Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Μαγική εικόνα στη Λεωφόρο, διαιτητής και γκίνια σταμάτησαν του Πειραιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:14

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Μαγική εικόνα στη Λεωφόρο, διαιτητής και γκίνια σταμάτησαν του Πειραιώτες (vid)

Και όμως σε αυτό το ντέρμπι ο Ολυμπιακός πήρε βαθμό ισοπαλίας με τον Ελ Κααμπί στο 90+2΄.

Σε ένα ντέρμπι που στιγματίστηκε από την τραγική διαιτησία του Ντενίζ Αϊτέκιν, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι 1-1, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Γερμανός στο 35’ αρνήθηκε πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στον Καμπελά, όταν ο Γάλλος εξτρέμ ανατράπηκε από τον Τετέ, οι Πράσινοι προηγήθηκαν στο 48’ με πλασέ του Ντέσερς, αλλά ο Ελ Κααμπί στο 90+2’ «εκτέλεσε» τον Ντραγκόφσκι και το ντέρμπι στη Λεωφόρο ισόπαλο, αν και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει τη νίκη.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι από τους Πράσινους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και εκτός από το γκολ που πέτυχαν στις καθυστερήσεις με τον Μαροκινό, είχαν τουλάχιστον τρεις ακόμα μεγάλες ευκαιρίες. Ενα αποτέλεσμα, που αδικεί τον Ολυμπιακό, που είδε τον Γερμανό να κλείνει τα μάτια σε πεντακάθαρη ανατροπή του Καμπελά στο 35’, αλλά και την τύχη να του γυρίζει την πλάτη στο δεύτερο ημίχρονο, στις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Μεγάλο παιχνίδι από τον Ντάνιελ Ποντένσε, που μπήκε στο 57’ και ανέβασε επίπεδο τον Ολυμπιακό, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να ξεκινάει τη φάση του γκολ. Μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα του Τριφυλλιού ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός, που έδειξε για μια ακόμα φορά τη σπουδαία του κλάση. Μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 10 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή, μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει μόλις δύο πόντους.

Έτσι παρατάχθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Ντραγκόφσκι μπροστά από την εστία και τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Οι Τσέριν και Τσιριβέγια ήταν στα χαφ, με τον Μπακασέτα μπροστά τους. Οι Τετέ και Τζούριτσιτς στα δύο άκρα και τον Ντέσερς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη στο τέρμα και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Μουζακίτης ήταν στα χαφ, με τους Στρεφέτσα, Νασιμέντο και Καμπελά πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Πεντακάθαρο πέναλτι στον Καμπελά

Το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Σκληρές μονομαχίες, πολλά λάθη από τους ποδοσφαιριστές και παιχνίδι κέντρου στο μεγαλύτερο μέρος του 45αλέπτου, το οποίο στιγματίστηκε από την τραγική διαιτησία του Ντενίζ Αϊτέκιν, ο οποίος δεν έδωσε πεντακάθαρο πέναλτι στον Καμπέλα στο 35’, όταν ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ανατράπηκε πεντακάθαρα από τον Τετέ.

Ο έμπειρος άσος μπήκε από αριστερά στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, Καλάμπρια και Τετέ τον έκλεισαν, ο Βραζιλιάνος τον βρήκε με το γόνατο και τον ανέτρεψε, αλλά ο Ντενίζ Αϊτεκίν αντί να δείξει την άσπρη βούλα, έδειξε κίτρινη κάρτα στον Καμπελά για θέατρο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Γερμανός έκλεισε τα μάτια στο πεντακάθαρο πέναλτι που έγινε πάνω στον Γάλλο και προκάλεσε την οργή των Ερυθρόλευκων.

Στο 42’ ο Καλάμπρια εκτέλεσε τη στημένη μπάλα που είχαν οι Πράσινοι έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Καμπελά έκλεψε και πήγε να βγει απέναντι από τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο διαιτητής σταμάτησε τη φάση και ζήτησε από τον έμπειρο μπακ να εκτελέσει ξανά. Ένα ακόμα λάθος από τον Γερμανό διαιτητή, που τα έκανε μπάχαλο στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, στο 36’ ο Ντραγκόφσκι παραλίγο να κάνει ολέθριο λάθος, στο ύψος της μικρής περιοχής όταν πιέστηκε ασφυκτικά από Ελ Κααμπί και Καμπελά, αλλά την τελευταία στιγμή ο Πολωνός τερματοφύλακας έδιωξε σε κόρνερ. Στο 43’ ο Ντέσερς σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, όπως και το σουτ του Στρεφέτσα στο 45+2’.

Άνοιξε το σκορ ο Ντέσερς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές, με τον Παναθηναϊκό στο 48’ να κάνει το 1-0 με τον Ντέσερς. Ο Μπακασέτας έκανε την πάσα στον Νιγηριανό επιθετικό, αυτός βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη και σούταρε, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού προσπάθησε να αποκρούσει, αλλά δεν τα κατάφερε και οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο ντέρμπι.

Μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό

Στο 51’ ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Ελ Κααμπί, αλλά η κεφαλιά του Μαροκινού στράικερ έφυγε άουτ. Στο 57’ ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τον Ποντένσε αντί του Νασιμέντο, με τον Πορτογάλο να κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία του. Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του, έκανε την κάθετη στον Ελ Κααμπί, αυτός πλάσαρε μπροστά από τον Ντραγκόφσκι, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι τη εστίας του Πολωνού κίπερ.

Στο 61’ ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Στρεφέτσα έστρωσε ωραία με το κεφάλι στον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού σούταρε, αλλά ο Ντραγκόφσκι έδιωξε δύσκολα με το αντίθετο χέρι σε κόρνερ και κράτησε το μηδέν.

Αλλαγές από τους δύο προπονητές

Επτά λεπτά αργότερα (68’) ο Μεντιλίμπαρ έβαλε στο παιχνίδι τους Γιατζιτζί και Τσικίνιο, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Σιπιόνι και Στρεφέτσα. Στο 70’ ο Χρήστος Κόντης απάντησε με τους Σιώπη και Κώτσιρα αντί των Καλάμπρια και Τσέριν. Στο 75’ έβαλε και τους Σβίντερσκι – Ρενάτο Σάντσες αντί των Ντέσερς και Μπακασέτα. Στο 80’ ο Μεντιλίμπαρ αντικατέστησε τους Μουζακίτη και Καμπελά με τους Έσε και Ταρέμι.

Δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο Σάντσες, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε σε κόρνερ. Στο 83’ ο Τζούριτσιτς χτύπησε με το χέρι τον Κοστίνια, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάρτα στον Σέρβο. Στο 84’ ο Κόντης έβαλε και τον Μλαντένοβιτς αντί του Κυριακόπουλου.

Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών, ο Ολυμπιακός άγγιξε την ισοφάριση με τον Ελ Κααμπί. Ο Τσικίνιο έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Μαροκινός επιθετικός με εξουδετερωμένο τον Ντραγκόφσκι σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Τουμπά σαν «από μηχανής Θεός» έβαλε το πόδι του και έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Ισοφάριση με Ελ Κααμπί

Ό,τι δεν κατάφερε στο 90’, το έκανε στο 90+2’ ο Αφρικανός. Ο Ποντένσε έδωσε στον Ταρέμι, αυτός πάσαρε στον Ελ Κααμπί και ο Μαροκινός με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, παρά την πίεση του Ολυμπιακού με το παιχνίδι στη Λεωφόρο να λήγει ισόπαλο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιμονή του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι δεν σταμάτησαν στιγμή να πιέζουν και στο 90+2’ δικαιώθηκαν με τον Ελ Κααμπί.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ντενίζ Αϊτέκιν. Χωρίς καμία αμφιβολία ο διαιτητής ήταν κατώτερος των περιστάσεων.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ντάνιελ Ποντένσε. Μπήκε στο 57’ και έκανε άνω κάτω την άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Πορτογάλο να έχει συμμετοχή σε όλες τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού, ενώ από τα δικά του πόδια ξεκίνησε το γκολ του Ελ Κααμπί.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Τα έκανε μαντάρα στη Λεωφόρο ο Γερμανός, Ντενίζ Αϊτέκιν. Τραγικά λάθη, με μεγαλύτερο όλων φυσικά αυτό στο 35’, όταν δεν είδε την ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ. Στο 42’ έκανε και δεύτερο μεγάλο λάθος, στη φάση του Καλάμπρια. Μια διαιτησία για… κλάματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VARίστας, Γκίντερ Αλεξάντερ Μάρτιν Περλ, δεν διόρθωσε τον Αϊτέκιν στο 35’ ως όφειλε. Σε μια φάση που φαίνεται πεντακάθαρα ότι υπάρχει επαφή με το γόνατο και ανατροπή. Έκλεισε και αυτός προκλητικά τα μάτια σε μια παράβαση που ήταν ξεκάθαρη.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ντέσερς (48’), Ελ Κααμπί (90+2’).

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:                

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια (71′ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (84′ Μλαβτένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (71′ Σιώπης), Μπακασέτας (75′ Σάντσες), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς (75′ Σβιντέρσκι)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (68′ Τσικίνιο), Μουζακίτης (80′ Έσε), Καμπελά (80′ Ταρέμι), Στρεφέτσα (68′ Στρεφέτσα), Νασιμέντο (57′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδειακό (27/9, 18:00) και ο Παναθηναϊκός παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (21:00).

