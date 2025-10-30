Ισπανία: Εξάρθρωση δύο δικτύων διακίνησης ναρκωτικών με τη συνεργασία του Μαρόκου

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη την εξάρθρωση δύο διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που ειδικεύονται στη διακίνηση χασίς, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης που διεξήχθη σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας (DGSN) του Μαρόκου.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση και με την Εισαγγελία Εφετών Ταγγέρης, είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 20 τόνων χασίς, το οποίο μεταφερότητα κρυμμένο ανάμεσα σε φορτία πιπεριών που μεταφέρονταν με φορτηγά-ψυγεία.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε από ανταλλαγή πληροφοριών με τις μαροκινές αρχές, οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο κονβόι φορτηγών που θεωρούνταν ύποπτα για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Το πρώτο κονβόι ακινητοποιήθηκε για έλεγχο στο Σανλούκαρ δε Μπαραμέδα, μια κωμόπολη στην επαρχία Κάδιθ της Ανδαλουσίας. Εκεί, οι ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας ανακάλυψαν 12 τόνους χασίς σε κρυφό διπλό θάλαμο, πίσω από τα κιβώτια με τις πιπεριές. Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτής της πρώτης επιχείρησης.

Τρεις μέρες αργότερα, πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος, και πάλι στην Ανδαλουσία, αυτή τη φορά στην περιοχή της Γρανάδας, με αποτέλεσμα την κατάσχεση 8 τόνων χασίς και τη σύλληψη πέντε ατόμων.

Οι είκοσι συνολικά συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν εννέα οχήματα, μεταξύ των οποίων φορτηγά και ρυμουλκούμενα, ένα αυτόματο όπλο, καθώς και περισσότερα από 7.000 ευρώ σε μετρητά.

Η ισπανική αστυνομία εξέφρασε, στο σχετικό ανακοινωθέν, την ικανοποίησή της για την υποδειγματική συνεργασία με τις μαροκινές αρχές, τονίζοντας ότι η κοινή αυτή επιχείρηση αποτελεί απόδειξη της «εξαιρετικής συνεργασίας Μαρόκου και Ισπανίας στον τομέα της ασφάλειας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον αποτελεσματικό συντονισμό και την κοινή βούληση για την καταπολέμηση των διακρατικών εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών».