science
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 18:18
Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 19:10
Φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 17:01
Φωτιά στην Τήνο - Στη μάχη εναέρια μέσα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πώς οι χάκερς εκμεταλλεύονται μη ενημερωμένο λογισμικό
Τεχνολογία 10 Αυγούστου 2025 | 19:04

Πώς οι χάκερς εκμεταλλεύονται μη ενημερωμένο λογισμικό

Ένα μη ενημερωμένο πρόγραμμα δεν είναι απλώς παλιό, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, ransomware και οικονομική ζημιά για ολόκληρη την εταιρεία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Οι ενημερώσεις λογισμικού συχνά περνούν σε δεύτερη μοίρα, ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο χρόνο και πόρους. Όμως, όταν ένα σύστημα μένει πίσω στις ενημερώσεις, γίνεται πιο εύκολος στόχος για χάκερ.

Σύμφωνα με τη μελέτη Cost of Cybercrime της Accenture, το 43% των κυβερνοεπιθέσεων έχουν ως στόχο μικρές επιχειρήσεις και μόνο το 14% από αυτές είναι έτοιμες να αμυνθούν. Πολλοί επιχειρηματίες βασίζονται σε συνδυασμό παλιού και νέου λογισμικού, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να ανοίξει “παράθυρα” σε σοβαρές παραβιάσεις ασφάλειας.

Ένα μη ενημερωμένο πρόγραμμα δεν είναι απλώς παλιό, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, ransomware και οικονομική ζημιά για ολόκληρη την εταιρεία, εξηγεί η εταιρία ψηφιακής ασφάλειας ESET.

Για να προστατευτείτε, χρειάζεται πρώτα να καταλάβετε πώς ακριβώς οι χάκερ εκμεταλλεύονται αυτές τις αδυναμίες. Δείτε πώς ακριβώς οι χάκερ εκμεταλλεύονται αυτές τις αδυναμίες  και τι μπορείτε να κάνετε για να μείνετε ένα βήμα μπροστά.

Εκμετάλλευση μη επιδιορθωμένων τρωτών σημείων

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι χάκερ διεισδύουν στα συστήματα είναι η εκμετάλλευση μη επιδιορθωμένων τρωτών σημείων. Η Έκθεση Ερευνών Παραβίασης Δεδομένων της Verizon για το 2024 έδειξε ότι το 14% των παραβιάσεων αφορούσε την εκμετάλλευση των τρωτών σημείων, το οποίο είναι σχεδόν τριπλάσιο του ποσοστού το 2023. Παρόλο που οι προγραμματιστές λογισμικού δημοσιεύουν ενημερώσεις για την επιδιόρθωση σφαλμάτων, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την κάλυψη κενών ασφαλείας, εάν αυτές οι ενημερώσεις δεν εγκατασταθούν εγκαίρως, τα συστήματα των εταιρειών εκτίθενται σε επιτιθέμενους που αναζητούν τέτοια τρωτά σημεία. Τα μη επιδιορθωμένα τρωτά σημεία βρίσκονταν στο επίκεντρο της διαβόητης επίθεσης ransomware WannaCry, η οποία προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος ή εποπτείας. Εργαλεία όπως οι λύσεις διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα μπορούν να εντοπίσουν αυτόματα το παρωχημένο λογισμικό, να πραγματοποιήσουν λήψη των απαραίτητων ενημερώσεων και να τις αναπτύξουν σε έναν οργανισμό. Αλλά δεν είναι όλες οι ενημερώσεις ίδιες. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις κρίσιμες ενημερώσεις για την αντιμετώπιση σοβαρών τρωτών σημείων. Οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για να διασφαλίσουν ότι θα αντιμετωπιστούν πρώτα τα τρωτά σημεία υψηλού κινδύνου. Η εκτέλεση σαρώσεων ρουτίνας για τον εντοπισμό κενών λογισμικού διασφαλίζει ότι δεν παραβλέπεται καμία κρίσιμη ενημέρωση.

