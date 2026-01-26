sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Το Μαρόκο δεν φιλοξένησε απλώς τo Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025. Τη χρησιμοποίησε ως επιταχυντή ιστορικής κλίμακας. Ως μια συμπυκνωμένη δεκαετία ανάπτυξης μέσα σε μόλις 24 μήνες. Τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης μιλούν για περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσα έσοδα, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις και πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας, σε μια διοργάνωση που λειτούργησε ταυτόχρονα ως οικονομικός πολλαπλασιαστής και ως πρόβα τζενεράλε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο η χώρα θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, κρύβεται κάτι βαθύτερο: ένα μοντέλο κρατικής στρατηγικής που αντιμετωπίζει τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα όχι ως πρόσκαιρο θέαμα, αλλά ως εργαλείο μακροχρόνιου μετασχηματισμού. Το CAN 2025 προσέλκυσε περίπου 600.000 επισκέπτες ειδικά για τη διοργάνωση, σε μια χρονιά που ήδη κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ για τον μαροκινό τουρισμό, με 20 εκατομμύρια αφίξεις. Το αποτέλεσμα ήταν μια άμεση ένεση ρευστότητας σε μεταφορές, ξενοδοχεία, εστίαση, εμπόριο και παραδοσιακή χειροτεχνία, αλλά και μια βαθύτερη αναβάθμιση της εικόνας της χώρας ως διεθνούς προορισμού.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν είχαν προσωρινό χαρακτήρα. Εννέα στάδια κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν, αεροδρόμια και οδικά δίκτυα εκσυγχρονίστηκαν, υπηρεσίες αναβαθμίστηκαν. Η κυβέρνηση μιλά ανοιχτά για «κυρίαρχη επένδυση» – υποδομές που δεν εξυπηρετούν απλώς μια διοργάνωση, αλλά προορίζονται να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες για τις επόμενες δεκαετίες. Το αφήγημα είναι σαφές: η χώρα «κέρδισε» δέκα χρόνια ανάπτυξης σε δύο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο κομμάτι της απασχόλησης. Πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δεν πρόκειται μόνο για προσωρινές δουλειές. Χιλιάδες νέοι εκπαιδεύτηκαν με διεθνή πρότυπα, απέκτησαν δεξιότητες και πιστοποιήσεις που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς και μετά το τέλος της διοργάνωσης. Περισσότερες από 3.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στα έργα, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγική βάση.

Παράλληλα, το CAN λειτούργησε ως καταλύτης τεχνολογικής επιτάχυνσης. Ανάπτυξη δικτύων 5G, ψηφιακά συστήματα ταυτοποίησης, ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων, λύσεις κυβερνοασφάλειας: όλα δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες μεγάλης κλίμακας. Το όφελος ήταν διπλό – μείωση κόστους και αύξηση αξιοπιστίας, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα προς διεθνείς επενδυτές ότι το Μαρόκο μπορεί να υποστηρίξει σύνθετα, τεχνολογικά απαιτητικά projects.

Σε επίπεδο διεθνούς προβολής, τα μεγέθη είναι εντυπωσιακά. Περίπου 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές και 10 δισεκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα κατέστησαν τη διοργάνωση μια παγκόσμια βιτρίνα. Το μήνυμα που εξέπεμψε το Ραμπάτ ήταν ξεκάθαρο: το 80% των βασικών υποδομών για το Μουντιάλ του 2030 είναι ήδη έτοιμο, χάρη στην CAN. Το υπόλοιπο 20% περιλαμβάνει εμβληματικά έργα, όπως η επέκταση της γραμμής υψηλής ταχύτητας μέχρι το Μαρακές και το Αγκαντίρ, η αύξηση της ξενοδοχειακής δυναμικότητας και η κατασκευή του Μεγάλου Σταδίου της Καζαμπλάνκα.

Την ίδια στιγμή, η εκρηκτική άνοδος του μαροκινού τουρισμού – τριπλασιασμός μέσα σε δύο δεκαετίες – αλλάζει τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Το Μαρόκο δεν κρύβει ότι στοχεύει πλέον σε ρόλο ισότιμου ανταγωνιστή παραδοσιακών τουριστικών δυνάμεων, όπως η Ισπανία. Με χαμηλότερο κόστος, επιθετική στρατηγική υποδομών και ισχυρό κρατικό συντονισμό, διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο σε μια παγκόσμια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική.

Η ειρωνεία είναι ότι, αγωνιστικά, το τρόπαιο κατέληξε στη Σενεγάλη, που νίκησε το Μαρόκο στον τελικό. Σε επίπεδο όμως πολιτικής οικονομίας, ο οικοδεσπότης ήταν ο μεγάλος νικητής. Η CAN 2025 δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Ήταν μια δήλωση ισχύος, ένα εργαστήριο ανάπτυξης και μια ξεκάθαρη ένδειξη του πώς το Μαρόκο αντιλαμβάνεται το μέλλον του: όχι ως περιφερειακό παίκτη, αλλά ως κεντρικό κόμβο αθλητισμού, τουρισμού και υποδομών στη Μεσόγειο και την Αφρική.

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 25.01.26
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή

Με γκολάρες και εξαιρετικό ποδόσφαιρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τις απαντήσεις στα… κόρνερ της Άρσεναλ, τη νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;
Έγινε κίνημα 26.01.26
Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;

Γιατί ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία καταργούν την πόρτα του μπάνιου, ποιο είναι το πραγματικό κόστος πίσω από την απόφαση και πώς γεννήθηκε το κίνημα αντίδρασης “BringBackDoors”

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26
«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26
Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26
Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26
Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26
Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26
Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26
Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

