Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026, 18:55

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει γρήγορα έδαφος, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν ανακούφιση από τη συνεχή σύνδεση, τις ατελείωτες ειδοποιήσεις και τις πιέσεις των social media. 

 Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι καταβάλλουν συνειδητές προσπάθειες να μειώσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και να επανασυνδεθούν με τις εμπειρίες της πραγματικής ζωής.  

Σύμφωνα με το Axios, αυτό που κάποτε φαινόταν ως μια εξειδικευμένη τάση ευεξίας έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ευρεία πολιτισμική αλλαγή, ειδικά μεταξύ των νεότερων γενεών. 

Από εστιατόρια και μπαρ χωρίς κινητά έως σχολεία που εισάγουν θήκες για κινητά, η κοινωνία αρχίζει να αναγνωρίζει το συναισθηματικό και ψυχολογικό κόστος της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας.  

Στο επίκεντρο αυτού του κινήματος βρίσκεται μια αυξανόμενη επιθυμία για ισορροπία — η χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείου αντί να της επιτρέπεται να κυριαρχεί στην καθημερινή ζωή. 

Γιατί η ψηφιακή αποτοξίνωση γίνεται τόσο δημοφιλής 

Οι ειδικοί λένε ότι η άνοδος της ψηφιακής αποτοξίνωσης συνδέεται στενά με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη μοναξιά, το άγχος και την ψυχική υγεία. 

Ενώ τα smartphone και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδιάστηκαν για να κρατούν τους ανθρώπους συνδεδεμένους, πολλοί χρήστες αναφέρουν πλέον ότι αισθάνονται πιο απομονωμένοι παρά το γεγονός ότι είναι συνεχώς συνδεδεμένοι. 

Ο Kostadin Kushlev, αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Georgetown, εξηγεί ότι το να κάνεις συνειδητά διαλείμματα από τις οθόνες έχει γίνει «μεγάλο θέμα» τον τελευταίο χρόνο.  

Καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του τηλεφώνου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν ένα βήμα πίσω και να επανεκτιμήσουν τη σχέση τους με την τεχνολογία. 

Πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να τραβούν την προσοχή για όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Μέσω λειτουργιών ατελείωτης κύλισης, ειδοποιήσεων push και αλγορίθμων εξατομικευμένου περιεχομένου, οι χρήστες συχνά διαπιστώνουν ότι περνούν πολύ περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο από ό,τι σκόπευαν.  

Αυτή η συνειδητοποίηση έχει ωθήσει τους ανθρώπους να αναζητήσουν πιο υγιεινές συνήθειες και να ανακτήσουν τον έλεγχο του χρόνου τους. 

Οθόνες και μοναξιά 

Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν το συναισθηματικό κόστος της υπερβολικής εξάρτησης από τις ψηφιακές συσκευές. Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ ανέφεραν σημάδια μοναξιάς σε μια έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο.  

Ταυτόχρονα, τα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ των ενηλίκων κάτω των 30 ετών έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη του 2017. 

Αυτά τα νούμερα υποδηλώνουν ότι, ενώ η τεχνολογία έχει διευκολύνει την επικοινωνία, δεν έχει απαραίτητα βελτιώσει την αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση. 

Πολλοί άνθρωποι κατανοούν πλέον ότι οι εικονικές αλληλεπιδράσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τις συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, τις κοινές εμπειρίες ή τις ουσιαστικές σχέσεις. 

Η περιήγηση σε επιλεγμένα feeds στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί επίσης να δημιουργήσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες και αισθήματα σύγκρισης.  

Οι χρήστες μπορεί να εκλάβουν τα «likes», τα σχόλια και την επιβεβαίωση στο διαδίκτυο ως πραγματική σύνδεση, ακόμη και όταν βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες παραμένουν ανικανοποίητες. 

Η Gen Z ηγείται της προσπάθειας 

Οι νέοι, ιδίως η Gen Z, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης.  

