Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Πορτογαλία – Ισπανία: Συναγερμός για νέο κύμα κακοκαιρίας μετά την καταιγίδα Λεονάρντο – Έρχεται η Μάρτα
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 15:26

Η καταιγίδα Μάρτα θα πλήξει Πορτογαλία και Ισπανία - Ο ποταμός Ντούρο υπερχείλισε τις πρώτες πρωινές ώρες

Οι αρχές στη νότια Ισπανία εκκένωσαν κατοικημένες περιοχές καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανή υπερχείλιση μεγάλου ποταμού και προειδοποίησαν σήμερα για κατολισθήσεις, αφού η καταιγίδα Λεονάρντο σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο.

Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας έως τώρα λόγω των συνεχών καταιγίδων που πλήττουν την Πορτογαλία και την Ισπανία με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε ότι μία ακόμα καταιγίδα, η Μάρτα, θα πλήξει τη χερσόνησο αύριο, Σάββατο, φέρνοντας περισσότερες βροχοπτώσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρκετές κατοικημένες περιοχές κοντά στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ στην επαρχία της Κόρντοβα εκκενώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας λόγω της δραματικής ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Απομακρύνθηκαν επίσης περίπου 1.500 κάτοικοι του Γκραθαλέμα, ενός ορεινού χωριού, καθώς το νερό ανάβλυσε μέσα από τα σπίτια και πλημμύρισε τους απότομους λιθόστρωτους δρόμους.

Ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό SER ότι ο υδροφόρος ορίζοντας στα βουνά Γκραθαλέμα έχει υπερφορτωθεί και μπορεί να προκληθούν κατολισθήσεις.

«Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλες οπές ή χαντάκια. Εάν αυτό συμβεί κάτω από ένα σπίτι ή έναν δρόμο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι δραματικό», δήλωσε ο Μορένο.

Πρόσθεσε ότι οι γεωλόγοι αξιολογούν την κατάσταση στο Γκραθαλέμα για να καθορίσουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρεάζουν και τον αγροτικό τομέα. Ο Φρανθίσκο Ελβίρα, επικεφαλής της αγροτικής ένωσης COAG στην επαρχία Χαέν, εκτίμησε τις μέχρι τώρα ζημίες στα 200 εκατ. ευρώ.

Υπερχείλισε ο ποταμός Ντούρο

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ο ποταμός Ντούρο υπερχείλισε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές στα παρόχθια καφέ. Στο νότιο τμήμα της χώρας, μεγάλα τμήματα της πόλης Αλκάσερ ντο Σαλ στον ποταμό Σάντο παραμένουμε ημιβυθισμένα για τρίτη συνεχή ημέρα.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, ότι η κυβέρνησή του παρέτεινε το καθεστώς καταστροφής σε 69 δήμους έως τα μέσα Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι αρκετές περιοχές απειλούνται από «πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Ο διοικητής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Πορτογαλίας ANEPC Μάριο Σιλβέστρε δήλωσε ότι έξι ποτάμια -συμπεριλαμβανομένου του Τάγου— κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Η λεκάνη του ποταμού Τάγου τέθηκε σε ‘κόκκινο’ συναγερμό χθες λόγω της απότομης ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Φυσικό αέριο
Αλέξανδρος Εξάρχου: Σε συζητήσεις για συμβόλαια 15 δισ. κ.μ. αμερικανικού LNG

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Δείτε γραφήματα 06.02.26

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Δείτε γραφήματα 06.02.26

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα του Ρονάλντο με τη Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας: «Δεν αποφασίζεις εσύ»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και τους Σαουδάραβες, με τους αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής λίγκας να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στον CR7 ο οποίος αποφάσισε να... απεργήσει, επειδή δεν συμφωνεί με την πολιτική μεταγραφών στη χώρα.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης
Ελλάδα 06.02.26

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δύο κακουργήματα καθώς παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς η Αννα Στρατινάκη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης.

Σύνταξη
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Κοινή αντίληψη 06.02.26

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν από τις γειτονιές τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να υπογράψει στον Άρη.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Σοβαρά προβλήματα 06.02.26

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τη Super League στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του πρόσφατου ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η διορισμένη ως υποδιοικήτρια, Άννα Στρατινάκη, με το σύζυγό της να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
