Δεκάδες χιλιάδες Μαροκινοί διαδήλωσαν χθες Κυριακή στη Ραμπάτ εναντίον της «αφόρητης» ανθρωπιστικής κατάστασης που ζουν οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας και της εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στη χώρα τους και το Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία σε μια από τις κυριότερες λεωφόρους στο κέντρο της πόλης ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και κρατώντας πλακάτ με τα οποία καλούσαν ιδίως να τερματιστεί ο ισραηλινός αποκλεισμός στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

«Το να καταγγείλουμε την τραγωδία στη Γάζα είναι το ελάχιστο» που μπορεί να γίνει

🇲🇦 The streets of Rabat are overflowing with Moroccan protesters, rallying for Gaza and rejecting Israeli genocide, starvation tactics, and all forms of normalization. pic.twitter.com/9zfbCRpuve — Sahar Emami (@iamSaharEmami) July 20, 2025

«Είναι ντροπή, η Γάζα δέχεται πυρά», «Προχωρήστε στην άρση του αποκλεισμού», «Μαρόκο-Παλαιστίνη, ένας λαός», «όχι στην εξομάλυνση», φώναζαν μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, στην οποία κάλεσαν διάφορες συλλογικότητες, ανάμεσά τους συμμαχία στην οποία ανήκουν ισλαμιστικό κόμμα και κόμματα της μαροκινής αριστεράς.

Οι δύο εκατομμύρια και πλέον κάτοικοι του παλαιστινιακού θυλάκου παραμένουν υπό πολιορκία και βρίσκονται στα όρια του λιμού έπειτα από 21 μήνες πολέμου, μ’ έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

A massive demonstration took place in Rabat, Morocco, in solidarity with Palestine demanding an end to Israel’s policy of starvation and ongoing genocide. pic.twitter.com/iZA7abf4nX — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) July 20, 2025

«Οι Παλαιστίνιοι υφίστανται λιμό και σκοτώνονται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Είναι καθήκον μας να καταγγείλουμε αυτήν τη δραματική, αφόρητη κατάσταση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζαμάλ Μπεχάρ, διαδηλωτής.

Για τη νεαρή Χιμπαταλά Ριφκάτ, «το Ισραήλ διαπράττει εθνοκάθαρση στη Γάζα. Η συμμετοχή μου σ’ αυτήν τη διαδήλωση είναι ένας τρόπος να ενισχύσω τη φωνή των Παλαιστινίων».

Ενάντια στην εξομάλυνση

Στο βασίλειο έχουν γίνει επανειλημμένα ογκώδεις διαδηλώσεις αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, σ’ ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστινίους και με την αξίωση ν’ ακυρωθεί η εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Μαρόκο και το Ισραήλ από τα τέλη του 2020.

«Oh rulers of defeatism,

give the people the word

Oh rulers of humiliation and shame

Gaza is free and wont fall»

From the protests in the capital of Morocco, Rabat today. pic.twitter.com/Xwjp2fWcsJ — Abu Salem Al Maghribiy 🔻 (@AbuSalem1312) July 20, 2025



Επισήμως, το βασίλειο του Μαρόκου καλεί να «σταματήσει αμέσως ο ισραηλινός πόλεμος στη Γάζα», αλλά χωρίς ποτέ να θέσει υπό αμφισβήτηση την εξομάλυνση.

«Το να καταγγείλουμε την τραγωδία στη Γάζα είναι το ελάχιστο» που μπορεί να γίνει και «είμαστε εναντίον κάθε μορφής εξομάλυνσης» των σχέσεων του Μαρόκου με το Ισραήλ, τόνισε άλλη διαδηλώτρια, η Χασνά Ουαζάνι.

Rabat : drapeau israélien brûlé lors d’une marche de solidarité avec la Palestine pic.twitter.com/vFQ3G1BU5G — Hespress Français (@HespressFr) July 20, 2025

Πηγή: ΑΠΕ