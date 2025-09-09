Αποτοξίνωση, τώρα: Έξι hacks για να ξεκολλήσουμε από τις οθόνες

Το να χρησιμοποιούμε τις οθόνες δεν είναι από μόνο του κάτι το κακό. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση σε αυτές μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην υγεία, όπως προβλήματα ύπνου και κούραση στα μάτια.

Αν θέλετε να μειώσετε τον χρόνο που περνάτε μπροστά σε οθόνες, υπάρχουν μερικά πρακτικά tips που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε από σήμερα κιόλας.

1. Παρακολουθήστε τον χρόνο που περνάτε μπροστά από οθόνες

Το πρώτο βήμα για να αλλάξετε μια συνήθεια είναι να κατανοήσετε την έκτασή της. Πολλές συσκευές προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρόνου οθόνης, όπου μπορείτε να δείτε:

τη μέση ημερήσια χρήση,

πόσο χρόνο περνάτε σε κάθε εφαρμογή,

πόσες φορές ξεκλειδώσατε το κινητό σας.

Αν δείτε ότι ξοδεύετε υπερβολικό χρόνο σε συγκεκριμένες εφαρμογές, μπορείτε να τις διαγράψετε ή να τις περιορίσετε ώστε να μην είναι εύκολα προσβάσιμες.

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σε κλίμακα του γκρι (greyscale)

Η αφαίρεση των χρωμάτων από την οθόνη μπορεί να κάνει τη χρήση του κινητού λιγότερο ελκυστική. Μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που έθεσαν τα κινητά τους σε greyscale μείωσαν τον χρόνο οθόνης τους, ενώ ήταν πιο συνειδητοποιημένοι για την υπερβολική χρήση τους. Συγκεκριμένα, μια μελέτη του University of North Dakota, έδειξε ότι φοιτητές μείωσαν κατά μέσο όρο 37 λεπτά την ημέρα τη χρήση του κινητού τους όταν το έθεσαν σε greyscale.

3. Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις

Όταν η συσκευή σας σάς ειδοποιεί συνεχώς, είναι δύσκολο να αντισταθείτε στο να την ελέγχετε και επομένως πιο δύσκολο να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε άλλες εργασίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε ποια apps σας στέλνουν ειδοποιήσεις ή να ενεργοποιήσετε λειτουργίες όπως “μην ενοχλείτε” ή “εστίαση”, ώστε να λαμβάνετε μόνο τις απαραίτητες ειδοποιήσεις.

4. Καθορίστε ώρες μακριά από οθόνες

Ορίστε συγκεκριμένες στιγμές ή καταστάσεις όπου δεν θα χρησιμοποιείτε οθόνες.

Παραδείγματα:

Όχι κινητό κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Όχι οθόνες όταν είστε με φίλους.

Όχι χρήση συσκευών πριν τον ύπνο, καθώς επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.

5. Ασχοληθείτε συνειδητά με τις οθόνες

Η συνεχής ροή πληροφοριών, ειδικά μέσω social media, μπορεί να γίνει καταπιεστική. Αντί να κάνετε συνεχές scroll, ορίστε συγκεκριμένες στιγμές για ενημέρωση (ειδήσεις) και επικοινωνία με φίλους.

Επιπλέον, απομακρύνετε λογαριασμούς που σας κάνουν να νιώθετε άσχημα ή να σας γεμίζουν συναισθήματα ανασφάλειας. Δημιουργήστε ένα ψηφιακό περιβάλλον που σας ταιριάζει και σας στηρίζει.

6. Μην είστε αυστηροί με τον εαυτό σας

Οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν χρόνο και υπομονή. Μπορεί να μη δείτε αμέσως αποτελέσματα. Η πρόοδος δεν είναι πάντα γραμμική: μια μέρα θα χρησιμοποιείτε λιγότερο το κινητό, και την επόμενη περισσότερο — και αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό.

Μην απογοητεύεστε — να θυμάστε πως πάντα μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε.

Οφέλη για την υγεία

Η μείωση του χρόνου μπροστά στην οθόνη μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία σας

Καλύτερος ύπνος

Περισσότερος ποιοτικός χρόνος με φίλους και οικογένεια

Ανακάλυψη νέων ενδιαφερόντων

Πιο υγιής σχέση με την τεχνολογία

* Πηγή: Vita