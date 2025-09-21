H βαθμολογία μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής της Super League (pic)

Με τρία παιχνίδια σε Λάρισα, Λιβαδειά και Λεωφόρο ολοκληρώθηκε η τέταρτη… στροφή της Super League την Κυριακή (21/9) το απόγευμα.

Στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι στη Λεωφόρο 1-1. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι πήγαν στους 10 βαθμούς όντας στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι Πράσινοι έμειναν στους 2 βαθμούς.

Απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να νικήσει την ΑΕΛ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1. Έτσι το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς πήγε στους 10 πόντους, ενώ οι Θεσσαλοί έφτασαν τους 3 βαθμούς.

Τέλος, ο Λεβαδειακός ήταν εντυπωσιακός στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, τον οποίο και διέλυσε με 4-0 εντός έδρας, συνεχίζοντας της μεγάλες εμφανίσεις. Οι Βοιωτοί πήγαν πλέον στην πέμπτη θέση με 7 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 3 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (5η):

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός

20:30 Άρης-Πανσερραϊκός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ-Βόλος

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά

20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