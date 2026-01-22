Το Μαρόκο υπέγραψε τον ιδρυτικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης (pics)

Το Βασίλειο του Μαρόκου συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Συμβουλίου Ειρήνης, μετά και την υπογραφή του καταστατικού χάρτη του νέου αυτού οργάνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, ο οποίος τυγχάνει και πρόεδρος της Επιτροπής για την Ιερουσαλήμ (Al-Quds Committee), μιας δομής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), όπως αναφέρει σχετική ανταπόκριση μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Τον Χάρτη του Συμβουλίου υπέγραψε νωρίτερα σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας, ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα, κατά τη διάρκεια τελετής υπό την προεδρία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή έρχεται ως φυσική συνέχεια της αποδοχής σχετικής πρότασης από τον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’, να συμμετάσχει, δηλαδή, το Μαρόκο ως ιδρυτικό μέλος στην πρωτοβουλία Τραμπ, με σκοπό «να συμβάλλει στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή και στην υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης για την επίλυση των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο».

Το Μαρόκο και το Μπαχρέιν ήταν οι δύο πρώτες χώρες που υπέγραψαν τον Χάρτη, ενώ αμέσως μετά τις δύο αυτές υπογραφές, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Χάρτης έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, σηματοδοτώντας την επίσημη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ποιοι παρευρέθηκαν

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, παρευρέθηκαν περίπου είκοσι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που υπέγραψαν το κείμενο. Η τρέχουσα σύνθεση του Συμβουλίου περιλαμβάνει τα εξής κράτη: Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Αργεντινή, Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κατάρ, Κόσοβο, Μαρόκο, Μογγολία, Μπαχρέιν, Πακιστάν, Παραγουάη, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ουγγαρία και Ουζμπεκιστάν.

Στο Συμβούλιο, καταλήγει η ανταπόκριση, έχει κληθεί να συμμετάσχει μια επίλεκτη ομάδα ηγετών που απολαμβάνουν διεθνούς αναγνώρισης ως προς τη δέσμευσή τους για ένα μέλλον με ασφάλεια και ευημερία για τις επόμενες γενιές, η δε πρόσκληση ερμηνεύεται από τη μαροκινή διπλωματία ως «αναγνώριση της φωτισμένης ηγεσίας» του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ και του κύρους του ως βασικού παράγοντα ειρήνης.