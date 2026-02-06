Παραιτήθηκε από τον πάγκο του Μαρόκου ο Ρεγκραγκί
«Βόμβα» στην Εθνική Μαρόκου, αφού λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ, ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί, δήλωσε την παραίτησή του.
- Κάθειρξη 5 ετών στον 72χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον γιο του - Θα εκτίσει κατ’ οίκον την ποινή του
- Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία - Δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
- Την απαλλαγή για τις κατηγορίες βιασμού του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη πρότεινε η εισαγγελέας - Τι είπε
- Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Με νέο προπονητή θα πάει, όπως όλα δείχνουν, στο προσεχές Μουντιάλ το Μαρόκο! Και αυτό γιατί ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, παραιτήθηκε από το τιμόνι της Εθνικής ομάδας.
Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν την έκανε δεκτή, ωστόσο πρόκειται για μία είδηση-βόμβα λίγο πριν το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.
Και λίγες εβδομάδες μετά την αποτυχία του Μαρόκου να κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μέσα στην έδρα του, με τη Σενεγάλη να σηκώνει την κούπα στα πέναλτι.
Με τον Ρεγκραγκί στον πάγκο του το Μαρόκο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ και τερμάτισε στην τέταρτη θέση μετά την ήττα από την Κροατία στον μικρό τελικό.
- Παραιτήθηκε από τον πάγκο του Μαρόκου ο Ρεγκραγκί
- Αγωγή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, σε πρόεδρο ΚΑΕ
- Με τον Παναιτωλικό εκτίει την ποινή του ο Ποντένσε
- Τι είπε ο ατζέντης του Μάρκο Λιβάγια για Παναθηναϊκό: «Γιατί σας εκπλήσσει;»
- Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»
- Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνεχίζει ο Μλαντένοβιτς
- Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
- Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις