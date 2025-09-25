Μαρόκο: Εντυπωσιακά σιδηροδρομικά έργα στην Καζαμπλάνκα

Τον εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο που θα έχουν στην κινητικότητα της ευρύτερης μητροπολιτικής ζώνης της Καζαμπλάνκα τα κομβικής σημασίας σιδηροδρομικά πρότζεκτ, την έναρξη των εργασιών των οποίων κήρυξε χτες, Τετάρτη, ο ίδιος ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, υπογραμμίζει σχετική ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου ΜΑΡ.

Πρόκειται για έργα διαρθρωτικού χαρακτήρα, κόστους 2 δισ. ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων αστικής κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και υποστήριξης του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου που τρέχει από τον προηγούμενο Απρίλιο, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 9,5 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό, που εγκαινιάστηκε επίσης από τον βασιλιά του Μαρόκου, με την κήρυξη των εργασιών της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μήκους 430 χλμ, η οποία θα συνδέει τις πόλεις Μαρακές και Κενίτρα (LGV Kenitra-Marrakech), στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη περιφερειακών συνδέσεων, τη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας στα πολεοδομικά συγκροτήματα των Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ και Μαρακές, και, γενικότερα, στην ανάπτυξη ενός νέου σιδηροδρομικού οικοσυστήματος εθνικής εμβέλειας.

Εντάσσεται, δε, στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση, στον συγκεκριμένο τομέα, στην προώθηση εναλλακτικών μορφών μαζικής μεταφοράς με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Τα έργα που ξεκίνησαν χτες, συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 70% από τον κρατικό φορέα σιδηροδρόμων της χώρας (ONCF) και από την Περιφέρεια (30%), και περιλαμβάνουν την κατασκευή τριών μεγάλων σταθμών νέας γενιάς, 10 νέων τοπικών σταθμών (και την αναβάθμιση 5 ακόμη), 260 χλμ. νέας σιδηροδρομικής γραμμής, 50 έργων γεφυροποιίας, 5 κέντρων τεχνικής συντήρησης, καθώς και την αγορά 48 νέων αμαξοστοιχιών για αστικές και περιφερειακές συνδέσεις. Με ορίζοντα το 2030, τα έργα αυτά φιλοδοξούν να συμβάλλουν σε ένα βελτιωμένο και βιώσιμο περιφερειακό σύστημα ΜΜΜ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, και, μέσου αυτού, στην κοινωνικοοικονομική και αστική ανάπτυξη της περιοχής.

Μεταξύ των τριών σταθμών νέας γενιάς, που προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 24 μήνες, ξεχωρίζουν τα εντυπωσιακά σχέδια του σταθμού Casablanca-Sud, η κατασκευή του οποίου αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ. Με δυνατότητα εξυπηρέτησης 12 εκατ. επιβατών, ο σταθμός θα διαθέτει 6 αποβάθρες, 10 γραμμές υποδοχής τρένων υψηλής ταχύτητας και συρμών που εξυπηρετούν προαστιακές και περιφερειακές γραμμές, εγκαταστάσεις σε περιβάλλοντα χώρο 20.000 τ.μ. και χώρο στάθμευσης 700 θέσεων.

Θα εξυπηρετεί, δε, και τους συρμούς της κλειστής διαδρομής «aero-express» (shuttle αεροδρόμιο – λιμάνι), με συχνότητα δρομολογίων ανά 15’, ενώ θα διαθέτει ανταποκρίσεις με γραμμές τραμ, λεωφορείων και με ταξί, λειτουργώντας ως στρατηγικός κόμβος συνδυασμένων μεταφορών (intermodal hub).

Οι δύο άλλοι μεγάλοι σταθμοί θα κατασκευαστούν στην πόλη Μπενσλιμάν (κόστους 45 εκατ. ευρώ – δυνατότητα εξυπηρέτησης 12 εκατ. επιβατών/έτος), και στο διεθνές αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα (κόστους 30 εκατ. ευρώ – δυνατότητα εξυπηρέτησης 5 εκατ. επιβατών/έτος).

Σε επίπεδο περιφέρειας, ο στόχος είναι να έχει επιτευχθεί συχνότητα δρομολογίων ανά 7,5’ για 150.000 επιβάτες/ημέρα ως το 2030, και να εξασφαλιστεί η σύνδεση μεταξύ των βασικών αστικών και προαστιακών πόλων και μεταξύ αυτών και κομβικών σημείων της πόλης, όπως το στάδιο Hassan II και το διεθνές αεροδρόμιο Mohammed V, με την κατασκευή 10 νέων σταθμών (62 εκατ. ευρώ) και τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων, αλλά και σε συνδυασμό με την αγορά 48 αυτοκινούμενων αμαξοστοιχιών 1.000 θέσεων, ταχύτητας 160 χλμ/ώρα και κόστους 7 εκατ. ευρώ. Αυτό το πρότζεκτ ανατέθηκε στη νοτιοκορεάτικη κατασκευαστική Hyundai Rotem, που θα εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής στο Μαρόκο, κάτι που θα αποτελέσει βασική συνιστώσα του σιδηροδρομικού οικοσυστήματος για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, μακροπρόθεσμα και με εξαγωγικό ορίζοντα.

Επισημαίνεται, τέλος, στην ανταπόκριση, ότι τα παραπάνω έργα μπορούν, χάρη στον συνεκτικό, συμβατό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους, να επιδράσουν θετικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών ζωής των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για την ευρύτερη περιοχή.