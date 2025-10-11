Μαρόκο: Βασιλικό διάγγελμα εφ’όλης της ύλης

Στην καθιερωμένη ομιλία του με την ευκαιρία της έναρξης εργασιών της Βουλής της χώρας, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, συνοδευόμενος από τον γιο του και διάδοχο του θρόνου, Μουλάι Ρασίντ, αφού ευχαρίστησε τους βουλευτές για το έργο τους, τόνισε ότι η σωστή επικοινωνία των στόχων και των πρωτοβουλιών του κράτους προς τους πολίτες, ιδίως εκείνων που αφορούν άμεσα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, είναι ευθύνη και των βουλευτών, ως εκπρόσωποι των πολιτών, καθώς και των πολιτικών κομμάτων, των εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, των ΜΜΕ, αλλά και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και αναμενόμενη ομιλία, καθώς η χώρα ταλανίζεται εδώ και αρκετές ημέρες από συνεχιζόμενες και έντονες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τις λανθασμένες, όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Ο ηγέτης της χώρας χαιρέτισε τις προσπάθειες των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων για αποτελεσματικότερη διπλωματία σε κομματικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο και ζήτησε καλύτερη συνεργασία με τη διπλωματία της χώρας, καλώντας τους, παράλληλα, να εργαστούν με σοβαρότητα και ευθύνη για την ολοκλήρωση των νομοθετικών διαδικασιών, την υλοποίηση των υπό εξέλιξη έργων, καθώς και να μεριμνήσουν ώστε να μην υπάρχει αντινομία μεταξύ των μεγάλων εθνικών πρότζεκτ και των κοινωνικών προγραμμάτων, εφόσον εξυπηρετούν αμφότερα τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών της χώρας.

Ο βασιλιάς αναφέρθηκε στη νέα γενιά αναπτυξιακών προγραμμάτων για όλη την επικράτεια, τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη και τα οποία «υπερβαίνουν το χρονικό όριο της κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής δράσης», επισημαίνοντας ότι η χώρα προχωρά με σταθερά βήματα «προς μεγαλύτερη κοινωνική και εδαφική δικαιοσύνη», μεριμνώντας, παράλληλα, για τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των πολιτών του «ενωμένου Μαρόκου» στην ανάπτυξη και της ισότιμης πρόσβασής τους σε πολιτικά, κοινωνικά και κοινωνικά δικαιώματα.\

Με βασικό σύνθημα «κοινωνική δικαιοσύνη και καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας», ο βασιλιάς τόνισε ότι το επίπεδο τοπικής ανάπτυξης είναι ο πραγματικός καθρέφτης της προόδου του «αναδυόμενου ενωμένου Μαρόκου», τονίζοντας ότι στόχος είναι «ο ευρύτερος μετασχηματισμός σε επίπεδο εδαφικής ανάπτυξης», κάτι που απαιτεί «σημαντική αλλαγή στις νοοτροπίες και τις μεθόδους εργασίας […], βάσει συλλογής δεδομένων ακριβείας στο πεδίο και με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών».

Τα τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα πρέπει να υλοποιηθούν, δήλωσε, μέσα στα χρονοδιαγράμματα, με βάση μια σχέση win-win μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, με προτεραιότητα τη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και οικονομικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, την προώθηση των έργων στους τομείς εκπαίδευσης και υγείας και την ισότιμη αναβάθμιση των περιοχών της επικράτειας, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να καταπολεμήσουν πρακτικές που δαπανούν χρόνο, ενέργεια και πόρους, επηρεάζοντας την αποδοτικότητα των δημόσιων επενδύσεων.

Κλείνοντας την ομιλία του, έθεσε τρεις προτεραιότητες:

α/ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ιδίως τις ορεινές περιοχές, που καλύπτουν το 30% της επικράτειας, και τις οάσεις, μέσα από μια ολοκληρωμένη δημόσια πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά και τις πολλές δυνατότητές τους.

β/ να δοθεί προσοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της εθνικής ακτογραμμής, μέσω της σχετικής νομοθεσίας και του εθνικού σχεδιασμού.

γ/ να χρησιμοποιηθεί το εθνικό πρόγραμμα γα την ανάπτυξη των αναδυόμενων αγροτικών κέντρων και για τη διαχείριση της αστικοποίησης και τη μείωση των αρνητικών της επιπτώσεων.