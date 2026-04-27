Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας
Οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» από το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα.
«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε μια πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσει,ς αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στο Ισλαμαμπάντ και στη συνέχεια να φύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα»,», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σχολείο στη Μάρσμπεργκ, στη δυτική Γερμανία.
«Το πρόβλημα με συγκρούσεις όπως αυτή είναι πάντα το εξής: δεν αρκεί απλώς να εμπλακείς, πρέπει και να αποσυρθείς. Το είδαμε αυτό με πολύ οδυνηρό τρόπο στο Αφγανιστάν, για 20 χρόνια. Το είδαμε και στο Ιράκ».
«Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική», δήλωσε ο Μερτς, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να τερματιστεί η σύγκρουση.
«Ειδικά δεδομένου ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται προφανώς με μεγάλη επιδεξιότητα – ή απλώς με μεγάλη επιδεξιότητα δεν διαπραγματεύονται», πρόσθεσε. «Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ειδικά από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης. Ελπίζω λοιπόν αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.
«Πρόκειται αυτή τη στιγμή για μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε ο Μερτς. «Και μας κοστίζει πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή», σημείωσε ο καγκελάριος για τον αντίκτυπο του πολέμου στην γερμανική οικονομία.
Θα είχαμε διαφωνήσει εντονότερα είπε ο Μερτς
Ο Μερτς επανέλαβε ότι οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι δεν κλήθηκαν σε διαβούλευση πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, και ότι είχε εκφράσει τον σκεπτικισμό του απευθείας στον Τραμπ μετά το γεγονός.
«Αν ήξερα ότι θα συνεχιζόταν έτσι για πέντε ή έξι εβδομάδες και θα χειροτερεύε προοδευτικά, θα του το είχα πει ακόμη πιο εμφατικά», δήλωσε ο Μερτς, συγκρίνοντας την κατάσταση με προηγούμενους πολέμους των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Η Γερμανία διατηρεί την προσφορά της να αποστείλει ναρκαλιευτικά για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, είπε.
Προϋπόθεση για αυτό, ωστόσο, είναι να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις