Πολλές χιλιάδες Μαροκινοί πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στο Tanger Med, το μεγαλύτερο βιομηχανικό λιμάνι της χώρας στην Ταγγέρη δίπλα στην ιστορική Μεντίνα, για να διαμαρτυρηθούν για τον ελλιμενισμό πλοίων που μεταφέρουν ισραηλινά όπλα.

Υπήρχε μάλιστα η πληροφορία πως θα ελλιμενίζονταν πλοία εκείνη την ημέρα

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τη μαροκινή κυβέρνηση ότι βοηθά το Ισραήλ στη σφαγή και τον λιμό των Παλαιστινίων στη Γάζα, επιτρέποντας στα πλοία να ελλιμενίζονται στο λιμάνι, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα η παλαιστινιακή τηλεόραση Al Aqsa TV.

Η καθιστική διαμαρτυρία ακολουθεί τα συλλαλητήρια στο Tanger Med τις τελευταίες εβδομάδες, όπου οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους για αυτό που ονόμασαν ως τη «συνεργασία της μαροκινής κυβέρνησης με το ισραηλινό καθεστώς». Επιπλέον, οκτώ υπάλληλοι του μαροκινού λιμανιού παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση της κυβέρνησης.

Οι μαροκινές αρχές παρέμειναν μέχρι στιγμής σιωπηλές σχετικά με τις διαδηλώσεις και δεν επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν τους ισχυρισμούς περί βοήθειας προς το Ισραήλ.

Το Μαρόκο είναι μια χώρα με βασιλεία, υπό τον Μοχάμεντ τον ΣΤ’ και σε κάθε εκατοστό της χώρας μπορεί να δει κανείς τρία πράγματα: την αστυνομία, τον στρατό και πορτραίτα του βασιλιά. Το γεγονός πως βγήκαν τόσες χιλιάδες στον δρόμο, δεν προμηνύεται καλό για την μοναρχία στη χώρα.

Η οργή του μαροκινού λαού για τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα βράζει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο παλαιστινιακό έδαφος στις αρχές Οκτωβρίου 2023, με διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν πολλές φορές σε διάφορες πόλεις, όπως η Ταγγέρη και η Καζαμπλάνκα.

Τις τελευταίες 20 ημέρες ο λαός έχει βγει στους δρόμους και ευτυχώς οι αρχές δείχνουν αυτοσυγκράτηση.

Το Μαρόκο εξομάλυνε τις σχέσεις του με το Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2020 στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη διεκδίκηση του Μαρόκου επί της Δυτικής Σαχάρας (το τελευταίο διήμερο υπήρχαν πολλές δηλώσεις από τις ΗΠΑ υπέρ του Μαρόκο). Εκτός από το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Σουδάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξομάλυναν επίσης τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Οι Συμφωνίες επικρίθηκαν ευρέως από φιλοπαλαιστινιακές ομάδες, οι οποίες τις θεώρησαν «προδοσία της παλαιστινιακής υπόθεσης». Όσο ο βομβαρδισμός και ο λιμός στη Γάζα συνεχίζεται τα αραβικά κράτη που συνεργάζονται με το Ισραήλ ελέω ΗΠΑ, έρχονται ολοένα και σε πιο δεινή θέση.

Οπαδοί ομάδων όπως της Ρατζά Καζαμπλάνκα στηρίζουν ηθικά αλλά και έμπρακτα τον παλαιστινιακό αγώνα (αυτοκινητοπορεία Σομούντ), όπου συνθήματα της κερκίδας όπως το Rajawi Falastini είναι αφιερωμένα στην σχέση των οπαδών με την Παλαιστίνη και αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα συνθήματα της εξέδρας, μιας από τις πιο ιστορικές ομάδες της Αφρικής.

This is the one song that stops me every time I hear it.

‘Rajawi Falastini’ chant from Raja Casablanca fans. Dedicated to Gaza.

Unlike others, we sing songs yearning for justice and freedom, filled with soul, hope and love. pic.twitter.com/ESliuI0nS2

— Leyla Hamed (@leylahamed) November 14, 2024