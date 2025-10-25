Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Δέκα βήματα απεξάρτησης από το smartphone – Τα οφέλη της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Υγεία 25 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Δέκα βήματα απεξάρτησης από το smartphone – Τα οφέλη της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Η μείωση της χρήσης του smartphone μπορεί να οδηγήσει σε πολλά θετικά αποτελέσματα για την ψυχική και σωματική σας υγεία.

Ο καλύτερος τρόπος για «αποτοξίνωση» από το smartphone σας είναι η σταδιακή και συστηματική μείωση της χρήσης, με απώτερο στόχο την εξισορρόπηση της ψηφιακής με την πραγματική σας ζωή.

Αυτό απαιτεί συνειδητή προσπάθεια και θέσπιση υγιών ορίων.

Πώς να ξεκινήσετε

Θέστε συγκεκριμένους στόχους: Αντί να το κόψετε μαχαίρι, ξεκινήστε με ρεαλιστικούς στόχους, όπως η αποχή από το τηλέφωνο για μία ώρα κάθε πρωί ή βράδυ. Καθορίστε τι θέλετε να πετύχετε, π.χ., καλύτερος ύπνος ή μείωση του άγχους.

Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις: Οι συνεχείς ειδοποιήσεις είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν τον εθισμό. Κλείστε τις ειδοποιήσεις για εφαρμογές που δεν είναι απαραίτητες και κρατήστε μόνο εκείνες που είναι πραγματικά σημαντικές.

Καθορίστε «ζώνες» χωρίς τηλέφωνο: Ορίστε συγκεκριμένες ώρες ή μέρη του σπιτιού όπου το τηλέφωνο είναι απαγορευμένο, όπως κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή πριν από τον ύπνο.

Χρησιμοποιήστε μια μη-έξυπνη (συμβατική) συσκευή για ξυπνητήρι: Αφήστε το τηλέφωνό σας έξω από την κρεβατοκάμαρα για να αποφύγετε τον πειρασμό να το χρησιμοποιήσετε προτού κοιμηθείτε ή αμέσως μόλις ξυπνήσετε.

Εντοπίστε τους λόγους χρήσης του: Προτού ανοίξετε το κινητό, αναρωτηθείτε γιατί το κάνετε. Εάν είναι απλώς μια συνήθεια ή για να αποφύγετε κάποια άλλη δραστηριότητα, προσπαθήστε να βρείτε μια διαφορετική επιλογή.

Διαγράψτε εφαρμογές που σας αποσπούν την προσοχή: Αφαιρέστε από το κινητό σας τις εφαρμογές που σας αποσπούν περισσότερο την προσοχή, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να επιλέξετε να τις χρησιμοποιείτε μόνο από τον υπολογιστή.

Βρείτε εναλλακτικές δραστηριότητες: Αντικαταστήστε τον χρόνο που περνάτε στην οθόνη με πιο ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως η άσκηση, η ανάγνωση ενός βιβλίου, το περπάτημα στη φύση ή ένα νέο χόμπι.

Αποχρωματίστε την οθόνη: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασπρόμαυρης οθόνης. Αυτό κάνει το τηλέφωνο λιγότερο ελκυστικό, μειώνοντας την επιθυμία για άσκοπη χρήση.

Καταγράψτε την πρόοδό σας: Κρατήστε ένα ημερολόγιο για να παρακολουθείτε πόσο χρησιμοποιείτε το κινητό σας και πώς αισθάνεστε όταν το κάνετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα μοτίβα συμπεριφοράς σας.

  • Ζητήστε υποστήριξη: Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για την προσπάθειά σας, ώστε να σας στηρίξουν και να σας ενθαρρύνουν.

Οφέλη της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Η μείωση της χρήσης του smartphone μπορεί να οδηγήσει σε πολλά θετικά αποτελέσματα για την ψυχική και σωματική σας υγεία:

  • Μείωση του στρες και του άγχους.
  • Καλύτερη ποιότητα ύπνου.
  • Βελτιωμένη συγκέντρωση και μνήμη.
  • Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Αύξηση της παραγωγικότητας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τεχνολογία
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Eurostat 25.10.25

Ερευνα-κόλαφος: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
