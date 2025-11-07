newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μαρόκο: Νέα εθνική εορτή μετά το ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 15:12

Μαρόκο: Νέα εθνική εορτή μετά το ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα

Ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, ανακοίνωσε την 31η Οκτωβρίου ως «εθνική εορτή της Ενότητας»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Μετά την ιστορική καμπή που γνώρισε το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας με το πρόσφατο ψήφισμα 2797/2025 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο αναγνωρίζεται το καθεστώς αυτονομίας υπό μαροκινή κυριαρχία ως η μόνη εφικτή λύση, ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ αποφάσισε να ορίσει την ημέρα της 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους ως εθνική εορτή με την ονομασία «Αΐντ Αλ Ουαντχά» (Aid Al Wadha), που σημαίνει γιορτή της Ενότητας, με σαφή αναφορά στην εθνική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του. 

Με την ευκαιρία της θεσμοθέτησης της νέας αυτής εθνικής επετείου, αποφασίστηκε και ότι, εφεξής, το βασιλικό διάγγελμα σε δύο χρονικές στιγμές του έτους:  στην επέτειο της ενθρόνισης και κατά την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμά του ο βασιλιάς, ως θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός του κράτους, να απευθύνεται στους μαροκινούς πολίτες οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε περίσταση το κρίνει απαραίτητο. 

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη εθνική εορτή που θερμοθετεί το Μαρόκο μετά την ανάκτηση των εδαφών της περιφέρειας Ουέντ Ενταχάμπ (Oued Eddahab) το 1979, μιας πρώην ισπανικής αποικίας στα νότια της χώρας, αλλά και η πρώτη εθνική επέτειος που ανακηρύσσει ο σημερινός βασιλιάς από την ενθρόνισή του, το 1999. 

Αυτή η απόφαση, και υπό το πρίσμα της πρόσφατης ιστορικής για το Μαρόκο καμπής στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, ερμηνεύεται ως κίνηση εδραίωσης της έννοιας ενός «αδιαίρετου Μαρόκου», τόσο σε εδαφικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και ως απόδειξη της ενότητας του μαροκινού έθνους, μέσα από τη θρησκευτική και πολιτισμική ποικιλομορφία του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2

OT FORUM – Σάρδη: Πότε θα γίνει η γεώτρηση στο block 2

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Καράκας – Τρεις νεκροί από νέο χτύπημα των ΗΠΑ
Αυξάνεται η ένταση 07.11.25

«Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Βενεζουέλας για βοήθεια» - Τρεις νεκροί από χτύπημα των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα έχει ζητήσει από τη συμμαχική Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στην Καραϊβική

Σύνταξη
Ινδονησία: Επίθεση σε τζαμί τραυμάτισε 55 ανθρώπους – Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης
Σε σχολικό συγκρότημα 07.11.25

Επίθεση σε τζαμί στην Ινδονησία τραυμάτισε 55 ανθρώπους - Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης

Ένα τζαμί σε σχολικό συγκρότημα έγινε στόχος επίθεσης στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα 55 άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο φερόμενος ως δράστης υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Σύνταξη
Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας
Κόσμος 07.11.25

Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής Novo Nordisk, στεκόταν κοντά στον Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξαφνικά λιποθύμησε.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 07.11.25

Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη

«Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
Και χρηματική ποινή 07.11.25

Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή

Ο 67χρονος καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκοβε τους σπουδαστές τους και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;

Ο Βορίδης επιχείρησε να συσκοτίσει και οχυρώθηκε πίσω από το «κομματικό δίχτυ προστασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά από τον Μητσοτάκη να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
ΟΤ FORUM 07.11.25

Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνάντηση στο Μαξίμου 07.11.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Καράκας – Τρεις νεκροί από νέο χτύπημα των ΗΠΑ
Αυξάνεται η ένταση 07.11.25

«Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Βενεζουέλας για βοήθεια» - Τρεις νεκροί από χτύπημα των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα έχει ζητήσει από τη συμμαχική Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στην Καραϊβική

Σύνταξη
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»

Στο Σουφλί περιόδευσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε στην κυβέρνηση με φόντο και τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ ενώ ζήτησε για μία ακόμη φορά να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Ανατροπή 07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μάκης Βορίδης που με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ το καλοκαίρι, διασφάλισε την παραγραφή τυχών ποινικών ευθυνών του από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που τον εγκαλούσε για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως αν δεν είχε υπογράψει θα είχε τελέσει ποινικό αδίκημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ινδονησία: Επίθεση σε τζαμί τραυμάτισε 55 ανθρώπους – Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης
Σε σχολικό συγκρότημα 07.11.25

Επίθεση σε τζαμί στην Ινδονησία τραυμάτισε 55 ανθρώπους - Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης

Ένα τζαμί σε σχολικό συγκρότημα έγινε στόχος επίθεσης στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα 55 άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο φερόμενος ως δράστης υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Σύνταξη
Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας
Κόσμος 07.11.25

Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής Novo Nordisk, στεκόταν κοντά στον Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξαφνικά λιποθύμησε.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο