Ο Ελ Κααμπί κλήθηκε στην εθνική Μαρόκου (pics)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται για άλλη μια φορά στις κλήσεις της εθνικής Μαρόκου, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα δώσει ξανά το παρών στην εθνική Μαρόκου, στη διακοπή μετά το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στις κλήσεις του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, για το έδρας φιλικό κόντρα στο Μπαχρέιν (9/10, 22:00) και το ματς με το Κονγκό (14/10, 22:00), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αντίθετα, εκτός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος θα είναι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα, Αζεντίν Ουναΐ.
Να υπενθυμίσουμε ότι το Μαρόκο έχει «κλειδώσει» την παρουσία του στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής για το επόμενο καλοκαίρι, καθώς βρίσκεται πρώτη στον όμιλο των προκριματικών και στο +11 από τη δεύτερη Τανζανία.
Η αποστολή του Μαρόκο με Ελ Κααμπί
لائحة المنتخب الوطني المستدعاة للمباراتين أمام منتخبي البحرين و جمهورية الكونغو
🔛 Here is the list of players called up for the two fixtures against Bahrain 🇧🇭 and Congo 🇨🇬#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/8eyfY0mi6I
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 2, 2025
