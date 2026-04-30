Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 22 τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε σε δρόμο στη δυτική Βολιβία, ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Facebook/Derick Rocha/t13.cl).

salida de vía seguida de un vuelco lateral, dejando un saldo preliminar de nueve personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y más de 15 heridos, según informó el teniente López de la División Accidentes. pic.twitter.com/7dyaZLt6OL — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) April 29, 2026

«Εννιά άνθρωποι απεβίωσαν και (άλλοι) 22 τραυματίστηκαν», συνόψισε ο διευθυντής της τροχαίας στην περιοχή, ο Νάντι Τορίκο, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στην περιοχή.

Ανάμεσα στα θύματα είναι νεογέννητο· εξέπνευσε λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε ιατρικό κέντρο, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στο Τσαγιακόγιο, μικρό χωριό περίπου 240 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Λα Πας, σε τμήμα δρόμου που συνδέει την κοινότητα Πισίγα, στα σύνορα με τη Χιλή, με την πόλη Ορούρο, στις Ανδεις.

Αν και ακόμη η έρευνα η οποία διενεργείται για το δυστύχημα βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο, η αστυνομία κάνει την υπόθεση ότι ο συνδυασμός υπερβολικής ταχύτητας και κόπωσης του 24χρονου οδηγού προκάλεσε το δυστύχημα.

Βαρύς φόρος αίματος

Η εξέταση αλκοολαιμίας του οδηγού, που είναι ανάμεσα στους τραυματίες, είχε αρνητικό αποτέλεσμα.

Περίπου 1.400 ανθρώπινες ζωές χάνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της Βολιβίας, χώρας με περίπου 12,5 εκατομμύρια κατοίκους, κυρίως εξαιτίας απροσεξιών των οδηγών και μηχανικών βλαβών, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