Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπορεί μία εβδομάδα «αποτοξίνωσης» από τα social media να βελτιώσει την ψυχική μας υγεία;
Υγεία 24 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Μπορεί μία εβδομάδα «αποτοξίνωσης» από τα social media να βελτιώσει την ψυχική μας υγεία;

Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι ένας στους τέσσερις νέους ανέφερε μείωση της κατάθλιψης μετά την αποχή από τα social media

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Spotlight

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η αποχή από τα social media για μια εβδομάδα μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη, το άγχος και την αϋπνία στους νέους ενήλικες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Jama Network Open, προσέλκυσε 373 νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για δύο εβδομάδες το Facebook, το Instagram, το Snapchat, το TikTok και το X, ενώ η ομάδα συνέλεξε τα δεδομένα χρήσης τους.

Σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων απείχε από τα κοινωνικά μέσα για μία εβδομάδα αμέσως μετά τη δοκιμή, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να καταγράψουν πώς ένιωθαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποτοξίνωση.

Ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες σημείωσε χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης μετά την αποτοξίνωση, ενώ το 16% σημείωσε λιγότερο άγχος και το 15% είδε βελτίωση στα συμπτώματα αϋπνίας.

Η αποτοξίνωση αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική για τους νέους που ανέφεραν υψηλά ή μέτρια επίπεδα κατάθλιψης, άγχος ή προβλήματα αϋπνίας πριν από τη μελέτη, σύμφωνα με το euronews.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διακοπή της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν βοήθησε στην αντιμετώπιση της μοναξιάς, κάτι που απέδωσαν στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες πέρασαν μια εβδομάδα χωρίς τακτική αλληλεπίδραση με την κοινότητά τους.

Ο Josep Maria Suelves, ερευνητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, δήλωσε ότι ενώ τα κοινωνικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, «η συχνή και παρατεταμένη χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις υγιεινές συμπεριφορές», όπως η άσκηση και ο ύπνος, ή «να αυξήσει την έκθεση σε αρνητικές κοινωνικές επιρροές, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία από τον καθιστικό τρόπο ζωής, την ανεπαρκή ανάπαυση, την κοινωνική απομόνωση ή ακόμη και ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη ή ο εθισμός».

Ο χρόνος που περνούσαν μπροστά στην οθόνη δεν εξαλείφθηκε εντελώς για τους συμμετέχοντες.

Κατά μέσο όρο, εξακολουθούσαν να περνούν 30 λεπτά την ημέρα στα τηλέφωνά τους, αλλά αυτό ήταν μειωμένο σε σχέση με τις σχεδόν δύο ώρες που περνούσαν στα τηλέφωνά τους πριν από την αποτοξίνωση.

Οι νέοι διέκοψαν την αποτοξίνωσή τους για δύο συγκεκριμένες εφαρμογές, το Instagram και το Snapchat, ενώ ήταν λιγότερο πιθανό να συνδεθούν στο Facebook, το X και το TikTok.

Απαιτούνται περισσότερες μελέτες

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να προσδιοριστεί η βέλτιστη διάρκεια της αποτοξίνωσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μείωση των συνολικών ποσοστών κατάθλιψης και άγχους.

Ζήτησαν επίσης να γίνουν περισσότερες δοκιμές σε πιο διαφορετικούς πληθυσμούς, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, φοιτητές και άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Ο Suelves είπε ότι άλλες μελέτες θα πρέπει επίσης να μετρήσουν τον αντίκτυπο της μείωσης των social media σε άλλες αρνητικές συνήθειες, όπως η «καθιστική συμπεριφορά» ή η «μείωση των ωρών ανάπαυσης και των προσωπικών αλληλεπιδράσεων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Economy
Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

inWellness
inTown
Τεχνολογία
Ρύθμιση διαδικτύου: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτάται ο Μπρετόν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Επιβολή κυρώσεων 24.12.25

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» ρωτάει ο Μπρετόν για τις ΗΠΑ

Στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950, παρέπεμψε ο Τιερί Μπρετόν, απαντώντας στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις που του επέβαλαν.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Η Γαλλία καταδικάζει «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Μπρετόν
Ζαν-Νοέλ Μπαρό 24.12.25

