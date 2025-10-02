Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Σύμφωνα με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου ΜΑP, το οποίο επικαλείται δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Νάσερ Μπουρίτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο ολοκλήρωσαν σήμερα «με επιτυχία και πνεύμα συνεργασίας και συμβιβασμού» τις διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας στον γεωργικό τομέα, η οποία θα υπογραφεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στις Βρυξέλλες.

Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της χώρας, και ακολουθεί τη φιλοσοφία των επιστολών που αντηλλάγησαν το 2018, παραμένοντας κατ’ουσίαν πιστή στο αρχικό κείμενο.

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε εξάλλου ότι η «η συμφωνία επιβεβαιώνει την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμολογικού καθεστώτος που έχει παραχωρήσει η Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με το Μαρόκο, στις νότιες επαρχίες της χώρας (Δυτική Σαχάρα)», διευκρινίζοντας ότι οι όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα του βόρειου Μαρόκου, θα ισχύουν γενικότερα και για τα προϊόντα της περιοχής της «μαροκινής Σαχάρας», με τη διαφορά κάποιων τεχνικών προσαρμογών για την ενημέρωση του καταναλωτή ως προς την περιοχή προέλευσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η μαροκινή πλευρά στην αναφορά που γίνεται σε αυτό το εμπορικής φύσεως κείμενο, στην πολιτική θέση που εξέφρασε η Ε.Ε. το 2019 σχετικά με «τη σοβαρή και αξιόπιστη προσπάθεια του Μαρόκου για το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας», αλλά και στην αναφορά στη θέση που πήραν στη συνέχεια πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε. υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία, στο πλαίσιο αναζήτησης βιώσιμης λύσης στην περιφερειακή αυτή διαμάχη.

Ο υπουργός δήλωσε, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η περιοχή αυτή έγινε ζώνη ανάπτυξης, σύνδεσης και ευημερίας, καθώς και πόλος σταθερότητας, χάρη στις πρωτοβουλίες και το όραμα του βασιλιά της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, ενώ η δυναμική που αναπτύχθηκε αποτέλεσε κίνητρο για να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή ισχυρές οικονομικές δυνάμεις, καθιστώντας τη Δυτική Σαχάρα γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, Μεσογείου και Ατλαντικού.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, ο υπουργός ανέφερε την πρόσφατη σχετική δήλωση των ΗΠΑ, το γαλλομαροκινό εμπορικό φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στην Ντάχλα στις 9 Οκτωβρίου και τα σχέδια που ανακοίνωσε για την περιοχή ο βρετανικός κρατικός φορέας επενδύσεων UK Export Finance.

Τονίζεται, επίσης, ότι η συμφωνία με την Ε.Ε. συμβάλλει στο γεωργικό ΑΕΠ και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και σταθερή εταιρική σχέση μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Μαρόκο αποτελεί άλλωστε τον μεγαλύτερο εταίρο της Ε.Ε. στην Αφρική και τον αραβικό κόσμο, με εμπορικές ανταλλαγές που ξεπερνούν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ (βιομηχανικά, αγροτικά προϊόντα, εξοπλισμός, κ.ά.), ενώ η συνεργασία μεταξύ των δύο εκτείνεται σε πολλούς τομείς, εκτός της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η πολιτική, το περιβάλλον, η μετανάστευση, η κινητικότητα, η ασφάλεια και η ψηφιακή τεχνολογία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η πρόοδος στις σχέσεις Ε.Ε. – Μαρόκου «σε αυτό το πολύπλοκο περιφερειακό πλαίσιο όπου οι κρίσεις αποκτούν δομικό χαρακτήρα», επιτρέπει και στα δύο μέρη να ελπίζουν σε ένα πολλά υποσχόμενο κοινό μέλλον, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, όπως το Συμβούλιο Σύνδεσης, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια ακόμη βαθύτερη εταιρική στρατηγική σχέση.