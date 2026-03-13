Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»

Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ζητεί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας ότι «δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί οικονομική ζημιά σε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο άμεσης επαφής των Ευρωπαίων με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και χρησιμοποιούνται όλοι οι διπλωματικοί δρόμοι».

Παρά τη στήριξή του στην αλλαγή της τρέχουσας ιρανικής κυβέρνησης, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε την ανάγκη προετοιμασίας για την «ημέρα μετά».

Τι είχε πει ο Μερτς για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κατά το παρελθόν, η Γερμανία έχει στηρίξει σταθερά ΗΠΑ και Ισραήλ. Κατά την απρόκλητη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν πέρυσι, ο Μερτς είχε πει ότι το Ισραήλ έκανε τη «βρώμικη δουλειά» για «όλους μας».

Ο Φρίντριχ Μερτς είχε αποκαλέσει το Ιράν «κέντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας», δικαιολογώντας τον τρόπο δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, «όσο πιο γρήγορα τελειώσει το καθεστώς των μουλάδων, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η παύση των εχθροπραξιών εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό το καθεστώς και τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης». Και πρόσθετε ότι «μέχρι να συμβεί αυτό, υποθέτω ότι το Ισραήλ και η Αμερική θα συνεχίσουν την άμυνά τους ενάντια σε αυτό το καθεστώς».