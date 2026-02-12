Μαρόκο: 280 εκατομμύρια ευρώ για την ανακούφιση των πληγέντων από πρόσφατη κακοκαιρία

Μαρόκο: Η κυβέρνησή του προχωρά στην υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος βοήθειας και υποστήριξης με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περί τα 280 εκατομμύρια ευρώ (3 δισεκατομμύρια ντιρχάμ), σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ και με στόχο την ανακούφιση οικογενειών και κοινοτήτων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διμήνου, ιδίως στα βορειοδυτικά της χώρας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Στην ίδια ανταπόκριση υπογραμμίζεται το σταθερό ενδιαφέρον του ηγέτη του Μαρόκου για την ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, καθώς και ότι, σε συνέχεια των βασιλικών οδηγιών για την εφαρμογή των απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε με απόφασή του την πρόσφατη κακοκαιρία ως φυσική καταστροφή και τους δήμους τεσσάρων επαρχιών (Λαράς, Κενίτρα, Σιντί Κασέμ και Σιντί Σλιμάν) ως πληγείσες περιοχές.

Το πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης σχεδιάστηκε με βάση τη σε βάθος και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της κατάστασης στο πεδίο, καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κακοκαιρίας, επικεντρώνεται, δε, στις ακόλουθες δράσεις:

– Βοήθεια ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ για μετεγκατάσταση, απώλεια εισοδήματος, αποκατάσταση πληγεισών κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων και ανοικοδόμηση κατεστραμμένων κατοικιών.

– Βοήθεια ύψους περί τα 20 εκατ. ευρώ σε είδος και ενισχυτικά των παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης στο πεδίο, για την κάλυψη των βασικών και άμεσων αναγκών του πληθυσμού.

– Βοήθεια σε αγρότες και κτηνοτρόφους ύψους περίπου 27 εκατ. ευρώ.

– Επενδύσεις για την αποκατάσταση οδικών και υδρογεωργικών υποδομών και βασικών δικτύων, ύψους άνω των 155 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο μαροκινός βασιλιάς ζήτησε από την κυβέρνηση της χώρας να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με υποδειγματική αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μπορέσουν οι πληγέντες να επιστρέψουν σε κανονικές συνθήκες διαβίωσης το συντομότερο δυνατό.

Υπενθυμίζεται ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από ένα εκατομμύριο πλημμυρισμένα στρέμματα και τον εκτοπισμό περίπου 188.000 ανθρώπων.