Επιθέσεις σε παλαιά συστήματα

Τα παλαιά συστήματα συχνά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κρίσιμων λειτουργιών σε νοσοκομεία ή στον δημόσιο τομέα. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται αυτά τα μη ενημερωμένα συστήματα, γνωρίζοντας ότι είναι συνήθως βαθιά ενσωματωμένα στις ροές εργασίας ενός οργανισμού και περιέχουν πολύτιμα δεδομένα. Οι συνέπειες μιας επίθεσης σε παλαιά συστήματα μπορεί να είναι σημαντικές, επηρεάζοντας τα πάντα — από τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας έως την εμπιστοσύνη των πελατών.

Ωστόσο, εάν η αντικατάσταση αυτών των συστημάτων δεν είναι άμεσα εφικτή, οι οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόσουν εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, η απομόνωση των παλαιών συστημάτων από το υπόλοιπο δίκτυο μέσω κατάτμησης μειώνει την πιθανή επιφάνεια επίθεσης. Σε περίπτωση παραβίασης, η ζημιά μπορεί να περιοριστεί, αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωση. Για συστήματα που δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν, η εικονική επιδιόρθωση περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων ασφαλείας που προσομοιώνουν μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα, εντοπίζοντας και μπλοκάροντας προσπάθειες εκμετάλλευσης γνωστών τρωτών σημείων. Παρότι η πλήρης αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων μπορεί να μην είναι εφικτή, είναι κρίσιμο οι οργανισμοί να σχεδιάσουν μια σταδιακή μετάβαση σε σύγχρονες λύσεις, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά τους.

Εγκατάσταση ransomware μέσω ξεπερασμένου λογισμικού

Το ransomware εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα εργαλεία στο οπλοστάσιο των κυβερνοεγκληματιών, και το ξεπερασμένο λογισμικό παρέχει ένα εύκολο σημείο εισόδου. Μόλις εγκατασταθεί, το ransomware κρυπτογραφεί κρίσιμα αρχεία, καθιστώντας τα απρόσιτα έως ότου καταβληθούν λύτρα. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές, συχνά κοστίζοντας στους οργανισμούς εκατομμύρια ευρώ σε προσπάθειες ανάκαμψης, απώλεια παραγωγικότητας και βλάβη στη φήμη τους.

Για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε λύσεις ασφάλειας τελικών σημείων που ανιχνεύουν και αποτρέπουν το ransomware στο σημείο εισόδου, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο επιτυχημένης επίθεσης. Αυτές οι λύσεις χρησιμοποιούν ανίχνευση βάσει συμπεριφοράς για την αναγνώριση και εξουδετέρωση κακόβουλων δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η διατήρηση τακτικών και ασφαλών αντιγράφων ασφαλείας των κρίσιμων δεδομένων επιτρέπει την άμεση αποκατάσταση των συστημάτων. Είναι απαραίτητο τα αντίγραφα ασφαλείας να αποθηκεύονται εκτός δικτύου ή σε ασφαλή περιβάλλοντα cloud, ώστε να προστατεύονται από κακόβουλους χρήστες που επιχειρούν να τα αξιοποιήσουν για εκβιασμό.

Το ηλεκτρονικό “ψάρεμα” (phishing) κερδίζει έδαφος 

Οι εκστρατείες ηλεκτρονικού “ψαρέματος” (phishing) μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στη διάδοση κακόβουλου λογισμικού, ιδιαίτερα όταν συναντούν μη ενημερωμένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούν να παρακάμψουν τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, κάνοντας τα μηνύματα να φαίνονται νόμιμα. Από εκεί και πέρα, οι ανυποψίαστοι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να κάνουν κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους ή να κατεβάσουν μολυσμένα συνημμένα, προσφέροντας στους κυβερνοεγκληματίες πρόσβαση στο δίκτυο της επιχείρησης.

Δεδομένου ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν το ηλεκτρονικό ψάρεμα ως τη βασική απειλή για την κυβερνοασφάλεια, η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας. Τα προγράμματα ευαισθητοποίησης θα πρέπει να επικεντρώνονται:

  • Στην αναγνώριση των προσπαθειών ηλεκτρονικού “ψαρέματος”,
  • Στην επαλήθευση της αυθεντικότητας των email,
  • Και στην κατανόηση του κινδύνου που ενέχει το κλικάρισμα σε άγνωστους συνδέσμους ή το άνοιγμα ύποπτων συνημμένων.