Σύμφωνα με μια έρευνα της YouGov του 2025, το 47% των ατόμων κάτω των 30 ετών δήλωσαν ότι προσπαθούν ενεργά να μειώσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στην οθόνη.  

Σε σύγκριση, μόνο το 32% των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας ανέφερε την ίδια προσπάθεια. 

Αυτή η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Gen Z είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε εξ ολοκλήρου στην εποχή των smartphone. Έχοντας βιώσει από πρώτο χέρι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ψηφιακής ζωής, πολλοί νέοι αντιδρούν πλέον στην κουλτούρα της συνεχούς σύνδεσης. 

Αντί να απορρίπτουν εντελώς την τεχνολογία, η γενιά αυτή φαίνεται να υποστηρίζει τη μετριοπάθεια. Θέλουν πιο υγιή όρια, πιο συνειδητή χρήση και ευκαιρίες να βιώσουν τη ζωή χωρίς ψηφιακές περισπασμούς. 

Οι χώροι χωρίς κινητά αυξάνονται 

Ένα από τα πιο σαφή σημάδια της ανάπτυξης του κινήματος είναι η αύξηση των περιβαλλόντων χωρίς κινητά.  

Μπαρ, εστιατόρια, χώροι διασκέδασης, σχολεία, γάμοι, χοροί και κατασκηνώσεις ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο τους επισκέπτες να αφήνουν τα κινητά τους στην άκρη. 

Οι θήκες για κινητά, που κλειδώνουν τα κινητά κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή μαθημάτων, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στη δημιουργία χώρων χωρίς περισπασμούς, όπου οι άνθρωποι μπορούν να επικεντρωθούν στη συζήτηση, τη μάθηση ή την απόλαυση της στιγμής. 

Σε κοινωνικές εκδηλώσεις, οι πολιτικές απαγόρευσης των κινητών τηλεφώνων συχνά οδηγούν σε μεγαλύτερη συμμετοχή.  

Οι επισκέπτες μιλούν περισσότερο, συμμετέχουν πιο ενεργά και αισθάνονται λιγότερη πίεση να καταγράψουν κάθε στιγμή για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Στα σχολεία, η μείωση της πρόσβασης στα κινητά τηλέφωνα μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, να μειώσει το άγχος και να ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 

Οργανώσεις που προωθούν τη ζωή εκτός σύνδεσης 

Αρκετές οργανώσεις συμβάλλουν στη μετατροπή της ψηφιακής ευεξίας σε ένα ευρύτερο κίνημα. Μία από τις πιο εξέχουσες είναι η #HalfTheStory, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εστιάζει σε πιο υγιείς σχέσεις με την τεχνολογία. Η ομάδα έχει επεκταθεί ραγδαία, με προγράμματα σε περισσότερες από 500 σχολικές περιφέρειες σε 46 πολιτείες των ΗΠΑ και 10 χώρες. 

Μια άλλη αναπτυσσόμενη πρωτοβουλία είναι το The Offline Club, που ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ το 2021. Έκτοτε έχει επεκταθεί σε 19 πόλεις παγκοσμίως και έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινό στο διαδίκτυο.  

Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτές οι ομάδες συχνά χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να περνούν λιγότερο χρόνο σε αυτά. 

Το The Offline Club τονίζει ότι δεν είναι κατά της τεχνολογίας. Αντίθετα, προωθεί έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, στον οποίο η τεχνολογία υποστηρίζει τους ανθρώπους αντί να τους καταβροχθίζει.  

Αυτό το μήνυμα βρίσκει απήχηση σε πολλούς που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν εντελώς τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά επιθυμούν να τα χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συνειδητότητα. 

Λύσεις με πρωτοβουλία των νέων που έχουν αντίκτυπο 

Μία από τις πιο εμπνευσμένες πτυχές του κινήματος είναι ότι πολλές λύσεις δημιουργούνται από τους ίδιους τους νέους.  

Μέσω επιχορηγήσεων και προγραμμάτων καθοδήγησης, οι μαθητές σχεδιάζουν δραστηριότητες που φέρνουν τους συνομήλικούς τους κοντά εκτός διαδικτύου. 

Για παράδειγμα, ο μαθητής λυκείου της Νέας Υόρκης Lukas Druckenmiller έλαβε χρηματοδότηση από το Phone-Free Fund του #HalfTheStory για να οργανώσει ένα κυνήγι θησαυρού χρησιμοποιώντας παλιές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.  

Η εκδήλωση ενθάρρυνε τους μαθητές να κοινωνικοποιηθούν αυτοπροσώπως, να διασκεδάσουν και να κάνουν νέους φίλους χωρίς να βασίζονται στα smartphone. 

Ο Lukas σημείωσε ότι πολλοί νέοι περνούν υπερβολικό χρόνο μπροστά στις οθόνες και συχνά συγχέουν τα «likes» στο διαδίκτυο με την πραγματική αλληλεπίδραση.  

Η εκδήλωσή του υπενθύμισε ότι η αυθεντική σύνδεση επιτυγχάνεται μέσω κοινών εμπειριών, όχι μέσω ψηφιακής έγκρισης. 

Ένας άλλος συμμετέχων, ο Harveer Saini, παρακολούθησε ένα θερινό πρόγραμμα ψηφιακής ευεξίας και αργότερα ίδρυσε το National AI Youth Council. Μίλησε μάλιστα στα Ηνωμένα Έθνη για ζητήματα φυλετικών προκαταλήψεων και ανισότητας στην τεχνητή νοημοσύνη.  

Η πορεία του δείχνει πώς οι πρωτοβουλίες ψηφιακής ευεξίας μπορούν να ενδυναμώσουν νέους ηγέτες ώστε να δημιουργήσουν ευρύτερη κοινωνική αλλαγή. 

Πέρα από τις απαγορεύσεις: Χτίζοντας ένα πιο υγιές μέλλον 

Ενώ οι απαγορεύσεις των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία ή σε εκδηλώσεις μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των περισπασμών, οι ειδικοί λένε ότι οι περιορισμοί από μόνοι τους δεν αρκούν.  

Η μακροπρόθεσμη επιτυχία απαιτεί εκπαίδευση, συμμετοχή της κοινότητας και ηγεσία των νέων. 

Οι υποστηρικτές του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι χρειάζονται πρακτικά εργαλεία για να διαχειρίζονται την τεχνολογία με σύνεση.  

Αυτό περιλαμβάνει τη διδασκαλία της ψηφιακής παιδείας, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που διοργανώνονται από νέους και τη διεξαγωγή έρευνας για το τι λειτουργεί πραγματικά. 

Ο στόχος δεν είναι ο φόβος ή η τιμωρία, αλλά η ενδυνάμωση.  

Η τεχνολογία είναι βαθιά συνυφασμένη με τη σύγχρονη ζωή και προσφέρει πολλά οφέλη. Ωστόσο, οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να τη χρησιμοποιούν συνειδητά και όχι παθητικά. 

 

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Τι κάνει το Διάστημα στον εγκέφαλο των αστροναυτών; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

CNN: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του

«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προέτρεψαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην δίνει σημασία στις φήμες και του ζήτησαν να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου

Ερωτήματα προκύπτουν από τις περίεργες κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας - Ενημέρωσε ο δράστης για το έγκλημα κάποιο τρίτο πρόσωπο που κρατά ακόμα το στόμα του κλειστό;

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα

Η ΚΕΔ και ο Λανουά έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε σε ένα αστείο για την ερωτική του ζωή με ένα καλάθι με ζυμαρικά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας

Ο Χαράλαμπος  Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

Μίνα Μουστάκα
Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου

Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας στον Άγιο Δημήτριο ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους

Την ποινή του αποκλεισμού για έξι αγωνιστικές στον Τζανλούκα Πρεστιάνι επέβαλε η UEFA για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους, όπως έκρινε. Οι τρεις είναι με αναστολή.

Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»

«Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας», τονίζει ο ΔΣΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
