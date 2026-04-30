Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους

Στο Ηράκλειο έπεσε η αυλαία των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» αλλά για τον Αλέξη Τσίπρα η εκδήλωση για το βιβλίο και η Κρήτη μετεξελίχθηκε σε ορόσημο επανεκκίνησης μιας νέας πορείας όπως είπε προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την δημιουργία του νέου κόμματος. «Ο αγώνας συνεχίζεται. Από όλους μας. Και από μένα βέβαια. Σε νέες συνθήκες, με νέες μορφές, νέους σχηματισμούς, νέα πρόσωπα, νέες αναζητήσεις» δήλωσε από το Ηράκλειο ο κ. Τσίπρας εξηγώντας γιατί ξεκίνησε το ταξίδι με τη συγγραφή του βιβλίου και γιατί θέλει, όπως εξήγησε ,να επανέλθει στα πολιτικά πράγματα «με τους ίδιους πάντα στόχους για Δημοκρατία, εντιμότητα και δικαιοσύνη».

«Έρχεται γρήγορα η ξαστεριά»

Πολλοί βάζουν τα λεφτά τους στο μήνα Μάιο για την επίσημη ανακοίνωση του νέου φορέα, ωστόσο με δεδομένο, ότι ο εκλογικός αιφνιδιασμός δείχνει να απομακρύνεται για την ώρα, ο πιθανότερος μήνας για το μεγάλο βήμα του κ. Τσίπρα είναι μάλλον ο Ιούνιος.

Ο Μάιος εκ των πραγμάτων θα είναι μήνας πολλών ανακατατάξεων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και ένας από τους λόγους που πατά γκάζι ο κ. Τσίπρας είναι και το γεγονός ότι επόμενο διάστημα μέχρι και το Φθινόπωρο θα δοθεί σκληρή μάχη μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι εκείνος που θα ηγεμονεύσει στην αντιπολίτευση και θα απειλήσει τη ΝΔ.

Στα ραντάρ

Οι προσδοκίες πλέον στη βάση έχουν πολλαπλασιαστεί και από την ώρα που άρχισαν οι πρώτες διαρροές ότι το κόμμα έρχεται πολύ νωρίτερα από το Σεπτέμβριο ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε πάλι στα ραντάρ των ψηφοφόρων.

Στη δημοσκόπηση της metron analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μega το κόμμα Τσίπρα πέρα από σταθεροποίηση άρχισε να δίνει και τάσεις ανόδου με το πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό να αυξάνεται κατά μια μονάδα και να καταγράφεται στο 11%.

Αυτό όμως που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η metron analysis καταγράφει μετά από τρία χρόνια, ότι στο πεδίο ορατότητας των πολιτών έχει μπει και πάλι ο κ. Τσίπρας και στο ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός έρχεται δεύτερος με 7% πάνω από τον κ. Ανδρουλάκη που συγκεντρώνει 6%.

Κλείνει το μάτι

Ο Μάιος όμως προμηνύεται ταραγμένος μήνας και για την Κουμουνδούρου και όπως όλα δείχνουν πολύ σύντομα οι πρώην σύντροφοι του κ. Τσίπρα θα κληθούν να πάρουν γενναίες αποφάσεις.

Στο Ηράκλειο και στην τελευταία του ομιλία του για την «Ιθάκη» ο χρόνος δείχνει να μηδένισε και όλα επέστρεψαν στο σημείο μηδέν της πρώτης παρουσίασης του βιβλίου στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Αυτή τη φορά όμως χωρίς τον εξώστη και τους αφορισμούς για τα παλιά κόμματα που δεν μπορούν να εκφράσουν την κοινωνία, αλλά μιλώντας για «υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα».

Για πολλούς ο κ. Τσίπρας έκλεισε εκ νέου το μάτι στους πρώην συντρόφους του με τους οποίους θέλει να συμπορευτεί μιλώντας για την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής που συνδυάζει, όπως είπε, την εμπειρία με νέα πρόσωπα και που είναι «ανοιχτή σε όλους χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων».

Αν αυτό αποτελεί και το σήμα ότι φεύγουν και τα προαπαιτούμενα για παραίτηση από θέσεις και βουλευτικές έδρες αυτό μένει να φανεί ωστόσο γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν μετακινείται στο ελάχιστο από την κόκκινη γραμμή που έχει χαράξει για να αποφύγει λάθη του παρελθόντος ότι δεν θα παζαρέψει θέσεις με κανέναν και πόσο μάλλον με ολόκληρα κόμματα ή άλλους είδους πολιτικά σχήματα.

Εξάλλου στην προχθεσινή διάψευση δημοσιεύματος για τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η Αμαλίας φρόντισε να καταστήσει και πάλι σαφές λιτά και κατηγορηματικά ότι ο κ. Τσίπρας «σέβεται την αυτονομία του (ΣΥΡΙΖΑ), δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά του».

Το αντι-δίλημμα

Στην ημερήσια ατζέντα του κ. Τσίπρα θα βρίσκονται πλέον οι ευθείες επιθέσεις προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην προμετωπίδα της κριτικής του το περίφημο επιτελικό κράτος και η ανάγκη ενός κράτους που θα σέβεται τους θεσμούς ως όρος επιβίωσης της χώρας όπως είπε.

«Ξέρω και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο έργο από την αλλαγή του κράτους. Πολύ περισσότερο όταν η αλλαγή αυτή… αφορά και την αλλαγή κατεύθυνσης από ένα κράτος στην υπηρεσία της ολιγαρχίας και των ελίτ, σε ένα κράτος, στην υπηρεσία όλων» ανάφερε ο πρώην πρωθυπουργός για να βάλει το αντι-δίλημμα στο δίλημμα Μητστοάκη περί σταθερότητας.

«Σταθερότητα μπορεί να οικοδομήσει μια κυβέρνηση που θα σέβεται τους θεσμούς της δημοκρατίας… και όχι ένα καθεστώς αρπαγής, απάτης, ασυδοσίας και αυταρχισμού» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι κυβερνά με όρους μαφίας.

Με τη φράση «εκεί θα βρούμε τα χρήματα, όχι στη μεσαία τάξη αυτή τη φορά, όχι στους ανθρώπους του μόχθου» ο κ. Τσίπρας αναπτύσσει πλέον ένα κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα με αιχμή τους ευάλωτους και με άξονα της κοινωνική δικαιοσύνη ανακοινώνοντας πλέον στοχευμένα μέτρα σε επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες.

Στο Ηράκλειο μάλιστα ξεχώρισε η πρότασή του για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά σε σταθερή και προσιτή τιμή αξιοποιώντας την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, αλλά και το τέλος στις αφορολόγητες golden visa γιατί όπως είπε η Ελλάδα και η ακίνητή περιουσία της πρέπει να ανήκει στους Έλληνες.