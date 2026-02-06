Οι αρχές στη νότια Ισπανία εκκένωσαν κατοικημένες περιοχές καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανή υπερχείλιση μεγάλου ποταμού και προειδοποίησαν σήμερα για κατολισθήσεις, αφού η καταιγίδα Λεονάρντο σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο.

Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας έως τώρα λόγω των συνεχών καταιγίδων που πλήττουν την Πορτογαλία και την Ισπανία με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε ότι μία ακόμα καταιγίδα, η Μάρτα, θα πλήξει τη χερσόνησο αύριο, Σάββατο, φέρνοντας περισσότερες βροχοπτώσεις.

🌀 Recebeu o nome de Marta, uma nova tempestade de grande impacto. ☔⚠ A Marta vai afetar-nos com mais intensidade amanhã, trazendo chuvas fortes, ventos fortes e mar agitado. pic.twitter.com/Mp62sU0mdL — Meteored Portugal (@MeteoredPT) February 6, 2026

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρκετές κατοικημένες περιοχές κοντά στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ στην επαρχία της Κόρντοβα εκκενώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας λόγω της δραματικής ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Απομακρύνθηκαν επίσης περίπου 1.500 κάτοικοι του Γκραθαλέμα, ενός ορεινού χωριού, καθώς το νερό ανάβλυσε μέσα από τα σπίτια και πλημμύρισε τους απότομους λιθόστρωτους δρόμους.

Ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό SER ότι ο υδροφόρος ορίζοντας στα βουνά Γκραθαλέμα έχει υπερφορτωθεί και μπορεί να προκληθούν κατολισθήσεις.

«Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλες οπές ή χαντάκια. Εάν αυτό συμβεί κάτω από ένα σπίτι ή έναν δρόμο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι δραματικό», δήλωσε ο Μορένο.

Πρόσθεσε ότι οι γεωλόγοι αξιολογούν την κατάσταση στο Γκραθαλέμα για να καθορίσουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρεάζουν και τον αγροτικό τομέα. Ο Φρανθίσκο Ελβίρα, επικεφαλής της αγροτικής ένωσης COAG στην επαρχία Χαέν, εκτίμησε τις μέχρι τώρα ζημίες στα 200 εκατ. ευρώ.

Υπερχείλισε ο ποταμός Ντούρο

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ο ποταμός Ντούρο υπερχείλισε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές στα παρόχθια καφέ. Στο νότιο τμήμα της χώρας, μεγάλα τμήματα της πόλης Αλκάσερ ντο Σαλ στον ποταμό Σάντο παραμένουμε ημιβυθισμένα για τρίτη συνεχή ημέρα.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, ότι η κυβέρνησή του παρέτεινε το καθεστώς καταστροφής σε 69 δήμους έως τα μέσα Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι αρκετές περιοχές απειλούνται από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Ο διοικητής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Πορτογαλίας ANEPC Μάριο Σιλβέστρε δήλωσε ότι έξι ποτάμια -συμπεριλαμβανομένου του Τάγου— κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Η λεκάνη του ποταμού Τάγου τέθηκε σε ‘κόκκινο’ συναγερμό χθες λόγω της απότομης ανόδου της στάθμης των υδάτων.