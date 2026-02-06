Παραιτήθηκε από τον πάγκο του Μαρόκου ο Ρεγκραγκί

Με νέο προπονητή θα πάει, όπως όλα δείχνουν, στο προσεχές Μουντιάλ το Μαρόκο! Και αυτό γιατί ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, παραιτήθηκε από το τιμόνι της Εθνικής ομάδας.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν την έκανε δεκτή, ωστόσο πρόκειται για μία είδηση-βόμβα λίγο πριν το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Και λίγες εβδομάδες μετά την αποτυχία του Μαρόκου να κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μέσα στην έδρα του, με τη Σενεγάλη να σηκώνει την κούπα στα πέναλτι.

Με τον Ρεγκραγκί στον πάγκο του το Μαρόκο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ και τερμάτισε στην τέταρτη θέση μετά την ήττα από την Κροατία στον μικρό τελικό.