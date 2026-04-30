Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Κόσμος 30 Απριλίου 2026, 06:00

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Ο Φρίντριχ Μερτς έχει πετύχει κάτι που φάνταζε ακόμη και για τον ίδιο δύσκολο, όταν ανέλαβε την καγκελαρία στη Γερμανία πριν από σχεδόν ένα χρόνο: είναι πλέον ο λιγότερο δημοφιλής πολιτικός στη χώρα του, αλλά kai μεταξύ 24 αρχηγών κρατών ανά τον κόσμο.

Αντιμέτωπος με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν -για τον οποίο κατηγορεί τώρα όψιμα τις ΗΠΑ για έλλειψη στρατηγικής– ξύνει πια τον «πάτο του βαρελιού» στις δημοσκοπήσεις.

Όπως στην τελευταία του ινστιτούτου INSA για την συντηρητική ταμπλόιντ Bild, όπου είναι τελευταίος μεταξύ των 20 κορυφαίων πολιτικών της Γερμανίας.

Δεν είναι μόνο ότι τον περνούν σε δημοτικότητα σχεδόν όλοι οι ηγέτες των άλλων μεγάλων πολιτικών κομμάτων -από τους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, μέχρι το ακροδεξιό AfD και τους Πράσινους- αλλά και επτά στελέχη της κυβερνητικής Χριστιανικής Ένωσης.

Από υπουργούς του κόμματός του, των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), μέχρι τον αρχηγό των «αδελφών» Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), Μάρκους Ζέντερ.

Ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων της «Χριστιανικής Ένωσης» τα πάει χάλια, με μόλις το 10% των ερωτηθέντων να έχει θετική γνώμη για τον Μερτς, έναντι 58% που έχει αρνητική γνώμη.

Στην ανατολική Γερμανία η εικόνα είναι ακόμη πιο ζοφερή, με το 12% ικανοποιημένους και σχεδόν το 80% δυσαρεστημένους από τον καγκελάριό τους.

Στο φόντο είναι μια σειρά δυσοίωνων δημοσκοπήσεων για τον Φρίντριχ Μετρς.

Φρέσκια δημοσκόπηση του Forsa για τα δίκτυα RTL και ntv δείχνει ότι το 83% των Γερμανών είναι δυσαρεστημένοι με το έργο του, ένα νέο αρνητικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο έρευνας κοινής γνώμης Morning Consult, ο Γερμανός καγκελάριος συγκέντρωσε αυτόν τον μήνα το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοκιμασίας της πολιτικής του (76%) μεταξύ 24 δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρυθμός της πολιτικής φθοράς του ξεπερνά κατά πολύ αυτόν του σοσιαλδημοκράτη προκατόχου του, Όλαφ Σολτς, ο οποίος στην τελική πάσχιζε να κουμαντάρει έναν ετερόκλητο τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό «φανάρι».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με στελέχη της κεντροδεξιάς Χριστιανής Ένωσης, στο Βερολίνο (REUTERS/Annegret Hilse)

Ο Μερτς και το έλλειμμα εμπιστοσύνης

Όταν ο λεγόμενος «μεγάλος συνασπισμός» μεταξύ Χριστιανής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών ανέλαβε προ έτους το «τιμόνι» στην ασθμαίνουσα «ατμομηχανή της Ευρώπης», το έκανε υποσχόμενος οικονομική ανανέωση, δημοσιονομική πειθαρχία και αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό.

Ενώ πρωτοστατεί ευρωπαϊκά υπό τον Μερτς στο τελευταίο, έλυσε το συνταγματικό «φρένο χρέους» για να επανεξοπλιστεί η Γερμανία απέναντι στον ρωσικό «μπαμπούλα» και να θησαυρίσει η αμυντική βιομηχανία της, όμως η οικονομική ανάπτυξη παραμένει μακρινή.

Μόλις τις προάλλες, η Γερμανία μείωσε τις σχετικές προβλέψεις της για φέτος και του χρόνου, στο 0,5% του ΑΕΠ (από 1%) για αυτό το έτος και στο 0,9% (από 1,3%) για το 2027.

Τούτων δοθέντων, το 73% των Γερμανών δηλώνει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δυσαρεστημένο από το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και μόλις το 20% ικανοποιημένο.

Η απώλεια εμπιστοσύνης είναι ακόμη πιο μεγάλη στις τάξεις των επιχειρηματιών.

Έρευνα του ινστιτούτου Civey για λογαριασμό του φετινού Οικονομικού Φόρουμ των Σοσιαλδημοκρατών κατέδειξε ότι σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα (78,4%) των στελεχών επιχειρήσεων δεν πιστεύουν ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι ικανή να αυξήσει αισθητά την οικονομική ανάπτυξη στη Γερμανία, μέσω μεταρρυθμίσεων.

