Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.
Εφηβος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Χεβρώνα, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mussa Qawasma, επάνω, ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη).
Χτυπήθηκε από σφαίρες στο στομάχι κι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας.
Εφηβος Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε στο στομάχι από σφαίρες των ισραηλινών δυνάμεων
#BREAKING: #Palestinian Red Crescent says Israel army kills teen in #WestBank raid
— Arab News (@arabnews) April 29, 2026
Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ περιορίστηκε να αναφέρει ότι «επαληθεύει» την πληροφορία.
Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο έφηβος ονομαζόταν Αμπντελ Φάταχ αλ Χαγιάτ.
Οι πληροφορίες για την ηλικία του διίστανται—ήταν 16 ετών κατά το υπουργείο, 14 σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.
Αλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια εφόδου του στρατού του Ισραήλ, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος.
Τουλάχιστον 1.068 νεκροί
Η βία στη Δυτική Οχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, εξερράγη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.
Τουλάχιστον 1.068 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων, αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.
Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε επιθέσεις.
Πηγή: ΑΠΕ
