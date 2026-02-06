Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την δεύτερη καταστροφική καταιγίδα με διαφορά λίγων μόλις ημερών, με την καταιγίδα Λεονάρντο να απειλεί όλη την χώρα, μεγάλο μέρος της Ισπανίας, το βόρειο και βορειοδυτικό Μαρόκο και την Νέα Ακουιτάνη στη Γαλλία.

Η Πορτογαλία επλήγη από δύο καταστροφικές καταιγίδες με διαφορά μόλις μιας εβδομάδας. Οι δρόμοι μπλοκαρίστηκαν από πλημμυρισμένους ποταμούς και εκατοντάδες πεσμένα δέντρα έκοψαν γραμμές του ηλεκτρικού, βυθίζοντας στο σκοτάδι 130.000 νοικοκυριά με πολλαπλάσιους κατοίκους. Οι εκκενώσεις από τα πλημμυρισμένα σπίτια γίνονται ως επί το πλείστον με μηχανοκίνητα σκάφη.

Heavy storms and floods across Portugal and Spain caused power cuts and damaged homes. @cruzvermelha_pt and @CruzRojaEsp volunteers are on the ground, where help is needed most. pic.twitter.com/w2ZsDNUvto — IFRC (@ifrc) February 6, 2026

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έχει ήδη παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς δηλώνει ότι αντιμετωπίζει μια «καταστροφική κρίση» με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. «Τις επόμενες ώρες, πολλοί θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις ακραίας δυσκολίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το εύρος των ζημιών.

«Πρόκειται για μια καταστροφική κρίση, μια κρίση που θα επιβάλει μια μακρά και απαιτητική διαδικασία ανάκαμψης», είπε ο Μοντενέγκρο. Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει αναστείλλει μεγάλα δημόσια έργα και έχει αναδιανείμει τους εργαζόμενους στην αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση των ζημιών δημοσίων έργων όπως γέφυρες, ανακοίνωσε ο Μοντενέγκρο. Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για 6 νεκρούς, χωρίς να αποσαφηνίζει αν αφορά Ισπανία, Πορτογαλία ή και τις δύο χώρες.

Σε τρεις ημέρες έπεσε η βροχή ολόκληρου του έτους στην Ισπανία

Στο Γκραζαλέμα, στη νότια Ισπανία, από την Τετάρτη έχουν πέσει περισσότερα από 700 mm βροχής, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στη μέση ετήσια βροχόπτωση της χώρας, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε ολόκληρη την Ανδαλουσία, περίπου 3.500 άτομα έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, με κλειστούς δρόμους, κλειστά σχολεία και διακοπή των δικτύων μεταφορών. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, εξέδωσε την υψηλότερη κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στο Κάντιθ και σε τμήματα της Μάλαγα, όπου καταγράφηκαν περίπου 150 mm σε μόλις 12 ώρες την Πέμπτη.

Στην επαρχία της Μάλαγα, ένα κορίτσι έχει δηλωθεί αγνοούμενο μετά την παρασύρση της από τον ποταμό Turvilla, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν τις προσπάθειες αναζήτησης.

Several storms in a row have hit Portugal. A few days ago, the wind destroyed houses, businesses, and forests. It has been raining for weeks. The river levels have risen and there are floods. The weather doesn’t improve and another storm is coming 🥺😢🙏🏻 pic.twitter.com/aA9pZDgdpk — ✿•🐹Inma❀•°𝒊𝒔 𝒔𝒆𝒆𝒊𝒏𝒈 𝑩𝑻𝑺• Madrid✿ (@jellyjinah) February 6, 2026

Εκτός από την Πορτογαλία και την Ισπανία δοκιμάζεται και το Μαρόκο

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας εκτείνονται πέρα από την Ευρώπη. Στο βόρειο Μαρόκο, οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση ποταμών και ταμιευτήρων ανάγκασαν περισσότερους από 143.000 ανθρώπους να εκκενώσουν όχι τα σπίτια τους, αλλά να φύγουν από τις πόλεις τους.

«Η πόλη έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα», δήλωσε ο κάτοικος της περιοχής Χιτσάμ Ατζτού στο Reuters μέσω τηλεφώνου, την Δευτέρα. «Όλες οι αγορές και τα καταστήματα είναι κλειστά και οι περισσότεροι κάτοικοι είτε έφυγαν οικειοθελώς είτε εκκενώθηκαν (με κρατικά μέσα)». Με τα προβλήματα να είναι έντονα ακόμα και τώρα.

Οι αρχές έστησαν καταφύγια και προσωρινά στρατόπεδα και απαγόρευσαν την είσοδο στο Κσάρ ελ-Κεμπίρ, καθώς η άνοδος της στάθμης του νερού στον ποταμό Λούκος επεκτάθηκε σε αρκετές γειτονιές. Επιτρεπόταν μόνο η αναχώρηση από την πόλη, ενώ σε ορισμένα τμήματά της διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τα σχολεία διατάχθηκαν να παραμείνουν κλειστά μέχρι το Σάββατο.

Ο Ατζτού είπε ότι μετέφερε την οικογένειά του στην Ταγγέρη την περασμένη εβδομάδα και επέστρεψε στο Ksar el-Kebir για να συμμετάσχει εθελοντικά στις προσπάθειες ανακούφισης. «Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι τι θα ακολουθήσει. Το φράγμα είναι γεμάτο και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση», είπε. Ο στρατός έχει αποστείλει μονάδες διάσωσης, φορτηγά, εξοπλισμό και γιατρούς για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης, ενώ λεωφορεία μετέφεραν τους κατοίκους από την πόλη.