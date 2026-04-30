Πυροσβέστες διέσωσαν ηλικιωμένη και τέσσερα σκυλιά σε φωτιά στην Καλλιθέα
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα έκτου ορόφου, επί της οδού Μεταμορφώσεως, στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα είχε εγκλωβιστεί μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με τα τέσσερα σκυλάκια της.
H Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από γείτονες όταν η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς δεν μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα εκ των οποίων κλιμακοφόρο.
Τελικά οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα που μαινόταν η φωτιά και απεγκλώβισαν τόσο την ηλικιωμένη όσο και τα τέσσερα σκυλιά.
Στο σημείο βρέθηκε δύναμη της ΕΛ.ΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το σπίτι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
