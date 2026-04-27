Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Κόσμος 27 Απριλίου 2026

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» από το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε μια πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσει,ς αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ και στη συνέχεια να φύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα»,», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σχολείο στη Μάρσμπεργκ, στη δυτική Γερμανία.

«Το πρόβλημα με συγκρούσεις όπως αυτή είναι πάντα το εξής: δεν αρκεί απλώς να εμπλακείς, πρέπει και να αποσυρθείς. Το είδαμε αυτό με πολύ οδυνηρό τρόπο στο Αφγανιστάν, για 20 χρόνια. Το είδαμε και στο Ιράκ».

«Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική», δήλωσε ο Μερτς, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να τερματιστεί η σύγκρουση.

«Ειδικά δεδομένου ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται προφανώς με μεγάλη επιδεξιότητα – ή απλώς με μεγάλη επιδεξιότητα δεν διαπραγματεύονται», πρόσθεσε. «Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία,  ειδικά από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης. Ελπίζω λοιπόν αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Πρόκειται αυτή τη στιγμή για μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε ο Μερτς. «Και μας κοστίζει πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή», σημείωσε ο καγκελάριος για τον αντίκτυπο του πολέμου στην γερμανική οικονομία.

Θα είχαμε διαφωνήσει εντονότερα είπε ο Μερτς

Ο Μερτς επανέλαβε ότι οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι δεν κλήθηκαν σε διαβούλευση πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, και ότι είχε εκφράσει τον σκεπτικισμό του απευθείας στον Τραμπ μετά το γεγονός.

«Αν ήξερα ότι θα συνεχιζόταν έτσι για πέντε ή έξι εβδομάδες και θα χειροτερεύε προοδευτικά, θα του το είχα πει ακόμη πιο εμφατικά», δήλωσε ο Μερτς, συγκρίνοντας την κατάσταση με προηγούμενους πολέμους των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η Γερμανία διατηρεί την προσφορά της να αποστείλει ναρκαλιευτικά για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, είπε.

Προϋπόθεση για αυτό, ωστόσο, είναι να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες.

Κόσμος
Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Κόσμος 27.04.26

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Axios 27.04.26

Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

Κόσμος 27.04.26

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Κόσμος 27.04.26

Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Κόσμος 27.04.26

Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Παγωμένες» συνομιλίες 27.04.26 Upd: 22:00

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για συνομιλίες – Υπό συζήτηση η ιρανική πρόταση για το Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Συνάντηση Αραγτσί και Πούτιν - Η δουλειά στον Λίβανο δεν έχει τελειώσει, είπε ο Νετανιάχου - Χεζμπολάχ: Θα επιστρέψουμε στις επιθέσεις αυτοκτονίας στα κατεχόμενα εδάφη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης - Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Οριακό σημείο 27.04.26

Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ - Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Εξεταστική για υποκλοπές - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.

Πολιτική 27.04.26

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου

Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς

O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Έλεγχος 27.04.26

Κόντρα σε στερεότυπα και γενοκτονία - Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στη γενοκτονία όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

Ποδόσφαιρο 27.04.26

Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)

Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

