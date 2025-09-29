newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Smartphone και εργασία: Πώς θα προστατέψετε την επιχείρησή σας
Οικονομία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:30

Smartphone και εργασία: Πώς θα προστατέψετε την επιχείρησή σας

Η καλύτερη άμυνα είναι η πρόληψη. Με αυτή τη στρατηγική, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τις κινητές συσκευές τους, όπως smartphone

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Όσο περισσότερες κινητές συσκευές χρησιμοποιεί μια επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η επιφάνεια επίθεσης για τους κυβερνοεγκληματίες. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET για τις  Απειλές κατά το 1ο εξάμηνο του 2024, κυκλοφορούν όλο και περισσότερα κακόβουλα προγράμματα για Android που κλέβουν οικονομικά στοιχεία, προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται ακόμα και για απάτες μέσω πλαστών βίντεο (deepfake). Παράλληλα, οι επιθέσεις phishing και άλλες απάτες γίνονται πιο συχνές.

Η καλύτερη άμυνα είναι η πρόληψη προειδοποιεί η ESET, καθώς θεωρεί ότι είναι σημαντικό να σταματάμε τις απειλές προτού μπουν στο δίκτυο μιας επιχείρησης. Με αυτή τη στρατηγική, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο και να προστατεύσουν τις κινητές συσκευές τους. Έτσι, τα κινητά παραμένουν πολύτιμα εργαλεία και όχι αδύναμοι κρίκοι που ανοίγουν την πόρτα σε επιθέσεις.

Πρόληψη απειλών για κινητά

Οι παρακάτω πρακτικές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προστατέψουν τους υπαλλήλους τους, και κατ’ επέκταση την ίδια την εταιρία, από τις εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές.

  1. Εφαρμόστε μια ισχυρή λύση Διαχείρισης Κινητών Συσκευών (MDM)

Η Διαχείριση κινητών συσκευών (MDM) είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και τον έλεγχο των εταιρικών συσκευών. Επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας, την παρακολούθηση της χρήσης, καθώς και το απομακρυσμένο κλείδωμα ή τη διαγραφή μιας συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Μέσω του λογισμικού MDM μπορούν επίσης να ελέγχονται κεντρικά οι εφαρμογές, οι ενημερώσεις λογισμικού και τα δικαιώματα πρόσβασης, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα ασφαλείας της εταιρείας.

  1. Εφαρμόστε έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA)

Ο έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA) είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό μέτρο ασφαλείας. Απαιτεί από τους υπαλλήλους να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους με δύο ή περισσότερες μεθόδους, όπως έναν κωδικό μίας χρήσης ή σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

  1. Ενθαρρύνετε τη χρήση ασφαλών δικτύων

Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi είναι γνωστά για τις αδυναμίες τους και αποτελούν κοινό στόχο για επιθέσεις. Προτιμήστε να παρέχετε στους υπαλλήλους σας ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, όπως εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), τα οποία κρυπτογραφούν την κίνηση στο διαδίκτυο και μειώνουν τον κίνδυνο υποκλοπής δεδομένων.

  1. Ενημερώνετε τακτικά τις συσκευές και τις εφαρμογές

Το παρωχημένο λογισμικό αποτελεί σημαντική ευπάθεια. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται συχνά γνωστές αδυναμίες σε ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Βεβαιωθείτε ότι οι υπάλληλοί σας ενημερώνουν τακτικά τις συσκευές και τις εφαρμογές τους ή, ακόμη καλύτερα, αυτοματοποιήστε τη διαδικασία μέσω του MDM.

  1. Κρυπτογραφείτε τα ευαίσθητα δεδομένα

Η κρυπτογράφηση είναι απαραίτητη για την προστασία εταιρικών πληροφοριών. Είτε τα δεδομένα αποθηκεύονται είτε μεταδίδονται, πρέπει να κρυπτογραφούνται ώστε, ακόμη και σε περίπτωση παραβίασης συσκευής, να παραμένουν ασφαλή. Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες κρυπτογράφησης, οι οποίες μπορούν να διαχειρίζονται μέσω του MDM. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε κλάδους όπως ο χρηματοοικονομικός και ο υγειονομικός.

  1. Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια των κινητών συσκευών

Ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένα είναι τα συστήματα ασφαλείας, η ανθρώπινη παράμετρος παραμένει καθοριστική. Εκπαιδεύετε τακτικά το προσωπικό σας σχετικά με τις τελευταίες απειλές, όπως το phishing, το κακόβουλο λογισμικό και οι επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές για τον εντοπισμό ύποπτων μηνυμάτων, καθώς και οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης συσκευής.

  1. Χρησιμοποιήστε λύσεις Mobile Threat Defense (MTD)

Οι λύσεις Mobile Threat Defense (MTD) προσφέρουν επιπλέον επίπεδο προστασίας, ανιχνεύοντας και μετριάζοντας απειλές όπως κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις δικτύου και ευπάθειες εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Το ESET Mobile Threat Defense παρέχει λειτουργίες όπως Anti-malware, Anti-phishing και Anti-theft, ενώ ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην πλατφόρμα ESET PROTECT, επιτρέποντας κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση όλων των κινητών συσκευών.

  1. Περιορίστε την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες

Δεν χρειάζονται όλοι οι υπάλληλοι πρόσβαση σε όλα τα εταιρικά δεδομένα. Η εφαρμογή της αρχής των «ελάχιστων προνομίων» διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που απαιτούνται για την εργασία τους. Οι έλεγχοι πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC) βοηθούν στην εφαρμογή αυτών των περιορισμών, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο προστασίας.

Μείωση των κινδύνων

Εφαρμόζοντας αυτές τις συμβουλές για την ασφάλεια των κινητών συσκευών  μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και να προστατεύσετε τα ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας σας. Οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται συνεχώς. Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των κινητών συσκευών, παραμένετε ένα βήμα μπροστά και διατηρείτε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

inWellness
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων
Μεγάλες επενδύσεις 28.09.25

Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων

Η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων παικτών της AI ξεπερνά πλέον λογιστικά ακόμα και το ΑΕΠ της Κίνας - Μεγάλες επενδύσεις και προσδοκίες για ανάπτυξη φαρμάκων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κυβέρνηση: Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026
Δύο φάσεις 28.09.25

Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026

Από το καλάθι της ΔΕΘ στο επόμενο κύμα παρεμβάσεων - Τι εξετάζει η κυβέρνηση - Πακέτο στήριξης για στέγη και εισφορές σε δύο φάσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο