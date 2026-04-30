Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια κατοικιών, ανέφεραν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τις μεγαλύτερες ζημιές στην κεντρική περιοχή Πριμόρσκι, όπου υπέστησαν ζημιές πολυώροφα και πενταώροφα κτίρια κατοικιών, δήλωσε ο Σεργκέι Λισάκ, επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στους επάνω ορόφους και σε μια στέγη, οι οποίες έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανέφερε ο Λισάκ στο Telegram.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αλλάξει.

Η Οδησσός, ένα σημαντικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και κομβικό σημείο για τις ουκρανικές εξαγωγές, αποτελεί επανειλημμένα στόχο ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τεσσάρων ετών του ρωσικού πολέμου. Δεκατέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση τη Δευτέρα.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones κατά της χώρας από τις 6 μ.μ. (15:00 GMT) της Τετάρτης, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν. Ένας πύραυλος και 32 drones χτύπησαν 22 τοποθεσίες, πρόσθεσε.

Ο Λισάκ είπε ότι ένας 17χρονος ήταν μεταξύ των τραυματιών και ότι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση.

Πρόσθεσε ότι ένα κτίριο νηπιαγωγείου υπέστη σημαντικές ζημιές και ανέφερε ζημιές σε ένα εμπορικό κέντρο, ένα ξενοδοχείο και διοικητικά κτίρια.

Δημοσίευσε φωτογραφίες από μια πυρκαγιά που μαίνεται σε ένα κτίριο με ζημιές στον επάνω όροφο, καθώς και φλόγες και πυκνό καπνό που βγαίνουν από ένα πολυώροφο κτίριο.

Δεκάδες λεωφορεία και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές σε διάφορους χώρους στάθμευσης, πρόσθεσε.

Σε άλλη περιοχή, καταγράφηκαν πλήγματα σε υποδομές, αποθήκες και έναν συνεταιρισμό συνεργείων, είπε.