O βασιλιάς του Μαρόκου αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για ένταξή του ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, ανταποκρίθηκε θετικά, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, στην πρόσκληση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλτ Τραμπ, να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης, μια πρωτοβουλία με στόχο «να συμβάλλει στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή και στην υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης για την επίλυση των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο», αναφέρει το ανακοινωθέν.

Στο Συμβούλιο θα συμμετέχει μια επίλεκτη ομάδα ηγετών που απολαμβάνουν διεθνούς αναγνώρισης ως προς τη δέσμευσή τους για ένα μέλλον με ασφάλεια και ευημερία για τις επόμενες γενιές, επισημαίνεται, η δε πρόσκληση ερμηνεύεται από τη μαροκινή διπλωματία ως «αναγνώριση της φωτισμένης ηγεσίας» του μαροκινού βασιλιά και του κύρους του ως ειρηνοποιού, αλλά και ως σαφής ένδειξη ότι χαίρει της εμπιστοσύνης τόσο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όσο και της διεθνούς κοινότητας.

Ο μαροκινός ηγέτης αποδέχτηκε την πρόταση, χαιρετίζοντας τη δέσμευση και το όραμα του προέδρου Τραμπ υπέρ της προώθησης της ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει το δελτίο τύπου, το Βασίλειο του Μαρόκου θα επικυρώσει τον καταστατικό Χάρτη του Συμβουλίου, το οποίο πρόκειται να λάβει τη νομική μορφή διεθνούς οργανισμού με αποστολή του την προώθηση της σταθερότητας, την αποκατάσταση της διακυβέρνησης και την εγγύηση βιώσιμης ειρήνης σε περιοχές που επηρεάζονται ή απειλούνται από συγκρούσεις. Η εντολή του σημαντικού αυτού οργάνου θα βασίζεται στην πρακτική συνεργασία, την αποτελεσματική δράση και τις προσανατολισμένες σε απτά αποτελέσματα εταιρικές σχέσεις, ενώ για τη συμμετοχή σε αυτό απαιτείται πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ.

Το Μαρόκο χαιρετίζει εξάλλου, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, την έναρξη της δεύτερης φάσης του ολοκληρωμένου ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ, καθώς και την επίσημη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας ως προσωρινού μεταβατικού οργάνου, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή του δέσμευση για μια «δίκαιη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, που θα επιτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στη βάση των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε ειρηνική γειτνίαση με το Ισραήλ».