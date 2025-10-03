ΕΕ – Μαρόκο: Υπεγράφη η τροποποίηση της γεωργικής συμφωνίας

Μαρόκο και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν σήμερα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, την τροποποίηση της γεωργικής συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, με κύριο αντικείμενο τη ρύθμιση του δασμολογικού καθεστώτος των προϊόντων με προέλευση την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου MAP, η συμφωνία αποτελεί επιβεβαίωση της σταθερότητας της εταιρικής τους σχέσης και της ευρύτερης πολυδιάστατης συνεργασίας τους και θα τεθεί άμεσα σε προσωρινή εφαρμογή, εν αναμονή της οριστικοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών των δύο μερών.

Επισημαίνεται το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου συμβιβασμού που κυριάρχησε κατά τις διαπραγματεύσεις, είχε ως αποτέλεσμα οι προτιμησιακοί όροι που ισχύουν για την πρόσβαση των μαροκινών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, να ισχύουν εν γένει και για τα προϊόντα «των νότιων επαρχιών της χώρας» (Δυτική Σαχάρας), σύμφωνα με την υφιστάμενη συμφωνία σύνδεσης.

Η τροποποίηση αφορά κυρίως σε τεχνικές προσαρμογές που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και ανάδειξη των προϊόντων, με στόχο την ενημέρωση του καταναλωτή μέσω αναγραφής στην ετικέτα τους των περιοχών προέλευσης και συγκεκριμένα των περιοχών «Laayoune-Sakiat el Hamra» και «Dakhla-Oued Eddahab».

Κινούμενο στο πνεύμα της συμφωνίας που υπεγράφη το 2018 υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, το νέο κείμενο ενισχύει μια σταθερή και βαθιά εμπορική εταιρική σχέση, δεδομένου ότι το Μαρόκο είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Αφρική και τον αραβικό κόσμο.

Για το Μαρόκο, η συμφωνία, μέσα από συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενό της, κατοχυρώνει το θεμιτό χαρακτήρα των κοινωνικό-οικονομικών αναπτυξιακών του δράσεων στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει στην ΕΕ, καθώς και του ότι οι συμφωνίες που συνάπτει η χώρα αφορούν το σύνολο της επικράτειάς της, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής αυτής, κάτι που πιστώνεται ως επιτυχία του βασιλιά της, Μοχάμεντ ΣΤ’, ο οποίος έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσει την τρέχουσα διεθνή δυναμική υπέρ του Μαρόκου στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τροποποιημένη συμφωνία αντανακλά την κοινή βούληση Μαρόκου και ΕΕ να εμβαθύνουν τη μακροχρόνια εταιρική τους σχέση, ενώ η εφαρμογή της θα συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, στηρίζοντας παράλληλα την απασχόληση και τις επενδύσεις, ιδίως στις νότιες αυτές επαρχίες. Η δε υπογραφή της, ανοίγει το δρόμο σε μια πιο φιλόδοξη και δομημένη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ενισχύοντας τους υφιστάμενους πολιτικούς μηχανισμούς και θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμα πιο ισχυρή και διευρυμένη στρατηγική εταιρική σχέση.