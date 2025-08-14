Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αποτοξίνωση: Μπορείς να «ξεκολλήσεις» από την οθόνη χωρίς πίεση;
Digital detox 14 Αυγούστου 2025 | 06:01

Αποτοξίνωση: Μπορείς να «ξεκολλήσεις» από την οθόνη χωρίς πίεση;

Σε μια εποχή που ζούμε μπροστά από την οθόνη, η digital αποτοξίνωση μοιάζει πιο απαραίτητη από ποτέ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Στην εποχή της συνεχούς ψηφιακής σύνδεσης, η οθόνη έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας. H υπερβολική χρήση της ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει κόπωση, άγχος και μειωμένη παραγωγικότητα. Το digital detox — δηλαδή η συνειδητή αποχή ή μείωση της χρήσης των ψηφιακών συσκευών — μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανόμαστε και να είμαστε καλύτερα. Πώς όμως να το κάνουμε χωρίς να νιώσουμε πίεση ή στρες;

Γιατί να κάνεις digital detox;

Η συνεχής έκθεση σε οθόνες δεν επηρεάζει μόνο την όρασή μας, αλλά έχει και βαθύτερες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική μας υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι η υπερβολική χρήση των κινητών και των υπολογιστών συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους, διαταραχές ύπνου, προβλήματα συγκέντρωσης, ακόμα και κατάθλιψη. Επιπλέον, η συνεχής έκθεση σε ειδοποιήσεις και ενημερώσεις δημιουργεί ένα αίσθημα πίεσης και ανάγκης για συνεχή επαγρύπνηση, που εξαντλεί τα αποθέματα της ενέργειάς μας και μειώνει την παραγωγικότητα.

Η κοινωνική δικτύωση, παρά τα οφέλη της, μπορεί επίσης να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα όπως ζήλια, μοναξιά ή χαμηλή αυτοεκτίμηση, όταν γίνεται υπερβολική ή μη ελεγχόμενη.

Πρακτικές και αποτελεσματικές συμβουλές

Μην επιδιώκεις την απόλυτη αποχή — ξεκίνα με μικρά βήματα

Αν επιχειρήσεις να κόψεις απότομα την επαφή σου με τα ψηφιακά μέσα, είναι πιθανό να νιώσεις άγχος ή απογοήτευση. Θέσε καλύτερα ρεαλιστικούς στόχους, όπως το να μειώσεις σταδιακά τον χρόνο που περνάς μπροστά στην οθόνη. Για παράδειγμα, ξεκίνα με 15 λεπτά λιγότερη χρήση ημερησίως και σταδιακά, τα αυξάνεις.

Οριοθέτησε τον χρόνο σου με ψηφιακά εργαλεία

Τα περισσότερα smartphones έχουν πλέον ενσωματωμένες λειτουργίες που σου επιτρέπουν να παρακολουθείς και να ελέγχεις τον χρόνο χρήσης των εφαρμογών σου. Ρύθμισε τα όρια χρήσης ειδικά για εφαρμογές κοινωνικών δικτύων ή παιχνίδια, ώστε να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και να θυμάσαι να κάνεις ένα «break».

Κάνε τακτικά διαλείμματα για να προστατεύσεις τα μάτια σου

Η συνεχής εστίαση σε οθόνες προκαλεί κόπωση στα μάτια, πονοκεφάλους και θολή όραση. Η τεχνική 20-20-20 είναι απλή και μπορεί να βοηθήσει: κάθε 20 λεπτά κοίταξε κάτι σε απόσταση 20 ποδιών (περίπου 6 μέτρων) για 20 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, φρόντισε να σηκώνεσαι και να κινείσαι ανά μία ώρα.

Αντικατάστησε τον ψηφιακό χρόνο με πραγματικές εμπειρίες

Βρες χόμπι που σε γεμίζουν και δεν περιλαμβάνουν οθόνες — όπως η ζωγραφική, η μαγειρική, η κηπουρική, η ανάγνωση βιβλίων… Η επαφή με τη φύση και η άσκηση, όπως το περπάτημα ή η γιόγκα, βοηθούν το σώμα και το μυαλό να χαλαρώσουν και να επανέλθουν σε ισορροπία.

Δημιούργησε «ζώνες χωρίς οθόνες» στο σπίτι

Όρισε συγκεκριμένους χώρους στο σπίτι όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών, tablets ή υπολογιστών — για παράδειγμα, το υπνοδωμάτιο. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και των οικογενειακών σχέσεων, αφού αυξάνεται η ανθρώπινη επικοινωνία.

Προτίμησε τον διάλογο και τη φυσική παρουσία

Όταν βγαίνεις με φίλους και συγγενείς, προσπάθησε να αφήνεις το κινητό στην άκρη. Οι συζητήσεις και οι συναισθηματικές «ανταλλαγές» ενισχύουν το αίσθημα της σύνδεσης και μειώνουν το άγχος.

Προετοίμασε τη βραδινό σου ρουτίνα

Η χρήση οθονών πριν τον ύπνο επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο. Προσπάθησε να αποφεύγεις τις οθόνες τουλάχιστον μία ώρα πριν κοιμηθείς. Δοκίμασε να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να κάνεις διαλογισμό για να χαλαρώσεις.

Τα οφέλη του digital detox

Πολλές έρευνες υποστηρίζουν τα οφέλη της μείωσης της χρήσης ψηφιακών μέσων:

  • Βελτιωμένη ποιότητα ύπνου
  • Μείωση στρες και νευρικότητας
  • Αύξηση παραγωγικότητας και συγκέντρωσης
  • Ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και της διάθεσης
  • Βελτίωση των προσωπικών σχέσεων μέσω της ουσιαστικής επικοινωνίας
  • Μείωση της εξάρτησης από το διαδίκτυο και τις συσκευές

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Business
Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο