Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής υπέρ της κυριαρχίας του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα

Η πυκνή σε συμβολισμούς επίσκεψη του πρώην Nοτιοαφρικανού προέδρου, Τζέικομπ Ζούμα, στο Μαρόκο, στις 15 Ιουλίου, κατά την οποία συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Νάσερ Μπουρίτα, και προέβη σε δηλώσεις που δηλώνουν αλλαγή στάσης μερίδας του πολιτικού κόσμου της Νότιας Αφρικής, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στην Πρετόρια, σύμφωνα με αφρικανικά ΜΜΕ.

Διατυπώνοντας τη στήριξή του στην κυριαρχία του Μαρόκου επί των εδαφών της Δυτικής Σαχάρας και αναγνωρίζοντας ότι η μαροκινή πρόταση για αυτονομία στην περιοχή είναι μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο ζήτημα, ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, εκφράζει ουσιαστικά μια αλλαγή στάσης, ένα ρήγμα σε αυτό που ως τώρα θεωρούταν ενιαία διπλωματική θέση του πολιτικού κόσμου της χώρας.

Το υπουργείο Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής (DIRCO) είχε εκφράσει επίσημα την έντονη αντίθεσή του στη χρήση της εθνικής σημαίας της Νότιας Αφρικής στις επίσημες φωτογραφίες της επίσκεψης, ενδεικτικό της αυξανόμενης, εκτιμούν τα μαροκινά μέσα, ανησυχίας στους επίσημους πολιτικούς κύκλους της χώρας. Σύμφωνα με μια λακωνική δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, το εν λόγω υπουργείο κάνει, μάλιστα, λόγο για «κατάχρηση εθνικού συμβόλου» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ζούμα.

Ο διεθνής τύπος ερμηνεύει τη θέση που εξέφρασε ο Ζούμα, ως μια πολιτική πραγματικότητα που αποσιωπά το επίσημο κράτος, καθώς η τρέχουσα εξωτερική πολιτική της Νότιας Αφρικής στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας δείχνει, μετά και τις δηλώσεις του, να μην αποτελεί αντικείμενο απόλυτης συναίνεσης. Η στήριξη που εξέφρασε ο Ζούμα, υπό την ιδιότητά του ως ηγέτης του νεοσύστατου, μεν, αλλά εκπροσωπούμενου στο κοινοβούλιο κόμματος MK, και εν ενεργεία, ο ίδιος, βουλευτής, καταδεικνύει ότι φωνές εντός της νοτιοαφρικανικής κοινωνίας υιοθετούν θέσεις που διαφέρουν από την επίσημη στάση απέναντι στο Μαρόκο.

Από την πλευρά του, το Μαρόκο δηλώνει ότι παραμένει πιστό σε μια παράδοση διπλωματικού ανοίγματος με βάση τις αξίες της εθνικής κυριαρχίας, της διαφάνειας και της συνέπειας. Τον Οκτώβριο του 2024, επίσημη αντιπροσωπεία του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, του μεγαλύτερου νοτιοαφρικανικού κόμματος (ANC – Αfrican National Congress) έγινε δεκτή από το μαροκινό υπουργείο Εξωτερικών, κάτι που «επιβεβαιώνει το άνοιγμα του Μαρόκου σε όλες τις πολιτικές προσεγγίσεις της Νότιας Αφρικής και όχι στην αναζήτηση του διχασμού».