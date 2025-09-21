Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα στο 48′.

Από κλέψιμο και κάθετη του Μπακασέτα ο Ντέσερς έφυγε απέναντι από τον Τζολάκη και με πλασέ έκανε το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Δείτε το γκολ: