

«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπεία» - Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban

«Αν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στον Λευκό Οίκο της Μελάνια Τραμπ έμοιαζαν με δυστοπικό εφιάλτη, τι έχετε να πείτε για τις φωτογραφίες της με τα κατασκοπικά γυαλιά ηλίου;» σχολιάζει η Kathleen Walsh στο The Cut.

Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 01.05.26

Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα - Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests
English edition 01.05.26

A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests

The Prime Minister's presence at the inauguration of a private university financed by the CVC fund simply confirms that the only thing this government knows how to do is cater to private interests.

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)
Euroleague 01.05.26

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

«Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» - Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Τι Πρωτομαγιά, τι Eurovision για τον Μητσοτάκη: Μήνυμα με Akyla και εικονική πραγματικότητα για την αγορά εργασίας

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

