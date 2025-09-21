H βαθμολογία μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής της Super League (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής - Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της επόμενης.
Με τρία παιχνίδια σε Λάρισα, Λιβαδειά και Λεωφόρο ολοκληρώθηκε η τέταρτη… στροφή της Super League την Κυριακή (21/9) το απόγευμα.
Στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι στη Λεωφόρο 1-1. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι πήγαν στους 10 βαθμούς όντας στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι Πράσινοι έμειναν στους 2 βαθμούς.
Απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να νικήσει την ΑΕΛ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1. Έτσι το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς πήγε στους 10 πόντους, ενώ οι Θεσσαλοί έφτασαν τους 3 βαθμούς.
Τέλος, ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, τον οποίο και διέλυσε με 4-0 εντός έδρας, συνεχίζοντας της μεγάλες εμφανίσεις. Οι Βοιωτοί πήγαν πλέον στην πέμπτη θέση με 7 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 3 πόντους.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Κηφισιά – Άρης 0-1
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (5η):
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
20:30 Άρης-Πανσερραϊκός
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
17:00 ΑΕΚ-Βόλος
19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά
20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ
21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
18:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ
