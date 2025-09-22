Ολυμπιακός: Ο Ελ Κααμπί και το αήττητο σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με 1-1 (σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους ο Ελ Κααμπί) στο ντέρμπι της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε ένα ματς που έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Ντενίζ Αϊτεκίν και τους βοηθούς του.

Οι ερυθρόλευκοι αν και είχαν τον πλήρη έλεγχο του ματς σε όλη τη διάρκεια, είδαν τον Ντέσερς στο 48ο λεπτό να κάνει το 1-0, αλλά η πίεση του Ολυμπιακού στο τέλος απέδωσε καρπούς και έφερε την ισοφάριση με τον Ελ Κααμπί, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν ένα τρομερό σερί, καθώς πλέον μετράνε οκτώ παιχνίδια χωρίς ήττα από τον Παναθηναϊκό. Το μεγαλύτερο σερί αήττητων αναμετρήσεων σε ντέρμπι «αιωνίων», μετά τη διετία 2018-2020, όταν είχαν καταγράψει τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Ο Ελ Κααμπί και η παράδοση του Σεπτεμβρίου

Από εκεί και πέρα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν αυτός που για ακόμη μια φορά βρήκε δίχτυα για τον Ολυμπιακό και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Μαροκινός στράικερ βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, μετά το γκολ που είχε σημειώσει στις 11 Μαΐου 2025 στη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνεχίστηκε και η παράδοση μεταξύ των δύο ομάδων σε ντέρμπι που διεξάγονται Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα σε πέντε αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί αυτόν τον μήνα, καμία δεν είχε νικητή: 2025 (1-1), 2019 (1-1), 2007 (0-0), 1986 (1-1) και 1981 (1-1 στην Πάτρα).