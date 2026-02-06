newspaper
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 23:10

Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η καταιγίδα Λεονάρντο σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς, ενώ απειλεί το Μαρόκο και την Γαλλία, τεράστιες υλικές ζημιές στην Ιβηρική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την δεύτερη καταστροφική καταιγίδα με διαφορά λίγων μόλις ημερών, με την καταιγίδα Λεονάρντο να απειλεί όλη την χώρα, μεγάλο μέρος της Ισπανίας, το βόρειο και βορειοδυτικό Μαρόκο και την Νέα Ακουιτάνη στη Γαλλία.

Η Πορτογαλία επλήγη από δύο καταστροφικές καταιγίδες με διαφορά μόλις μιας εβδομάδας. Οι δρόμοι μπλοκαρίστηκαν από πλημμυρισμένους ποταμούς και εκατοντάδες πεσμένα δέντρα έκοψαν γραμμές του ηλεκτρικού, βυθίζοντας στο σκοτάδι 130.000 νοικοκυριά με πολλαπλάσιους κατοίκους. Οι εκκενώσεις από τα πλημμυρισμένα σπίτια γίνονται ως επί το πλείστον με μηχανοκίνητα σκάφη.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έχει ήδη παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, καθώς δηλώνει ότι αντιμετωπίζει μια «καταστροφική κρίση» με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. «Τις επόμενες ώρες, πολλοί θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις ακραίας δυσκολίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το εύρος των ζημιών.

«Πρόκειται για μια καταστροφική κρίση, μια κρίση που θα επιβάλει μια μακρά και απαιτητική διαδικασία ανάκαμψης», είπε ο Μοντενέγκρο. Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει αναστείλλει μεγάλα δημόσια έργα και έχει αναδιανείμει τους εργαζόμενους στην αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση των ζημιών δημοσίων έργων όπως γέφυρες, ανακοίνωσε ο Μοντενέγκρο. Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για 6 νεκρούς, χωρίς να αποσαφηνίζει αν αφορά Ισπανία, Πορτογαλία ή και τις δύο χώρες.

@auxiliadorasortomLeonardo en Granada♬ Lluvia – Sound Bath

Σε τρεις ημέρες έπεσε η βροχή ολόκληρου του έτους στην Ισπανία

Στο Γκραζαλέμα, στη νότια Ισπανία, από την Τετάρτη έχουν πέσει περισσότερα από 700 mm βροχής, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στη μέση ετήσια βροχόπτωση της χώρας, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε ολόκληρη την Ανδαλουσία, περίπου 3.500 άτομα έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, με κλειστούς δρόμους, κλειστά σχολεία και διακοπή των δικτύων μεταφορών. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, εξέδωσε την υψηλότερη κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στο Κάντιθ και σε τμήματα της Μάλαγα, όπου καταγράφηκαν περίπου 150 mm σε μόλις 12 ώρες την Πέμπτη.

Στην επαρχία της Μάλαγα, ένα κορίτσι έχει δηλωθεί αγνοούμενο μετά την παρασύρση της από τον ποταμό Turvilla, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν τις προσπάθειες αναζήτησης.

Εκτός από την Πορτογαλία και την Ισπανία δοκιμάζεται και το Μαρόκο

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας εκτείνονται πέρα από την Ευρώπη. Στο βόρειο Μαρόκο, οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση ποταμών και ταμιευτήρων ανάγκασαν περισσότερους από 143.000 ανθρώπους να εκκενώσουν όχι τα σπίτια τους, αλλά να φύγουν από τις πόλεις τους.

«Η πόλη έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα», δήλωσε ο κάτοικος της περιοχής Χιτσάμ Ατζτού στο Reuters μέσω τηλεφώνου, την Δευτέρα. «Όλες οι αγορές και τα καταστήματα είναι κλειστά και οι περισσότεροι κάτοικοι είτε έφυγαν οικειοθελώς είτε εκκενώθηκαν (με κρατικά μέσα)». Με τα προβλήματα να είναι έντονα ακόμα και τώρα.

Όλες οι περιοχές με κόκκινο περίγραμμα κινδυνεύουν από σοβαρές πλημμύρες σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές έστησαν καταφύγια και προσωρινά στρατόπεδα και απαγόρευσαν την είσοδο στο Κσάρ ελ-Κεμπίρ, καθώς η άνοδος της στάθμης του νερού στον ποταμό Λούκος επεκτάθηκε σε αρκετές γειτονιές. Επιτρεπόταν μόνο η αναχώρηση από την πόλη, ενώ σε ορισμένα τμήματά της διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τα σχολεία διατάχθηκαν να παραμείνουν κλειστά μέχρι το Σάββατο.

Ο Ατζτού είπε ότι μετέφερε την οικογένειά του στην Ταγγέρη την περασμένη εβδομάδα και επέστρεψε στο Ksar el-Kebir για να συμμετάσχει εθελοντικά στις προσπάθειες ανακούφισης. «Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι τι θα ακολουθήσει. Το φράγμα είναι γεμάτο και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση», είπε. Ο στρατός έχει αποστείλει μονάδες διάσωσης, φορτηγά, εξοπλισμό και γιατρούς για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης, ενώ λεωφορεία μετέφεραν τους κατοίκους από την πόλη.

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα
Κόσμος 06.02.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Σύνταξη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06.02.26

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
ΟΗΕ 06.02.26

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων το 2026

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα
Κόσμος 06.02.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06.02.26

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
ΟΗΕ 06.02.26

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων το 2026

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