Επιπλέον, οι προηγμένες λύσεις φιλτραρίσματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να αποκλείσουν τέτοια μηνύματα, να επισημάνουν ύποπτους συνδέσμους και να εντοπίσουν κακόβουλα συνημμένα πριν φτάσουν στους υπαλλήλους. Ακόμη και αν τα διαπιστευτήρια υποκλαπούν μέσω επίθεσης ηλεκτρονικού “ψαρέματος”, ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολη την πρόσβαση για τους χάκερ.

Υπονομεύοντας τη συμμόρφωση και τις κανονιστικές απαιτήσεις

Πέρα από τους κινδύνους για την ασφάλεια, το παρωχημένο λογισμικό μπορεί να οδηγήσει και σε μη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια όπως το HIPAA, το GDPR ή το CCPA. Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούν τη χρήση ενημερωμένου και ασφαλούς λογισμικού για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων. Η μη συμμόρφωση όχι μόνο εκθέτει τις επιχειρήσεις σε αυστηρά πρόστιμα, αλλά βλάπτει τη φήμη τους και διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πελατών. Οι κυβερνοεγκληματίες γνωρίζουν τις προκλήσεις συμμόρφωσης και συχνά εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά για να επιτεθούν σε οργανισμούς με ανεπαρκή άμυνα.

Η διεξαγωγή τακτικών ελέγχων λογισμικού και συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι όλα τα συστήματα πληρούν τις πιο πρόσφατες κανονιστικές απαιτήσεις. Οι πάροχοι διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP) μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις διαχειριζόμενοι τις ενημερώσεις, παρακολουθώντας συστήματα και αντιμετωπίζοντας προληπτικά τα τρωτά σημεία. Η τήρηση λεπτομερών αρχείων σχετικά με τις ενημερώσεις, τις εκδόσεις λογισμικού, τα χρονοδιαγράμματα ελέγχων και τα μέτρα συμμόρφωσης αποδεικνύει τη λογοδοσία και την ετοιμότητα κατά τη διάρκεια των ρυθμιστικών ελέγχων.

Η πρόληψη ξεκινά από την οργάνωση

Η προστασία από τους κινδύνους του ξεπερασμένου λογισμικού δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Χρειάζεται να υπάρχει κουλτούρα ασφάλειας μέσα στον οργανισμό και σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Η διοίκηση παίζει βασικό ρόλο: αποφασίζει πού θα διατεθούν πόροι και πώς θα οργανωθεί η συντήρηση και η ασφάλεια των συστημάτων.

Απαραίτητες είναι οι σαφείς πολιτικές, η συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Την ίδια στιγμή, οι σύγχρονες λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση ενισχύουν την ασφάλεια, βελτιώνοντας τις πλατφόρμες προστασίας τελικών σημείων και τα εργαλεία παρακολούθησης δικτύου. Αυτές οι τεχνολογίες είναι σε θέση να εντοπίζουν απειλές και να προβλέπουν τρωτά σημεία σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η διαχείριση ενημερώσεων κώδικα που βασίζεται στο cloud απλοποιεί τη διαδικασία ενημέρωσης, διασφαλίζοντας συνεπή προστασία τόσο για τις απομακρυσμένες όσο και για τις επιτόπιες ομάδες.

Με σωστή οργάνωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατεύσουν τα δεδομένα τους, να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και να αποφύγουν τις συνέπειες μιας σοβαρής παραβίασης.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
Κόσμος 10.08.25

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»

Διεθνείς πιέσεις στον Νετανιάχου, που επιχειρεί να δικαιολογήσει το επικείμενο έγκλημα. Δήλωσε ότι οι κάτοικοι στη Γάζα παρακαλούν το Ισραήλ να τους απελευθερώσει. Επίθεση στα ΜΜΕ για αντισημιτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ υποσχέθηκε να είναι δικτάτορας «μόνο την πρώτη μέρα» – 200 μέρες μετά, ακόμα συνεχίζει
Trump 2.0 10.08.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να είναι δικτάτορας «μόνο την πρώτη μέρα» – 200 μέρες μετά, ακόμα συνεχίζει

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ έχει σημαδευτεί από μια σειρά επιθέσεων εναντίον των θεσμών της αμερικανικής δημοκρατίας, πολιτικών, δικαστικών, δημοσιογραφικών, πολιτιστικών και ακαδημαϊκών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρώπη και Κίεβο τρέχουν ξανά πίσω από τις εξελίξεις – Το παζάρι για το μοίρασμα των εδαφών
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν 10.08.25

Ευρώπη και Κίεβο τρέχουν ξανά πίσω από τις εξελίξεις στο ουκρανικό - Το παζάρι για το μοίρασμα των εδαφών

Η ανακοίνωση του τετ - α - τετ Τραμπ με Πούτιν προκαλεί ανησυχία στην Ουκρανία που βλέπει το παζάρι για τα εδάφη της να εκτυλίσσεται χωρίς τη συμμετοχή της

Σύνταξη
Ιταλία: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μολυσμένο μπρόκολο και γουακαμόλε μέσα σε λίγες ώρες
Στην Ιταλία 10.08.25

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μολυσμένο μπρόκολο και γουακαμόλε μέσα σε λίγες ώρες στην Ιταλία

Τα ακατάλληλα λαχανικά ήταν μέσα σε σάντουιτς - Μια γυναίκα στο Κάλιαρι και δύο άλλοι στην Κοζέντσα δηλητηριάστηκαν και κατέληξαν - Η Εισαγγελία ερευνά το περιστατικό

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία «εκτιμά και στηρίζει» πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν 10.08.25

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων», λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, είπε ότι στηρίζει τη κοινή δήλωση των Ευρωπαίων που θα είναι επίσης απόντες από τις συνομιλίες

Σύνταξη
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία
Όλες οι εξελίξεις 10.08.25

Στους 217 οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα, ανάμεσά τους 100 παιδιά - Διαδηλώσεις και «φαγωμάρα» στο Ισραήλ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά - Η πολιτική κρίση βαθαίνει στο Ισραήλ με τις μαζικές διαδηλώσεις να επιστρέφουν μετά από μήνες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Μεταμοσχεύσεις 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Μπάσκετ 10.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»
Φυσάει κόντρα 10.08.25

Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»

Το έργο τέχνης «Trans Am Rapture» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Βανκούβερ καθώς οι κάτοικοι δεν το θέλουν στην γειτονιά τους, γιατί υποστηρίζουν ότι θα τους κόβει τη θέα. Αλλά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live: «Ημέρα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – «Σταματήστε τον πόλεμο»
«Ημέρα Δράσης» 10.08.25 Upd: 20:11

«Σταματήστε τον πόλεμο» - Μια κραυγή όλη η Ελλάδα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, και στους αμάχους της Γάζας, που λιμοκτονούν, πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες και βίντεο από την «Ημέρα Δράσης».

Σύνταξη
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 3-2 πεν, 2-2 κ.δ.: Οι Λονδρέζοι σήκωσαν την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία
Community Shield 10.08.25

Η Κρίσταλ Πάλας σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν κόντρα στη Λίβερπουλ (3-2 πεν, 2-2 κ.δ.)

Η Κρίσταλ Πάλας σε ένα ματς στο Γουέμπλεϊ που εξελίχθηκε σε θρίλερ στην κανονική διάρκεια (2-2) και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (3-2), πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν στο Νησί κόντρα στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία
Project Kraken 10.08.25

Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία

Καρτέλ κοκαΐνης εκμεταλλεύονται ειδυλλιακές παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία, με τη βοήθεια ντόπιων. Όμως, όπως και τον 18ο και 19ο αιώνα, λίγοι υψώνουν τις φωνές τους ενάντια στο λαθρεμπόριο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές

Αναφερόμενη στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, η Όλγα Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες»

Σύνταξη
Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»
Πράξη διαμαρτυρίας 10.08.25

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες, απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
Απόρρητο