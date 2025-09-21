Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)

Ο Παναθηναϊκός έμεινε ισόπαλος με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο με σκορ 1-1, παραμένοντας χωρίς νίκη ακόμα στο φετινό πρωτάθλημα μετά από τρία παιχνίδια.

Ο Χρήστος Κόντης, που έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας, μίλησε για το ματς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε τέτοιους αγώνες οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεκριμένοι έως το φινάλε

Oι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κόντης:

«Σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται να έχεις αυτοσυγκέντρωση μέχρι το 97’. Στο β’ ημίχρονο πιεστήκαμε αρκετά, προσπαθήσαμε με τις αλλαγές να κλείσουμε τους χώρους, είχαμε κάποιες απώλειες παικτών και δεν μπορέσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα μεσοεπιθετικά. Θέλαμε μια φρεσκάδα στους wingers.

Στο α’ ημίχρονο είχαμε πιο καλή απόδοση, ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Θα ήθελα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ήταν πολύ σημαντικοί για την ομάδα, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, προχωράμε».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε:

«Ήταν ξεκάθαρο από την εικόνα του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο σταθήκαμε καλά, κλείσαμε τους χώρους, προσπαθήσαμε να τρέξουμε. Δεν φτιάξαμε πολλές φάσεις αλλά δεν αφήσαμε και τον Ολυμπιακό να κάνει. Μας λυπεί ότι ενώ τα παιδιά ήθελαν, στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλούς παίκτες με κράμπες. Αυτό είναι τρελό για μένα, ειδικά όταν έρχεται στην αμυντική γραμμή. Κάναμε αναγκαστικές αλλαγές ενώ θέλαμε να φρεσκάρουμε μεσοεπιθετικά την ομάδα.

Είναι κάτι που δεν μπορώ να διανοηθώ. Εκεί ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα, μας έκλεισε. Μέχρι το 60′-70′ δεν είχε φάσεις βέβαια. Εμείς με τον Σιώπη και με τον Σάντσες προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα το παιχνίδι, αλλά ερχόταν το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Ο Τζούρισιτς μετά το 70′ έπαιζε κι αυτός με κράμπες, χάναμε παίκτες κι ενέργεια. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε μέτρα, εμείς χάναμε, άρα πρακτικά κάναμε αλλαγές αναγκαστικές.

Δεν διαχειριστήκαμε σαν προπονητές το παιχνίδι με την σκέψη μας, ακολουθήσαμε αυτό που μας έδινε το παιχνίδι. Στην φάση του γκολ έγιναν και κάποια λαθάκια που μας στοίχισαν. Αυτό όμως ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο, η έλλειψη ενέργειας».

Ήταν για εσάς το πιο δύσκολο κομμάτι η διαχείριση των συναισθημάτων ενόψει του αγώνα;

«Πραγματικά είναι όπως τα λέτε. Εγώ δεν είπα πολλά στους παίκτες πριν το ματς, γιατί δεν χρειάζονται ιδιαίτερο κίνητρο για να παίξουν με τον Ολυμπιακό στην γεμάτη Λεωφόρο. Μου άρεσε πολύ το πρώτο 15λεπτο-20λεπτο, έβγαλαν πάθος, ψυχή. Ήθελαν πάρα πολύ το ματς! Είμαι στεναχωρημένος για αυτούς. Ακολούθησαν πράγματα που τους είπαμε, δυστυχώς αυτό δεν ήταν για μεγάλη χρονική διάρκεια. Τα συναισθήματα είναι δύσκολα, πρέπει να συνεχίσουμε να τους τονώνουμε ψυχολογικά, να τους φρεσκάρουμε σωματικά και στις επόμενες ημέρες να δουλέψουμε σε όλους τους τομείς που μπορούμε και όπου γίνεται να παρέμβουμε, να το κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση».

Με το υλικό που έχετε δει έως τώρα, πού μπορεί να φτάσει η ομάδα; Μπορεί να πάει στην κορυφή;

«Θα έλεγα ότι το υλικό δεν μπορώ να το κρίνω στο 100%, γιατί πάντα όταν έρχεσαι σε μια ομάδα, όσα και να έχεις δει σαν θεατής, όταν μπαίνεις μέσα βλέπεις και τις προσωπικότητες και το πώς δουλεύουν τα παιδιά στην καθημερινότητα, πώς αντιδρούν, πώς σκέφτονται, αν έχουν αντίληψη. Έχουμε ένα ρόστερ που έχει ποιότητα, απλώς πρέπει να γίνει πιο πολύ ομάδα. Να το βοηθήσουμε να έχει ένα πλάνο, για εμένα ο παίκτης θέλει καθοδήγηση. Η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε στο θέμα της νοοτροπίας, καθημερινότητας, προπόνησης. Να δώσουμε την καθοδήγηση που χρειάζονται για να αποδώσουν στο γήπεδο».

Πόσο δύσκολο είναι σε απαιτητικά παιχνίδια που έρχονται το κομμάτι της ψυχολογίας;

«Σε απαιτητικά παιχνίδια και συνεχόμενα πρέπει να κάνουμε ροτέισον. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι παίκτες ότι θα γίνουν αλλαγές, θα μπουν νέα παιδιά στην ομάδα που θα πρέπει να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Η ψυχολογία αλλάζει με ένα αποτέλεσμα. Αν είχαμε κερδίσει σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν το καταφέραμε, αλλά συνεχίζουμε. Πρέπει να βρούμε το ματς που θα μας δώσει την ώθηση. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό ματς, εντελώς διαφορετικό. Θα αφήσουμε πίσω αυτό που έγινε και θα βάλουμε στόχο να έχουμε μια καλή απόδοση και να πάρουμε τη νίκη».