Η Γαλλία καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και στηρίζει τον Μπρετόν

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν», αναφέρει ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Κυρώσεις των ΗΠΑ σε 5 Ευρωπαίους, ανάμεσά τους ο πρώην επίτροπος Μπρετόν
Ρύθμιση διαδικτύου 24.12.25

Κυρώσεις των ΗΠΑ και κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν

Ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που αποφάσισαν οι ΗΠΑ να τιμωρήσουν με κυρώσεις καθώς είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα εδέσματα των Χριστουγέννων βλάπτουν την υγεία του σκύλου σας
Του κάνουν κακό 24.12.25

Τα λαχταριστά φαγητά των Χριστουγέννων δεν είναι για το στομάχι του σκύλου σας – Τι μπορεί να πάθει

Οι έντονες μυρωδιές διεγείρουν τη μύτη του σκύλου. Και θα κάνει τα πάντα για να τον κεράσετε κάτι από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μην υποκύψετε!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»
Αγορά εργασίας 24.12.25

Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»

Στη Γερμανία, ο 1 στους 2 νέους προτιμά να γίνει τεχνίτης αντί υπάλληλος. Στις ΗΠΑ οι 6 στους 10 θα άφηναν το γραφείο για blue collar jobs, χειρωνακτικά-πρακτικά επαγγέλματα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Νέο κύμα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων με αφετηρία τη Γαύδο
Οικονομικές Ειδήσεις 24.12.25

Ξεκινά το ξήλωμα των αυθαιρέτων στην Κρήτη

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η εκτέλεση 46 πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις – Σε εκκρεμότητα 425 τελεσίδικα πρωτόκολλα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!

Ο Αντουάν Σεμένιο είναι ανάμεσα στις ομάδες του Μάντσεστερ, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Νησί, μία ομάδα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το deal.

Σύνταξη
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
Σοκαριστικό τροχαίο 24.12.25

‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία

Σύνταξη
Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online
English edition 24.12.25

Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online

Reducing the need to visit registry offices or KEP centers in person, the new service allows Greeks to apply for birth, marriage, civil partnership, and death certificates for events that took place abroad and were registered with the Special Civil Registry before January 22, 2018

Σύνταξη
Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!
Σπουδαία διάκριση 24.12.25

Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!

Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος διέπρεψαν και τη φετινή σεζόν και συμπεριλήφθηκαν στη δεκάδα της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύνταξη
Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση
Πολιτική 24.12.25

Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση

Παρεμπόδιση της έρευνας, απίστευτες μεθοδεύσεις, παράλογα άλματα στη διαδικασία της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών και μια κυβέρνηση ένοχα σιωπηλή απέναντι στο τσουνάμι των αποκαλύψεων στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι
Θεότητα 24.12.25

Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι

Η γυναίκα που ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλεσε «θεά του go-go» είναι μία από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Στα 82 της, η Toni Basil θυμάται τη συνεργασία της με την Τίνα Τέρνερ, την Μπέτι Μίντλερ, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντέιβιντ Μπερν, τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - και η λίστα συνεχίζεται – α, και τη στιγμή που ο Μπινγκ Κρόσμπι της έκανε καμάκι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη
Γιορτές στα μπλόκα 24.12.25

«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Αλύγιστοι οι αγρότες συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τις μετακινήσεις με την κυβέρνηση που διαπιστώνει την ευρεία κοινωνική στήριξη στα μπλόκα, να καταφεύγει σε εκβιαστικές λογικές και σπασμωδικές κινήσεις, εντείνοντας την προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ευρώπη: Τα στεγαστικά δάνεια «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα
Οικονομία 24.12.25

Τα στεγαστικά δάνεια στην Ευρώπη «σκότωσαν» τα Χριστούγεννα

Τα στεγαστικά δάνεια επηρεάζονται άμεσα από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και από τις τάσεις της αγοράς σε κάθε χώρα. Σε τι κάνουν περικοπές οι Ευρωπαίοι για να τα βγάλουν πέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο