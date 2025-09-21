Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με φανταστικό γκολ του Ελ Κααμπί στο 92′ (1-1, vids)
Η πίεση του Ολυμπιακού έπιασε τόπο στο 90+2′ με τρομερή ενέργεια του Ποντένσε και ασίστ του Ταρέμι στον Ελ Κααμπί για το 1-1.
Ο Ολυμπιακός έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ στη Λεωφόρο, αλλά στο 90+2′ βρήκε την ισοφάριση απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ο Ποντένσε έκανε τρομερή ενέργεια, έδωσε στον Ταρέμι και εκείνος έσπασε υπέροχα στον Ελ Κααμπί που με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1.
Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί:
Το γκολ του Ντέσερς:
