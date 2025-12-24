Μπορεί μία εβδομάδα «αποτοξίνωσης» από τα social media να βελτιώσει την ψυχική μας υγεία;

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η αποχή από τα social media για μια εβδομάδα μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη, το άγχος και την αϋπνία στους νέους ενήλικες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Jama Network Open, προσέλκυσε 373 νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για δύο εβδομάδες το Facebook, το Instagram, το Snapchat, το TikTok και το X, ενώ η ομάδα συνέλεξε τα δεδομένα χρήσης τους.

Σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων απείχε από τα κοινωνικά μέσα για μία εβδομάδα αμέσως μετά τη δοκιμή, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να καταγράψουν πώς ένιωθαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποτοξίνωση.

Ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες σημείωσε χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης μετά την αποτοξίνωση, ενώ το 16% σημείωσε λιγότερο άγχος και το 15% είδε βελτίωση στα συμπτώματα αϋπνίας.

Η αποτοξίνωση αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική για τους νέους που ανέφεραν υψηλά ή μέτρια επίπεδα κατάθλιψης, άγχος ή προβλήματα αϋπνίας πριν από τη μελέτη, σύμφωνα με το euronews.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διακοπή της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν βοήθησε στην αντιμετώπιση της μοναξιάς, κάτι που απέδωσαν στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες πέρασαν μια εβδομάδα χωρίς τακτική αλληλεπίδραση με την κοινότητά τους.

Ο Josep Maria Suelves, ερευνητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, δήλωσε ότι ενώ τα κοινωνικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, «η συχνή και παρατεταμένη χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις υγιεινές συμπεριφορές», όπως η άσκηση και ο ύπνος, ή «να αυξήσει την έκθεση σε αρνητικές κοινωνικές επιρροές, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία από τον καθιστικό τρόπο ζωής, την ανεπαρκή ανάπαυση, την κοινωνική απομόνωση ή ακόμη και ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη ή ο εθισμός».

Ο χρόνος που περνούσαν μπροστά στην οθόνη δεν εξαλείφθηκε εντελώς για τους συμμετέχοντες.

Κατά μέσο όρο, εξακολουθούσαν να περνούν 30 λεπτά την ημέρα στα τηλέφωνά τους, αλλά αυτό ήταν μειωμένο σε σχέση με τις σχεδόν δύο ώρες που περνούσαν στα τηλέφωνά τους πριν από την αποτοξίνωση.

Οι νέοι διέκοψαν την αποτοξίνωσή τους για δύο συγκεκριμένες εφαρμογές, το Instagram και το Snapchat, ενώ ήταν λιγότερο πιθανό να συνδεθούν στο Facebook, το X και το TikTok.

Απαιτούνται περισσότερες μελέτες

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να προσδιοριστεί η βέλτιστη διάρκεια της αποτοξίνωσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μείωση των συνολικών ποσοστών κατάθλιψης και άγχους.

Ζήτησαν επίσης να γίνουν περισσότερες δοκιμές σε πιο διαφορετικούς πληθυσμούς, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, φοιτητές και άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Ο Suelves είπε ότι άλλες μελέτες θα πρέπει επίσης να μετρήσουν τον αντίκτυπο της μείωσης των social media σε άλλες αρνητικές συνήθειες, όπως η «καθιστική συμπεριφορά» ή η «μείωση των ωρών ανάπαυσης και των προσωπικών αλληλεπιδράσεων».