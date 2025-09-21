Ολυμπιακός: Η διπλή ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς για τους «νέους κανονισμούς» στη Λεωφόρο (pics)
Η ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς για τη διαιτησία στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στη Λεωφόρο.
Μπάχαλο το ντέρμπι των αιωνίων στη Λεωφόρο από τον διαιτητή Αϊτεκίν και την ομάδα του. Και δύο μεγάλα λάθη ως τα μισά του δρόμου που δικαίως έχουν προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού.
Η ανατροπή του Ρεμί Καμπελά απο τον Τετέ και το πέναλτι που έγινε επιθετικό φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Κορσικανό των Ερυθρόλευκων στο 35′. Και έπειτα από λίγο στο 42΄μια ακόμη απίθανη φάση που θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει.
Ο Καλάμπρια ακουμπά τη μπάλα που είναι στημένη για φάουλ. Ο Καμπελά καταλαβαίνει, κλέβει και βγαίνει με τα δίχτυα. Και ο διαιτητής σαν… λίμπερο αποφασίζει να γυρίσει τη φάση πίσω. Να χαρίσει στον Παναθηναϊκό το… μισό ματς.
Είναι χαρακτηριστικές οι δύο αναρτήσεις του Κώστα Καραπαπά στην ανάπαυλα. Μια για κάθε περίπτωση. Και τα λόγια είναι μάλλον περιττά.