Ένα 18,3% παραμένει αισιόδοξο.

Το 3,3% δεν εκφέρει γνώμη.

Αυτό αντανακλάται φυσικά και στις μετρήσεις της πρόθεσης ψήφου, όπου το AfD είναι σταθερά πια πρώτο, με 27-28% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις των Forsa και Insa.

Η κεντροδεξιά Χριστιανική Ένωση έχει πέσει στο 22-23,5%, μετρώντας συνεχώς απώλειες.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν συρρικνωθεί στο 12-14%, ενίοτε πίσω από τους Πράσινους (12,5-15%), ενώ ακολουθεί το αριστερό Die Linke (11-12%).

Η λαϊκή απογοήτευση έχει αυξηθεί όχι μόνο λόγω της ασθενικής ανάπτυξης, αλλά και των αθετημένων υποσχέσεων της κυβέρνησης, που έπειτα από ένα χρόνο στην εξουσία δεν έχει βρει τα πατήματά της.

Αιτία δεν είναι μόνο οι κόντρα ατζέντες των δύο κυβερνητικών εταίρων σε πολλά ζητήματα, και δη κοινωνικά, αλλά όλο και συχνότερα η στάση του ίδιου του Μερτς.

Ένας συνοφρυωμένος Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU, στις 27 Απριλίου (REUTERS/Annegret Hilse)

Εκτός συνόρων ισχυρός, εντός… μετεξεταστέος

Το γεγονός ότι οι Γερμανοί δεν πολυσυμπαθούν τον Φρίντριχ Μερτς δεν είναι είναι κάτι εντελώς καινούργιο.

«Ήταν ήδη μια από τις πιο αντιδημοφιλείς πολιτικές προσωπικότητες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία κατά την πρώτη του περίοδο ως ενεργός πολιτικός, στις αρχές της δεκαετίας του 2000», υπενθυμίζει ο διευθυντής του ινστιτούτου Forsa, Μάνφρεντ Γκούλνερ.

Αφότου επέστρεψε στη γερμανική πολιτική σκηνή το 2018, στο τέλος της εποχής Μέρκελ -έχοντας στο μεσοδιάστημα πλουτίσει ως στέλεχος και λομπίστας τραπεζικών κολοσσών, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής BlackRock- δεν κατάφερε ποτέ να συνδεθεί με τον μέσο Γερμανό.

Ενώ καλλιεργεί ηγετικό προφίλ στην Ευρώπη, στο εσωτερικό της χώρας του έχει τη φήμη αλαζόνα πολιτικού.

Οι αμφιταλαντεύσεις του σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα (όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ο πόλεμος στο Ιράν), τα συνεχή επικοινωνιακά «φάλτσα» του (από τις εμπρηστικές θέσεις του σε κοινωνικά ζητήματα, με τελευταίο δείγμα το θέμα των συντάξεων, έως το αναμάσημα ακροδεξιάς φρασεολογίας για το μεταναστευτικό) και, φυσικά, η αδυναμία της γερμανικής οικονομίας δεν τον έχουν βοηθήσει να κερδίσει πόντους.

Όχι μόνο στις τάξεις των συμπατριωτών του, αλλά και στην κυβέρνηση ή ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα.

Στην έρευνα της Civey, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εντόπισαν τέσσερα βασικά «αποφασιστικά εμπόδια» που εμποδίζουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο.

Αφορούν τους ελιγμούς των κυβερνητικών εταίρων (52,9%), την έλλειψη αποφάσεων πρακτικής σημασίας για την επιχειρηματική κοινότητα (39,8%), την απουσία κοινού οράματος (36,0%) και την έλλειψη προθυμίας για συμβιβασμό (31,1%).

Το περιώνυμο «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων» έχει τώρα παραταθεί μέχρι το καλοκαίρι, με αβέβαιο αποτέλεσμα και μπόλικη ενδοκυβερνητική φαγωμάρα και φανφάρα.

Ο εκνευρισμός περισσεύει από τη συνεχή πολιτική φθορά.

Υπάρχουν αυξανόμενες επικρίσεις στον σκληροπυρηνικό Μερτς από τους μετριοπαθείς του CDU και πιέσεις στην ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος.

Και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις κρίσιμες κρατιδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου…

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Βραδινές λιγούρες: 8 tips να τις αποφύγετε μετά τα 50

Wall Street
Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Σύνταξη
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Σύνταξη
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Ανάλυση Politico 30.04.26

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Παρεμβάσεις 30.04.26

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Αδιέξοδο 30.04.26

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30.04.26

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Media 30.04.26

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Κόσμος 29.04.26

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπάσκετ 29.04.26

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

