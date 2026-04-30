Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Ελλάδα 30 Απριλίου 2026, 08:33

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας αύριο, Πρωτομαγιά, ενώ κάλεσμα σε συγκεντρώσεις απευθύνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρωτοβάθμια σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Συνομοσπονδίες.

Τη διαχρονική σημασία των αγώνων του εργατικού κινήματος, τόνισε στο μήνυμά του ο γ.γ. της ΠΝΟ

Συγκεκριμένα, στην πλατεία Κλαυθμώνος η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), στην πλατεία Κοραή η ΑΔΕΔΥ, στο Σύνταγμα το ΠΑΜΕ και στην Πλ. Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

«Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με την ακρίβεια, με τη στεγαστική κρίση, με τη ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών τους σχέσεων. Βρίσκει την κοινωνία ανοχύρωτη, καθώς τα βασικά δημόσια αγαθά εκποιούνται, καθώς η υγεία και η Παιδεία μετατρέπονται σε αγαθό για ελάχιστους», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση ξεκινά στις 00:01 της 1ης Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των κατηγοριών πλοίων, από την ακτοπλοΐα έως τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, με άμεσες συνέπειες στις θαλάσσιες μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων.

Σε απεργία ναυτεργατικές και λιμενικές οργανώσεις

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της ΠΝΟ βρίσκονται η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και η διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Η Ομοσπονδία θέτει ως βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, με την ΠΝΟ να έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής της στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου. Την ίδια ώρα, θέτει ως επιτακτική ανάγκη την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας, αλλά και την αποκατάσταση απωλειών που έχουν υποστεί οι απόμαχοι της θάλασσας.

Στο μήνυμά του για την Εργατική Πρωτομαγιά, ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ, Μανώλης Τσικαλάκης, υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία των αγώνων του εργατικού κινήματος, με σημείο αναφοράς το Σικάγο του 1886 και το αίτημα για το οκτάωρο.

Όπως επισημαίνει, «οι εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούν να κατακτήσουν σημαντικά δικαιώματα», ενώ θέτει προβληματισμούς για την πορεία και την αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα, καλώντας σε αυτοκριτική και ανασύνταξη.

Στην απεργία συμμετέχουν και άλλες ναυτεργατικές και λιμενικές οργανώσεις, ενισχύοντας το εύρος των κινητοποιήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ) έχει αποφασίσει ομόφωνα τη συμμετοχή του στην απεργία, θέτοντας στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθυστερήσεων σε θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν τα πληρώματα ρυμουλκών.

Παράλληλα, στο απεργιακό μέτωπο εντάσσονται και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια μέσω της Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), οι οποίοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών μέσω ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής πίεσης, καθώς και ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι λιμενεργάτες θέτουν επίσης αιτήματα για δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα προσαρμογής στην κλιματική κρίση, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των εργασιακών διεκδικήσεων με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

Πρωτομαγιά: Τι θα ισχύσει για τα ΜΜΜ

Ακινητοποιημένα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, Τρένα, Προαστιακός – Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Με 24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ), τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Αναλυτικά, αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου:

Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00-21:00. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς διεκδικούν:

• δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού

• ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων

• ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας

• επαναλειτουργία σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και πλήρη αποκατάσταση των υποδομών – εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες με διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών με σύγχρονα, λειτουργικά και διαρκώς ελεγχόμενα συστήματα καθώς και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τέλος

• μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Σύνταξη
Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Ελλάδα 30.04.26

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Σύνταξη
ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Ξέσπασμα 29.04.26

Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Σύνταξη
Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Ελλάδα 29.04.26

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλάδα 29.04.26

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Σύνταξη
Αλόννησο: Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο – Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών
Ελλάδα 29.04.26

Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο στην Αλόννησο - Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύνταξη
