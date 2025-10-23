Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους

Σχέδιο νόμου που στοχεύει στον περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο στη Νέα Ζηλανδία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η προταθείσα νομοθεσία θα απαιτεί από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διενεργούν έλεγχο εξακρίβωσης της ηλικίας του χρήστη, κάτι ανάλογο με τον νόμο που θέτει ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 16 ετών για τη χρήση ορισμένων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ψηφίστηκε από το αυστραλιανό κοινοβούλιο το 2024, ο πρώτος τέτοιος νόμος παγκοσμίως.

Πρόταση νόμου που κατέθεσε τον Μάιο η βουλευτής Κάθριν Γουέντ του κυβερνώντος Εθνικού Κόμματος για τον περιορισμό της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά επιλέχτηκε για να συζητηθεί σήμερα στη βουλή.

Το νομοσχέδιο έχει λάβει τη στήριξη των μελών του Εθνικού Κόμματος αλλά οι εταίροι του στην κυβέρνηση δεν έχουν επιβεβαιώσει αν θα το υπερψηφίσουν.

Ανησυχίες

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα σχέδιο νόμου μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε βουλευτή χωρίς να είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου και η επιλογή για τη συζήτησή του στο κοινοβούλιο γίνεται με κλήρωση.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα κατατεθεί στη βουλή το σχέδιο νόμου, μεταδίδει το ΑΠΕ. Κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν στους νεαρούς χρήστες τα social media και τους ρόλους που θα πρέπει να έχουν η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία στη διαχείριση αυτών των επιπτώσεων.

Στις αρχές του 2026 αναμένεται σχετική έκθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η επιτροπή την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία από την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, περιλαμβανομένων της παραπληροφόρησης, του μπούλινγκ και των επικίνδυνων αναπαραστάσεων της εικόνας του σώματος.

Η οργάνωση για τις πολιτικές ελευθερίες PILLAR υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο δεν θα προστατεύει τα παιδιά στο διαδίκτυο, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους περί ιδιωτικότητας και θα περιορίσει την διαδικτυακή ελευθερία για τους Νεοζηλανδούς.